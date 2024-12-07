Греф объявил о планах построить лучший горнолыжный курорт в мире на Манжероке
По словам главы Сбера, там уже очень комфортно, а будет "просто сверхкомфортно"
07 декабря 2024, 10:52, ИА Амител
Глава Сбера Герман Греф на Дне инвестора объявил о планах построить лучший горнолыжный курорт в мире на Манжероке, заменив тем самым французский Куршевель. Об этом сообщает телеграм-канал "Алтай: главные новости".
По словам Грефа, для воплощения проекта вокруг курорта "нужно снести шалаши и шанхаи". "Задача у нас – построить лучший горнолыжный курорт в мире. И мы эту задачу реализуем", – отметил он.
Он также сообщил о намерении в начале 2025 года подписать с правительством России договор о создании рядом с курортом первой федеральной зоны комплексного развития территории, где Сбербанк будет контролировать всю инфраструктуру.
Греф отметил, что спрос на жилье в этом районе возрос, и Сбер планирует начать строительство первого комплекса апартаментов. И если такая модель реализуется, то за счет апартаментов в первую очередь должно окупиться строительство инфраструктуры, а отели будут долгосрочно приносить прибыль.
"В стране критически не хватает такого рода инфраструктуры. Надеюсь, что пока Европа закрыта, мы слово "Куршевель" поменяем на "Манжерок". И к нам будут все ездить. Там действительно уже очень комфортно, а будет просто сверхкомфортно", – сказал Греф.
Кроме того, Сбербанк планирует построить новый аэропорт в Горно-Алтайске и улучшить инфраструктуру, включая удлинение взлетной полосы на 500 метров. Также, по словам Грефа, ранее Манжерок был "плохим активом, который не могли продать шесть лет", но теперь в Сбере хотят показать, "как из плохого актива можно сделать хороший бизнес". Этот курорт Сбербанк развивает с 2012 года.
11:38:02 07-12-2024
Строил бы где нибудь у себя , на обетованной
Алтай бы не губил
10:10:10 08-12-2024
Гость (11:38:02 07-12-2024) Строил бы где нибудь у себя , на обетованной Алтай бы не... "Алтай обетованный" погублен местными хапугами и барыгами давным-давно
11:40:29 07-12-2024
Промышленность бы надо восстанавливать ,а покатушками пусть занимаются другие господин Греф ,миллиарды в никуда закапываем ,причём это деньги вкладчиков …
12:06:36 07-12-2024
Прощай, Горный, для простых смертных! Греф взялся за него! Будет иностранцев приглашать.
14:06:24 08-12-2024
Горожанин. (12:06:36 07-12-2024) Прощай, Горный, для простых смертных! Греф взялся за него! Б... я простой смертный - могу позволить себе съездить в Горный отдохнуть. А с Вами что не так?
20:56:02 08-12-2024
Гость (14:06:24 08-12-2024) я простой смертный - могу позволить себе съездить в Горный о... Это временно...
Потом цены будут как на розе
17:40:04 09-12-2024
Гость (14:06:24 08-12-2024) я простой смертный - могу позволить себе съездить в Горный о... К Грефу не поедешь, денежек не хватит. Куршавель! и цены Куршавель!
10:25:15 11-12-2024
Гость (14:06:24 08-12-2024) я простой смертный - могу позволить себе съездить в Горный о... Пока можешь. Будет как с Шерегешем. Мы более 10 лет ездиди туда по нескольку раз в сезон. Сейчас это уже сдишком дорого.
12:53:53 07-12-2024
Давно пора деньги вкладывать в свои курорты, а не в Куршевель и тому подобное.
Надеюсь , что все запланированное и новый аэропорт, расширение расс, гостиницы разного уровня и дороги Сбербанк сделает быстро и наши граждане смогут эти воспользоваться!
18:07:46 07-12-2024
Станислав (12:53:53 07-12-2024) Давно пора деньги вкладывать в свои курорты, а не в Куршевел... Воспользоваться да, смогут. Все 5000 граждан России. Для которых население это неграждане
17:41:23 09-12-2024
Станислав (12:53:53 07-12-2024) Давно пора деньги вкладывать в свои курорты, а не в Куршевел... Выдохни. Все будет платным.
