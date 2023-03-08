Характер – нордический. Как хрупкие женщины покоряют "мужские" профессии

Рассказываем о женщинах, которые выбрали непростую работу и стали лучшими

08 марта 2023, 13:46, ИА Амител

Кажется, в мире практически не осталось профессий, которые не смогли бы освоить прекрасные женщины. Полиция, спасатели, водолазы – везде представительницы слабого пола трудятся наравне с мужчинами, привнося в профессию нежность, мудрость и особое очарование. В праздник 8 Марта мы рассказываем об удивительных и красивых женщинах, выбравших для себя необычный и трудный путь.

Только вперёд

Сотрудник кинологической службы ГУ МВД Алтайского края Светлана Вакушина

Собак я обожала с детства. Приезжала к бабушке с дедушкой в деревню и пока все другие дети играли в какие-то игры, спускала с цепи дворняжку Шарика и шла его дрессировать. Потом бабушка купила мне немецкую овчарку – это была моя первая собака и большая любовь.

Сейчас у меня в Центре кинологической службы две собаки – бельгийские овчарки. Один – Хэд Шико Дьюк – спец по поиску наркотических средств, а второй Назар – по поиску оружия и взрывчатки.

Кстати, моя первая профессия не имеет никакого отношения к кинологии: технолог полимерных и резиновых изделий и покрытий из них.

Но мой брат работал в УФСИН и узнал, что в Зональный кинологический центр при ГУВД набирают кинологов. Зная о моей любви к собакам, он рассказал об этом мне и предложил пойти сюда. Меня приняли, с тех пор прошло уже 22 года.

В процессе работы прошла обучение в Ростовской школе служебного собаководства и окончила её с красным дипломом.

Там произошла непростая история. Я в Ростов поехала учиться с немецкой овчаркой, её звали Айна. Ей не подошёл климат, и я осталась без собаки. Меня хотели отправить обратно в Барнаул по месту службы: собаки же у меня нет. И тут приводят дворняжку, беленькую с чёрными пятнышками, хвостик как обрубленный, ушки коротенькие. Я решила: буду дрессировать её. А до конца учебного процесса оставалось полтора месяца. Преподаватели сомневались, но разрешили. В результате мы с ней сдали все задания и экзамены на красный диплом.

Собачку звали Бэха, потом вместе мы проработали восемь лет.

Ещё у меня была лабрадор Дива. В 2016-м году мы с ней заняли первое место на Всероссийских кинологических соревнованиях в Москве. С ней мы тоже проработали восемь лет, и она пошла "на пенсию". Сейчас живёт у моих родственников и радует их.

А потом у меня появились Дьюк и Назар.

Когда в Барнауле проходил этап чемпионата мира по гребле, мы с Назаром осматривали все площадки. Я уже сказала, что его специализация – поиск взрывчатых веществ. С ним выезжаем на проверки, где может быть потенциальная угроза. С ним же работаем на различных профилактических осмотрах, на проверках школ перед новым учебным годом, избирательных участках – всё это наше.

Дьюк недавно помог задержать закладчиков наркотиков. Один из них шесть километров шёл и закапывал закладки в снег, а мы шли следом и откапывали. Нашли несколько больших, оптовых схронов и почти 20 мелких. Потенциальных преступников задержали, естественно. Но без Дьюка сделать это было бы практически невозможно: закладки были закопаны очень глубоко и тщательно.

Раньше на этой линии активно работала Бэха. Как-то в одном из населённых пунктов она за поленницей нашла большую партию гашиша, а в Рубцовске – героин, спрятанный под бетонной дорожкой. Однажды нас вызвали в Камень-на-Оби. Там злоумышленники при задержании выбросили улики (наркотики) из окна автомобиля. Спецназовцы пытались сначала сами найти, утоптали всё поле, но безрезультатно. А Бэха обнаружила.

В полиции редко используют охотничьих собак. У них хороший нюх, быстрая реакция, но они будут больше реагировать на дичь, кошек или птиц. А надо, чтобы собака шла по следу, искала наркотики или взрывчатку, и умела не отвлекаться на посторонние раздражители.

В процессе дрессировки собак мы учитываем поведение потенциальных преступников и то, на какие ухищрения они идут, чтобы спрятать запрещённые вещества. Меняем упаковку, запахи, натаскиваем собак каждый раз по-новому. Всё это позволяет очень эффективно действовать против нарушителей даже тогда, когда они пытаются применять какие-то нестандартные шаги.

В моей профессии всегда есть к чему стремиться. Нет такого, что достиг определённого уровня знаний и этого достаточно. Здесь нужно постоянно развиваться, повышать уровень мастерства, изучать новые подходы, перенимать передовые методы.

Сейчас я открыла для себя такой малоизвестный вид спорта, как буксировка лыжника на собаках. И даже как-то заняла второе место на краевых соревнованиях. А сын у меня занимал первые места.

Дома с пониманием относятся к моей работе. Когда я только пришла в кинологический центр, мои родители воспитывали всех щенков, которых я приносила домой. Поддерживали меня. А я могла внезапно уехать в командировку на несколько дней. Раньше же не было сотовых телефонов. Утром могли отправить в срочный выезд. И вот откуда-нибудь из Рубцовска дозваниваюсь до них: "Папа, мама, здравствуйте, приеду через пять дней". Они приняли мой выбор и спокойно относились к таким обстоятельствам.

Супруг мой тоже сразу был поставлен перед фактом, что наша жизнь будет тесно связана с особенностями моей профессии. Он не кинолог, но тоже поддержал меня, и я очень благодарна ему за это. Я точно знаю, что не у каждого бы это получилось. А он во всём помогал, гулял с собаками. Сын у меня тоже помощник в этом деле. У кинологов ведь не бывает так: рабочий день закончился, и ты до утра забываешь о питомце. И щенки дома бывают, и взрослые собаки тоже. Они настоящие члены семьи.

Ни разу за мою карьеру ни один пёс на меня не напал, не укусил. Животных нужно любить, но не только. Нужен правильный подход, необходимо много внимания уделять воспитанию и профессиональной дрессировке, взаимодействию с питомцем. Недаром в кино показывают, как служебно-разыскная собака чётко реагирует не только на голосовую команду, на жест, порой незаметный, даже на взгляд кинолога. Это действительно так. Но это результат большой и ответственной работы. Правильно воспитанная собака – твой напарник, защитник и преданный друг. Когда ты доверяешь своей собаке, ты спокойно идёшь на любое задание, понимая, что она не только выполнит поставленную задачу, но и подстрахует в случае непредвиденных обстоятельств. Всё-таки наша работа связана с раскрытием преступлений, и, конечно, во многих случаях избежать контакта с потенциальным преступникам нельзя. К таким ситуациям должен быть готов и кинолог, и собака. Мы должны вместе делать свою работу, и делать её качественно.

Чтобы воспитать хорошую служебную собаку, нужно начинать с себя. Терпение, ещё раз терпение, спокойный характер и воля – это составляющие успеха кинолога. Иногда бывают очень длительные процессы, ты дрессируешь и не видишь никаких результатов. Но нужно продолжать работать дальше. Слабый бросит, а настоящий кинолог идёт до конца, пока не получит нужный результат. Наверное, поэтому мой девиз по жизни: вперёд и только вперёд!

"Порядок на реке – наша заслуга"

Дубакина Юлия Михайловна, государственный инспектор по маломерным судам – руководитель Шелаболихинского инспекторского участка

Мне кажется, сейчас нет жёсткого деления на мужские и женские профессии, всё более сглажено. Но я, например, без своих парней в рейд не поеду. Без мужчины там не обойтись. Да просто лодку спустить понадобится или что-то ещё – нужна мужская сила.

