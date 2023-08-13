Густой туман накрыл Барнаул утром 13 августа. Фоторепортаж

Столица Алтайского края ненадолго превратилась в Сайлент Хилл

13 августа 2023, 09:29, ИА Амител













































Фото: amic.ru, Barnaul 22

Утром в воскресенье, 13 августа, в Барнауле образовался сильный туман. Видимость была снижена почти до нуля и разглядеть соседний дом из окна было проблематично. Увидеть превращение столицы Алтайского края в Сайлент Хилл вы можете в фотоподборке amic.ru.

Отметим, что утренний туман в Алтайском крае предсказали синоптики. По их прогнозам, в последний день недели температура воздуха в Барнауле составит от +18 до +20 градусов. В столице Алтая пройдет кратковременный дождь, а на большей части территории ожидаются ливни и грозы.