Грузовик сбил опору линии электропередачи и протаранил иномарку в Барнауле

Пострадали три человека

15 апреля 2024, 20:25, ИА Амител

Место аварии / Фото: "Инцидент Барнаул"

Грузовик сбил опору линии электропередачи и наехал на легковой автомобиль на проспекте Комсомольском в Барнауле. Как рассказали в Госавтоинспекции краевой столицы, пострадали три человека.

По предварительной информации, за рулем КамАЗа был мужчина 1965 года рождения. Hyundai Solaris управляла женщина 1979 года рождения. Она и два пассажира грузовика, 32-летний и 28-летний мужчины, пострадали.

Получившим травмы оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась. Обстоятельства инцидента выясняются.