Я в ГИМС работаю уже почти 18 лет. Пришла сюда в 2005 году техником, бумажки перебирать, а в 2007-м руководитель участка ушёл на повышение и меня сделали госинспектором. В 2012-м я уже стала руководителем. Так получилось.

Что рассказать о нашей профессии? По сути, мы то же самое, что ГАИ, только на воде и совмещённое с МЧС.

В первую очередь занимаемся профилактикой происшествий и гибели людей на водных объектах. Регистрируем маломерные суда, или, проще говоря, лодки, занимаемся аттестацией судоводителей, принимаем экзамены на право управления маломерным судном – примерно как ГАИ принимает экзамен на право управления автомобилем.

В наши обязанности входит профилактика и пресечение нарушений на водных объектах. Проводим рейды по водоёмам, патрулируем. Если выявляем нарушения, например, гражданин в алкогольном опьянении управляет судном, выписываем протокол.

По организациям ходим, в школах детей обучаем спасению и самоспасению. Да много у нас работы!

Все ледовые переправы – наши. Следим, как выполняются требования по их оборудованию, а также оборудованию наплавных мостов и пляжей.

Зимой рыбакам листовки раздаём, беседуем: как можно, когда можно и где можно выезжать или выходить на лёд, а где нельзя.

Происшествия бывают разные. Обычно происходят весной-осенью. Громкая история была два-три года назад весной в Шелаболихинском районе. В Сибирске на Оби провалился снегоход с рыбаками. Наши парни тогда ходили за ними, забирали их со льда.

Прошлой осенью мужчина с женщиной пошли на лодке, и у них сломался мотор. Ещё и ветер поднялся. Они сумели догрести до острова, через ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба, – прим. ред.) вызвали нас. Парни ездили забирали их, перевозили вместе с лодкой на место стоянки. Только приехали, обсохнуть не успели – опять вызывают: в Боровиково какое-то происшествие. Так что и спасателями нам приходится работать.

А как-то прямо во время рейда летом мы увидели, что мужчина выпал из лодки – то ли на волну налетел, то ли на бревно в воде. И вот он плывёт, а вокруг него лодка, как взбешённая, кругами носится. Хорошо, что он в спасательном жилете был, да и мы рядом оказались, подошли, его подняли.

А знаете, каково нам с нарушителями, особенно пьяными, ругаться? Они же не хотят, чтобы их штрафовали. А представьте: пьяные, без жилетов катаются, себя и других опасности подвергают.

Тяжело ли мне? Тяжело, когда нет помощи, дружеского плеча, когда рядом нет людей, с которыми можно и хочется работать. У меня с этим всё хорошо: рядом – отличные ребята, прекрасные помощники, замечательные госинспекторы. Отношения в коллективе – отличные (тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить). Получше, чем у всех. Мне с этим очень сильно повезло.

В зоне нашей ответственности почти 100 километров реки: от Казённой Заимки почти до Камня-на-Оби.

Вот иногда говорят: "Зачем нам ГИМС на реке?" Знаете, когда мы начинали, тогда на реках лодок было не так уж и много. Только-только резиновые пошли. И все катались как безбашенные, спасательных жилетов практически ни у кого не было. А сегодня больше порядка. Выезжаешь на реку – маломерные суда практически все зарегистрированы, люди – все в спасательных жилетах. Люди сегодня знают правила, соблюдают их, мы постоянно проводим беседы на эту тему. И происшествий на воде тоже стало меньше. Это очень радует, просто бальзам на душу. Я считаю, что это – наша заслуга.

Мои мечты – быть нужной, полезной на своём месте, любить, быть любимой. Мне повезло и в этом – с мужем нет никаких противоречий по поводу моей работы. Меня могут и ночью поднять, он даже не слышит: уже привык.

Важно, чтобы было терпение, любовь к своей профессии, своему делу. Без этого ничего не получится нигде – ни в женской, ни в мужской профессии. Ну и нужно быть ответственным, поддерживать коллег, людей, которые обращаются за помощью. Тогда у вас точно всё получится.