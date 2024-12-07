Греф объявил о планах построить лучший горнолыжный курорт в мире на Манжероке

По словам главы Сбера, там уже очень комфортно, а будет "просто сверхкомфортно"

07 декабря 2024, 10:52, ИА Амител

Герман Греф / Фото: kremlin.ru

Глава Сбера Герман Греф на Дне инвестора объявил о планах построить лучший горнолыжный курорт в мире на Манжероке, заменив тем самым французский Куршевель. Об этом сообщает телеграм-канал "Алтай: главные новости".

По словам Грефа, для воплощения проекта вокруг курорта "нужно снести шалаши и шанхаи". "Задача у нас – построить лучший горнолыжный курорт в мире. И мы эту задачу реализуем", – отметил он.

Он также сообщил о намерении в начале 2025 года подписать с правительством России договор о создании рядом с курортом первой федеральной зоны комплексного развития территории, где Сбербанк будет контролировать всю инфраструктуру.

Греф отметил, что спрос на жилье в этом районе возрос, и Сбер планирует начать строительство первого комплекса апартаментов. И если такая модель реализуется, то за счет апартаментов в первую очередь должно окупиться строительство инфраструктуры, а отели будут долгосрочно приносить прибыль.

"В стране критически не хватает такого рода инфраструктуры. Надеюсь, что пока Европа закрыта, мы слово "Куршевель" поменяем на "Манжерок". И к нам будут все ездить. Там действительно уже очень комфортно, а будет просто сверхкомфортно", – сказал Греф.

Кроме того, Сбербанк планирует построить новый аэропорт в Горно-Алтайске и улучшить инфраструктуру, включая удлинение взлетной полосы на 500 метров. Также, по словам Грефа, ранее Манжерок был "плохим активом, который не могли продать шесть лет", но теперь в Сбере хотят показать, "как из плохого актива можно сделать хороший бизнес". Этот курорт Сбербанк развивает с 2012 года.