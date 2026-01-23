НОВОСТИПолитика

Стало известно, о чем говорили Путин и посланники Трампа во время ночной встречи в Кремле

В ходе переговоров обсуждались перспективы развития российско-американских отношений

23 января 2026, 09:17, ИА Амител

Встреча в Кремле / Фото: kremlin.ru
Встреча в Кремле / Фото: kremlin.ru

В Кремле прошла ночная встреча президента России Владимира Путина с представителями США, в ходе которой стороны откровенно обсудили ситуацию вокруг Украины, перспективы двусторонних отношений и вопросы международной безопасности. Переговоры длились более трех с половиной часов и, по словам помощника президента Юрия Ушакова, носили "предельно откровенный и доверительный характер", пишет Mash.

Как сообщил Ушаков, Россия дала понять американской стороне, что будет продолжать добиваться заявленных целей специальной военной операции до тех пор, пока не будет выработано комплексное и окончательное решение по украинскому вопросу. Встреча, по его словам, была во многом посвящена прояснению позиций США и получению информации о контактах американцев с украинскими партнерами.

Со стороны США в Кремле находились спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф, предприниматель Джаред Кушнер и комиссар по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум. Российскую делегацию, помимо Владимира Путина, представляли помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В ходе переговоров обсуждались перспективы развития российско-американских отношений с учетом "огромного потенциала" двух стран в различных сферах. Отдельно затрагивались международные темы, включая возможное участие России в формате так называемого "Совета мира", а также ситуация вокруг Гренландии – эти вопросы стороны договорились продолжить обсуждать в дальнейшем.

Кроме того, было объявлено, что в ближайшую пятницу в Абу-Даби состоится первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины. Российскую переговорную группу возглавит начальник Главного разведывательного управления Игорь Костюков. По словам Ушакова, