Грузовик сбил опору линии электропередачи и протаранил иномарку в Барнауле
Пострадали три человека
15 апреля 2024, 20:25, ИА Амител
Место аварии / Фото: "Инцидент Барнаул"
Грузовик сбил опору линии электропередачи и наехал на легковой автомобиль на проспекте Комсомольском в Барнауле. Как рассказали в Госавтоинспекции краевой столицы, пострадали три человека.
По предварительной информации, за рулем КамАЗа был мужчина 1965 года рождения. Hyundai Solaris управляла женщина 1979 года рождения. Она и два пассажира грузовика, 32-летний и 28-летний мужчины, пострадали.
Получившим травмы оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась. Обстоятельства инцидента выясняются.
21:25:28 15-04-2024
Эта машина которая заливала ямы в Барнауле. Походу барнаулавтодорстрою приходит конец. Это агония все походу.
21:57:51 15-04-2024
Finich him
09:50:31 16-04-2024
КамАЗы этого автодора уже не первую опору сбивают. Летом по три четыре кабеля рвут экскаваторами нам. Я не знаю что так трудно шурфитель сделать. Болгаркой из штыковой лопаты сделай копьё и шурфи хоть плошмя хоть ребром. Нет у них там с экскаваторами уже какой год работает один и тот же дорожник просто стоит с лопатой и все ноль полный. Как не приедешь. Не шурфят нифига. Ещё и Опры дожить начали.