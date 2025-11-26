Средства могут перечислить в течение всего дня, даже вечером

26 ноября 2025, 11:23, ИА Амител

Денежные выплаты для семьей с детьми / Фото: amic.ru

Семьи с детьми в Алтайском крае получат ноябрьские выплаты в первой декаде декабря. О графике начислений сообщили в региональном Отделении СФР.

«3, 5 и 8 декабря – дни зачисления выплат семьям с детьми на карты и счета. Перечисления осуществляются в новом месяце за предыдущий. Это значит, что в декабре выплата пособия осуществляется за ноябрь», – пояснили в ведомстве.

График перечисления детских выплат в Алтайском крае в декабре 2025 года / Инфографика: Соцфонд

Средства могут зачислить в течение всего дня, даже вечером. На почте доставка пособия осуществляется с 3-го по 25-е число каждого месяца. За получением нужно обращаться в отделение почтовой связи.

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет будет направлено в банк и на почту 5 декабря. В тот же день его зачислят на карту получателя, затем, в рабочий день, 8 декабря, – на расчетный счет.

Подробности можно узнать по номеру единого контакт-центра: 8 800 100 0001 (звонок бесплатный).Напомним, с 2026 года в России повысят ряд социальных выплат. Например, пенсии должны увеличиться на 7,6%, а материнский капитал за второго ребенка приблизится к миллиону рублей.