В Алтайском крае молодым многодетным семьям выплатили более 290 млн рублей

Финансовую поддержку от региона получили 968 семей

16 ноября 2025, 20:35, ИА Амител

Многодетная семья / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Алтайском крае семьи, в которых родился третий и последующий ребенок, могут обратиться за выплатой в размере 300 тысяч рублей. С начала 2025 года им выплатили 290,4 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве социальной защиты региона.

По инициативе губернатора Виктора Томенко в регионе приняли новые меры социальной поддержки молодых семей, проживающих в сельской местности. Одна из таких инициатив – единовременная выплата при рождении третьего и последующего ребенка. Родители могут получить 300 тысяч рублей, если их возраст не превышает 35 лет на момент рождения третьего и последующего ребенка.

В Егорьевском районе поддержку в размере 4,2 млн рублей оказали 14 семьям. В их числе молодые родители Александра и Вадим Абубакировы из села Новоегорьевское. У них родился четвертый ребенок – дочка, которую назвали Мирославой.