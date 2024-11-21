Губернатор Алтайского края попросил подписаться на его Telegram-канал

Виктор Томенко отметил, что в соцсетях размещает интересную информацию

21 ноября 2024, 18:32, ИА Амител

Прямая линия с Виктором Томенко / Кадр из трансляции / "Катунь 24"

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе прямой линии попросил жителей региона подписаться на его Telegram-канал, чтобы быть в курсе происходящего.

"Призываю подписаться на мой Telegram-канал и мои соцсети. Я там стараюсь размещать интересную информацию о жизни края и наших разных событиях и решениях", – подчеркнул глава региона.

Напомним, Томенко создал канал в Telegram 9 марта 2023 года, чтобы жители края смогли там "узнавать все самое важное о жизни региона". На данный момент на канале 21 573 подписчика.