22:50:42 09-12-2024
Станислав (12:53:53 07-12-2024) Давно пора деньги вкладывать в свои курорты, а не в Куршевел... Разлогинься, сбероботяра
10:26:24 11-12-2024
Станислав (12:53:53 07-12-2024) Давно пора деньги вкладывать в свои курорты, а не в Куршевел... Ага и розовых пони еще раздалут
13:21:52 07-12-2024
Что необходимо для суперкурорта? Природа - имеется. Деньги - с деньгами у Грефа нет проблем. Менеджмент - за деньги наймут лучших. То есть все предпосылки есть. Пускай делает. А за снесенные шанхаи ему будет отдельный респект. Хватит колхоз плодить.
18:15:30 07-12-2024
Гость (13:21:52 07-12-2024) Что необходимо для суперкурорта? Природа - имеется. Деньги -... С точки зрения Грефа - Шанхай это всё то, что ему не принадлежит. Как у США - увас есть доходы но они не наши? Тогда у вас нет демократии и мы идём к вам!
19:24:01 07-12-2024
Гость (13:21:52 07-12-2024) Что необходимо для суперкурорта? Природа - имеется. Деньги -... Соображаешь, сколько туда будут путёвки стоить.Это тебе не заводские санатории-профилактории.
15:05:09 08-12-2024
Гость (13:21:52 07-12-2024) Что необходимо для суперкурорта? Природа - имеется. Деньги -... Все есть на этом супер курорте кроме снега :)). И его там никогда не будет , климат сухой на Алтае.
16:47:50 08-12-2024
Гость (15:05:09 08-12-2024) Все есть на этом супер курорте кроме снега :)). И его там ни... Кроме естественного снега. Хотя и его бывает год от года. Зато система искусственного оснежения есть. Скипас стоит меньше 2 рублей.
В отличие от многих других курортов сюда может приехать любой желающий, заплатив 100 р за парковку или оставив машину на бесплатной. Покататься на лыжах, взять инструктора, перекусить. Не обязательно жить на курорте, вокруг масса других объектов размещения на любой кошелек. Аэропорт в 20 минутах, масса достопримечательностей и экскурсионных программ, морозы не такие частые, как в шерегеше. И идеально подготовленные трассы. Не реклама, живу в 40 километрах, езжу кататься на выходных.
16:01:28 09-12-2024
Гость (15:05:09 08-12-2024) Все есть на этом супер курорте кроме снега :)). И его там ни... Да, на искусственном снеге кататься ужасно!
12:37:38 09-12-2024
Гость (13:21:52 07-12-2024) Что необходимо для суперкурорта? Природа - имеется. Деньги -... А снег где будет брать?
17:42:32 09-12-2024
Гость (13:21:52 07-12-2024) Что необходимо для суперкурорта? Природа - имеется. Деньги -... А за КОЛХОЗ ответишь?
13:37:42 07-12-2024
Это "самое лучшее вложение миллиардных финансовых средств"! И в это же время каждый канал ТВ, радио FM, электрочайник и т.д. предлагают гражданам РФ внести посильный взнос для больного ребенка, для обеспечения нужд СВО.
13:41:18 07-12-2024
неплохо хапанет
13:45:47 07-12-2024
Опять не для людей(( а для тех, кто отдыхал в Куршевелях.
00:05:31 08-12-2024
Тима (13:45:47 07-12-2024) Опять не для людей(( а для тех, кто отдыхал в Куршевелях.... Я там отдыхал, такая же деревня, как и Меньюр, Валь Торанс и другие в Альпах. И мои друзья-пенсионеры там отдыхали не раз. Отдых там явно дешевле, чем в Красной поляне. А то, что в верхней деревне пару раз отдыхали наши богатенькие, цены там не подняли. Так что пусть Греф строит!
08:45:30 08-12-2024
Борис (00:05:31 08-12-2024) Я там отдыхал, такая же деревня, как и Меньюр, Валь Торанс и...
О, наш местный фантазер опять петровича хапнул пару стопок и понеслась фантазия!
13:51:05 07-12-2024
Двойные кранты Манжероку(((
13:53:26 07-12-2024
ПЛАНЫ- очень хорошо, ценник, так же мировой? Или своим скидки до 90%..
15:04:39 07-12-2024
Когда отобьются вложенные средства? Хотя, для Грефа это не важно.
11:02:53 08-12-2024
Рус (15:04:39 07-12-2024) Когда отобьются вложенные средства? Хотя, для Грефа это не в... не говорите, нет бы как местные из овна и палок с досками, сколотить за 3 копейки и сдавать за дорого, как все там и делали все время. т рубить деньжища , а ентот ишь деньги вкладывает !
15:56:44 07-12-2024
Шанхай не уберёт. Там всё такое.
16:10:02 07-12-2024
Надеюсь, что пока Европа закрыта, мы слово "Куршевель" поменяем на "Манжерок"...
-------
Это получается он надеется что запад не всегда будет закрыт...!? А всего лишь "пока"...!
Ну и возможно придется заменить куршавель на манжерок... а может и нет...
т.е., развитие чего-то в России зависит от того будет закрыт запад или нет!?
А не потому что надо развивать своё!?
Казырно!?...
16:20:07 07-12-2024
Шанхаи и шалашы это обычные бюджетные базы отдыха? Ну кто бы сомневался. Пропал Алтай...
18:38:10 07-12-2024
Гость (16:20:07 07-12-2024) Шанхаи и шалашы это обычные бюджетные базы отдыха? Ну кто бы... а с этими халупами сколоченных из досок затри копейки , не пропал ? дерево только переводят в никуда.
сам там дом строил через компанию подрядчика, обработали краской клееный брус , так спустя 10 лет цвет все такой же и дереву хоть бы что, зато у местных жителей все и дома и заборы черные из досок, говорю почему не обрабатываете пропадет же дерево , жалко! Ответ : а мне зачем деньги тратить, мне по квоте раз в три года лесхоз обязан сколько то кубов дать , проще поменять потом и все...
И вот так там многие живут и думают. в итоге хибары сколоченные из досок , и еще берут не копейку за "жилье" это, а пытаются в рыночек хапануть , все же дорожает ! тьфу
17:34:56 07-12-2024
Раньше можно было неплохо и бюджетно погонять, а теперь погонять получится может и лучше, но все это обойдется дороже Куршавеля
17:36:02 07-12-2024
В принципе и так сразу было понятно, что если за дело взялся Греф, то подавляющему большинству просто людей уже не покататься в Манжероке из-за (вангую!) конских ценников на всё! Дак ведь ещё и хватило совести сказать, что теперь меняем слово Куршевель на слово Манжерок! Полный отрыв от реальности!!!
18:12:54 07-12-2024
Подписать договор о том, чтобы вся инфраструктура в курортной зоне контролировалась Сбором. Т.е. прям требует, что бы РФ само назначила его монополистом. ФАС, почему Греф еще не наручниках и не хлебает баланду? Пусть даже в своем аэропорту?
19:09:24 07-12-2024
Угробит природу... Прискорбно...
16:42:08 08-12-2024
Ф5 (19:09:24 07-12-2024) Угробит природу... Прискорбно...... И это самое важное в жизни. Угробил и продолжает. Мнение местных жителей никому не важно. Куда нас всех?
19:38:24 07-12-2024
И где там США со своими двойными стандартами???
19:52:02 07-12-2024
Были ещё когда достраивал отель- подкову. Можно было по канатке подняться на самый верх. Утюжил бульдозерами и сносил склоны так- что КамАЗы еле успевали друг за другом вывозить грунт. Сель уже сходила, разработка пошла вверх по горе Синюха.. Она не стерпит такого вторжения... Озеро с чулымом краснокнижным сгубил безвозвратно... мы еще сами увидим отомщение природы...
20:31:15 07-12-2024
Ясно, теперь туда будет не попасть, там сейчас то цены неадекватные, а будет вообще...
18:31:07 10-12-2024
Гость (20:31:15 07-12-2024) Ясно, теперь туда будет не попасть, там сейчас то цены неаде... Согласна, Ужасные, я ездила туда летом, цены -в москве нет таких.цена на 14 ночей путевки в Белокурихе от 150 до 200 тыс и выше..... Манжерок осваивается...
20:40:58 07-12-2024
Лучше бы чипы и микроэлектронику , автомобили и телефоны, развивал, или на луну отправился бы, чем курорты для себя и таких как он строить
00:12:38 08-12-2024
Гость (20:40:58 07-12-2024) Лучше бы чипы и микроэлектронику , автомобили и телефоны, ра... А луна Вам зачем? Я бы лучше на путевом курорте покатался))
10:36:15 08-12-2024
Гость (00:12:38 08-12-2024) А луна Вам зачем? Я бы лучше на путевом курорте покатался))... не мешайте людям рассуждать куда бы они потратили чужие деньги!
20:53:52 07-12-2024
Для жителей Алтая скидка 50% на все услуги
23:53:45 07-12-2024
Александр (20:53:52 07-12-2024) Для жителей Алтая скидка 50% на все услуги... Это с чего?
