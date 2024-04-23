Нет застывших форм. Виктор Томенко – о зарплатах, команде и числе военных в зоне СВО

В большом интервью глава региона заверил, что потолок зарплат в крае не пробит

23 апреля 2024, 10:51, ИА Амител

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Рынок труда в Алтайском крае превратился в рынок соискателя – несмотря на рост зарплат, предприятия региона продолжают испытывать кадровый кризис. Почему работодатели не всегда могут повышать зарплаты, пробит ли потолок доходов в регионе, губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил в интервью "Толку". Глава региона также рассказал о планах застройки правого берега Оби в Барнауле, о том, сколько сегодня жителей края находится на СВО и ждать ли кадровых ротаций в команде правительства.

О дефиците кадров и высоких зарплатах

По словам Виктора Томенко, в марте 2024 года в Алтайском крае зафиксировано 10-11 тысяч безработных. Это вдвое меньше, чем требуется на предприятиях (24 тысячи), сообщил Виктор Томенко. Причем еще пару лет назад ситуация на рынке труда выглядела совершенно иначе.

"Буквально несколько лет назад мы думали, как бороться с избытком рабочей силы. Во время ковида у нас, например, численность официально зарегистрированных безработных увеличивалась до 40 тысяч человек. Хотя более традиционный для края уровень – 12-13 тысяч. Сейчас потребность в кадрах более чем в два раза превышает число людей, состоящих на учете и желающих устроиться на работу. Таким образом, рынок труда не только Алтайского края, но и Сибири и всей России превратился в рынок соискателя", – отметил губернатор.

По словам главы региона, сложившая ситуация с кадрами связана в том числе с возможностью работодателя предложить конкурентоспособный уровень зарплаты, и "если бы размер оплаты труда был другой, то, возможно, и дефицит [рабочих рук] был бы не таким острым, однако рассуждать в сослагательном наклонении мы не можем".

"Это хорошо, что в крае есть работа. Хуже, когда ее нет. Наличие рабочих мест нас побуждает привлекать в экономику и тех, кто еще не задействован. А таких, по оценкам, около 40 тысяч человек в крае", – указал Томенко.

В целом же темпы роста зарплат в Алтайском крае выше, чем в среднем по стране, подчеркнул он. По этому показателю регион входит в первую десятку среди всех субъектов. Однако по абсолютным значениям все еще находится в хвосте.

Руководитель региона отметил, что есть ряд причин, по которым работодатели не могут поднимать зарплаты, – это и "16%-ная ключевая ставка, усложнившаяся возможность покупать импортные составляющие, колебания курса валют, уход с рынков каких-то стран".

Сегодня идет перестройка всей системы профобразования. "Мы не можем позволить себе роскошь готовить невостребованные кадры, поэтому вся система профессионального образования сейчас взаимодействует с будущими работодателями", – добавил Томенко.

О том, сколько жителей Алтайского края находится в зоне СВО

По словам Виктора Томенко, в зоне СВО сегодня находится около двух десятков тысяч земляков (контрактники, мобилизованные, добровольцы). Отметим, что до этого информацию, сколько военнослужащих из Алтайского края находится на линии соприкосновения, власти региона не давали.

Ежемесячно контракты подписывают сотни жителей региона, подчеркнул Томенко.

О своей команде

На вопрос о том, как глава региона оценивает работу команды, Виктор Томенко отметил, что "не считает корректным это делать", поскольку правительство – это не завод, где директор может дать оценку своим заместителям и начальникам цехов, а коллегиальный орган, которому подчинены региональные и местные органы власти, который работает в партнерстве с парламентом". И результаты работы властей есть, заверил он.

"Итоги нашей работы с 2018 по 2022 год убедили меня и моих коллег в том, что преобразования, сделанные после моего первого избрания на пост губернатора, когда мы "докрутили" немного структуру, состав, принципы работы правительства, свой результат дали. Но жизнь на месте не стоит. Что-то уточнялось, менялся кадровый состав. И это совершенно нормально, никаких особенных проблем я в этом не вижу", – добавил Томенко.

В целом же, по его мнению, правительство справилось со своими обязанностями и сложными вызовами – от ковида до решения задач по спецоперации. Губернатор подчеркнул: несмотря на то, что команда сформирована, кадровые ротации не исключены. "Нет никаких застывших форм", – заверил он.

О градостроительной политике

Прокомментировал Виктор Томенко и дефицит земельных участков, на который уже несколько лет жалуются строители и промышленники из Барнаула и Бийска.

"Сегодня в крае строится 113 многоквартирных домов с общей площадью жилья более 850 тысяч кв. метров. В оборот вовлечено 95 гектаров земли, на них можно построить более 1,3 млн кв. метров. То есть существует определенный задел, и говорить, что строительство в крае умирает, не приходится", – отметил он.

Сейчас власти рассматривают ряд инфраструктурных решений по "строительному" вопросу, подчеркнул глава региона. Он напомнил, что сегодня уже работает законодательство о комплексном развитии территорий – по этой программе, например, в ближайшие годы преобразится микрорайон Поток.

Сам Виктор Томенко "хорошо знает эту территорию, поскольку многие районы в городе прошел пешком", заверил он.

"Я по Барнаулу находил, наверно, большее расстояние, чем 80% горожан. Надеваю в выходные кроссовки – и пошел. Люди видят, удивляются, подходят, здороваются, сфотографироваться просят. Очень позитивное отношение", – добавил глава региона.

Сейчас власти Алтайского края рассматривают возможность застройки полуострова Побочень и правого берега Оби. Они являются перспективными для развития, указал Томенко.

"Перспектива развития Барнаула однозначно есть. Но вести разговор о дальнейшем планировании тоже необходимо. Это обсуждение уже ведется", – указал губернатор

О нацпроектах

Высказался Томенко и о нацпроектах, срок реализации которых заканчивается в 2024 году. В 2023-м регион участвовал в 12 нацпроектах – общий объем финансирования составил 17 млрд рублей. А в целом же с 2019 года на реализацию нацпроектов в крае направлено около 100 млрд рублей. 60% всех расходов приходится на три из них: "Демография", "Здравоохранение", "Образование".