В Алтайском крае молодым многодетным семьям выплатили более 290 млн рублей
Финансовую поддержку от региона получили 968 семей
16 ноября 2025, 20:35, ИА Амител
В Алтайском крае семьи, в которых родился третий и последующий ребенок, могут обратиться за выплатой в размере 300 тысяч рублей. С начала 2025 года им выплатили 290,4 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве социальной защиты региона.
По инициативе губернатора Виктора Томенко в регионе приняли новые меры социальной поддержки молодых семей, проживающих в сельской местности. Одна из таких инициатив – единовременная выплата при рождении третьего и последующего ребенка. Родители могут получить 300 тысяч рублей, если их возраст не превышает 35 лет на момент рождения третьего и последующего ребенка.
В Егорьевском районе поддержку в размере 4,2 млн рублей оказали 14 семьям. В их числе молодые родители Александра и Вадим Абубакировы из села Новоегорьевское. У них родился четвертый ребенок – дочка, которую назвали Мирославой.
«Неожиданно и приятно было получить такую финансовую поддержку от государства, ощутимая помощь для многодетной семьи», – отметили они.
20:48:06 16-11-2025
И что толку с того?
Дети стали здоровее, умнее, воспитание... ???
22:43:45 16-11-2025
больше детей! хороших и разных!! поднажьмемте, граждане!
10:30:04 17-11-2025
Гость (22:43:45 16-11-2025) больше детей! хороших и разных!! поднажьмемте, граждане!...
Страна и мир катится в п...ропасть. Безответственно сейчас рожать новых людей, обрекая их на нынешнее существование