Живут в курортной местности, туриков пасут.
Налог им.
22:12:02 07-12-2024
Убьет самобытность края со своей инфраструктурой. Лучше бы производство в стране восстанавливал.
23:13:53 07-12-2024
Лучше бы он никогда не появлялся на Алтае.
Озеро Манжерок уже угробили. Теперь за все оставшееся примутся. Природа для них пустой звук. Главное - только деньги.
23:30:30 07-12-2024
Александр (20:53:52 07-12-2024) Для жителей Алтая скидка 50% на все услуги... Им и 50% это нереально!
00:10:39 08-12-2024
Да вы чо все запереживали? В Красной поляне сейчас дешевле пожить чем в Горном, а ски пасс на день на 200р. дороже всего. А сервис в разы лучше. Если бы не цена за перелет, не ездил бы в Горный
кататься. Пускай развивает, может что то путевое и получиться.
05:21:42 08-12-2024
В комментариях перепись обиженных нищебродов. Заревом этих пердаков доволен) Поднажмите еще, еще больше соплей и слез, больше негодования и угроз, что «природа отомстит». Природа пока лишь вам лично отомстила отмерив вам ума с наперсток. Это ведь очень характерная реакция пролетариев: не пытаться заработать больше, а пытаться сделать дешевле. Тут определяющее слово дешевле. Не качественнее или комфортнее, но дешевле. Чтобы пускай дерьмовый сервис, но для всех. Какие вам горные лыжи, ваш уровень - это было с баков на Сахарова на собственной опе на картонке прокатиться. Горнолыжный курорт это всегда дорого, всегда и везде. Куршавель, Гштаад, Китцбюэль, Красная Поляна, Домбай. Это не массовый туризм, это не вам предназначено. Это как кружок любителей автомобилей Лада обсуждает характеристики Ламборгини, мол ну зачем такие навороты.
10:37:47 08-12-2024
Гость (05:21:42 08-12-2024) В комментариях перепись обиженных нищебродов. Заревом этих п... ахаха жму руку ! лучший коммент ))
11:26:14 08-12-2024
Гость (05:21:42 08-12-2024) В комментариях перепись обиженных нищебродов. Заревом этих п... фу быть таким.
11:55:30 08-12-2024
Гость (05:21:42 08-12-2024) В комментариях перепись обиженных нищебродов. Заревом этих п... Это же надо так переживать о чужих пердаках, что пришлось ночью проснуться и написать о них. Или от жжения собственного пердака не спится?
22:54:24 09-12-2024
Гость (05:21:42 08-12-2024) В комментариях перепись обиженных нищебродов. Заревом этих п... Понаехало нуворишей. Колхозники "поднялись"
11:22:40 10-12-2024
Гость (05:21:42 08-12-2024) В комментариях перепись обиженных нищебродов. Заревом этих п... Горнолыжка есть - катайтесь на здоровье. Ответьте пожалуйста, почему Греф покушается на дома, родовые дома! местных жителей? Диктует, как и где они теперь должны жить? Его туда не звали... Гора Синюха уже давно в его распоряжении, теперь ведь нужны берега Катуни для апартаментов!! Парни лежат на манжерокском кладбище, не вернувшись живыми с СВО, а дома их семей с детьми обещают снести - это по человечески? Это по русски??? Сидите, умом блистаете, насмехаясь над ЛЮДЬМИ наверняка с меньшим доходом, чем у особо "умных и избранных", а кто-то в это время, в т.ч. из Манжерока, сидит в окопах и верит, что дома будет всё хорошо и детки с женами в безопасности... Изнутри паразит пожирает яблочко.
Катайтесь с удовольствием, "белая кость"), у Грефа!.. а к населению можете заглянуть лично, рассказать, как нужно жить, как не ныть, как с природой обращаться - встретят гостеприимно!)
10:40:45 11-12-2024
NZ (11:22:40 10-12-2024) Горнолыжка есть - катайтесь на здоровье. Ответьте пожалуйста... Да, но разве греф кого то в окопы садил? Тут уже че то всё в одну кучу сгребли.
00:00:35 21-12-2024
Гость (10:40:45 11-12-2024) Да, но разве греф кого то в окопы садил? Тут уже че то всё в... А кто-то Грефа приглашал "облагораживать" Манжерок?)
Я к тому, что в селе проживают семьи и пожилые родители ребят, которые погибли на СВО или находятся на СВО в данный момент. Они отстаивали, в данный момент отстаивают интересы ВСЕХ граждан РФ, в т.ч. таких, как Греф.... а Греф, тем временем, грозится выселить из родных домов семьи этих солдат... Кто он после этого?
07:39:54 08-12-2024
Банк строит курорты... На дееьги вкладчиков? Проценты по ипотеке... Кредитам...
07:48:22 08-12-2024
Для кого это делают от этого спорт доступней не станет я понимаю проект сделали бы доступный и по цене на подъёмник и на проживание . А так гордится не чем очень печально !
09:23:44 08-12-2024
Артём (07:48:22 08-12-2024) Для кого это делают от этого спорт доступней не станет я пон... Какой спорт? Речь про курорт, про отдых, про покататься.
08:02:33 08-12-2024
Остановитесь!
09:24:36 08-12-2024
Дмитрий (08:02:33 08-12-2024) Остановитесь! ... Голосом Януковича)
08:34:34 08-12-2024
Станислав (12:53:53 07-12-2024) Давно пора деньги вкладывать в свои курорты, а не в Куршевел... А это не для граждан,а для господ.
14:03:12 08-12-2024
Опять плач сирых и убогих. Господа нытики, ну хватит уже. Республика не ваша, деньги сбера уже не ваши. Греф строит день завтрашний, а вы день вчерашний. Миллиарды инвестиций в Алтай - это очень здорово. А за три копейки вы можете выбрать место по вашей ментальности - берега Барнаулки, к примеру. Только мусор уберите за собой потом.
22:55:39 09-12-2024
Гость (14:03:12 08-12-2024) Опять плач сирых и убогих. Господа нытики, ну хватит уже. Ре... Сберовец, палишься
22:56:54 09-12-2024
Гость (14:03:12 08-12-2024) Опять плач сирых и убогих. Господа нытики, ну хватит уже. Ре... Толстопопые со знанием дела?
16:03:57 08-12-2024
Да не поедут туда у кого есть возможность по крушевелям ездить вон Навка ни в красную поляну а в крушавель ездит а жена Пескова вроде должна что то соображать но нет так и другие не поедут в Манжерок ну если только разок поглядеть да пропиарится
16:27:05 08-12-2024
Похороните принцессу, как шаманы просят...
Пока хоронят Алтай.(
20:08:17 08-12-2024
Если Грефа снимут и посадят, то осуществится ли этот проект?
20:10:04 08-12-2024
Все верно, строить топ горнолыжный курорт нужно, все проблемы решены: кредиты дешёвые, ипотека сущие копейки, жилье ещё дешевле, осталась одна проблема горнолыжки нет...
20:10:34 08-12-2024
Если Грефа снимут и посадят, то осуществится ли этот проект?
21:25:17 08-12-2024
У меня супруг 70+ катается в Манжероке на горных лыжах за 100 руб.
21:35:50 08-12-2024
Станислав (12:53:53 07-12-2024) Давно пора деньги вкладывать в свои курорты, а не в Куршевел... Вы тамошние цены видели?????
09:57:40 09-12-2024
Руки прочь от Горного!!! У себя стройте... Про Алтай забудьте.
11:33:30 09-12-2024
А может создать лучший в России кардиоцентр в этом Манжероке и пригласить лучших врачей для спасения жизней людей, а нее очередную развлекуху для богатых...
12:36:51 09-12-2024
Да там снега не было никогда, сейчас тоже нет, трассы без снега, кататься негде. Какое развитие.
17:23:03 09-12-2024
Гость (14:06:24 08-12-2024) я простой смертный - могу позволить себе съездить в Горный о... Давно там был, трудяга? Там цена за всё не подъёмная.Месячную Пенсию людей за день можно истратить. Как-то так.
21:55:10 09-12-2024
УничтожаютПриэльбрусье теперь Алтай
22:49:56 09-12-2024
Cудя по аналогии, курорт для миллионеров? Так 99.9 % населения такое глубоко параллельно и плюс с высокой башни.
00:32:52 11-12-2024
А мы его строили своими руками.Деньги льют рекой,и действительно беспантово выкидывают.Куршавель там будет ох как не скоро.по 100 раз строят,сносят и переделывают.Деньги моют да и всё!!!
03:51:45 14-12-2024
Станислав (12:53:53 07-12-2024) Давно пора деньги вкладывать в свои курорты, а не в Куршевел... Смешно)))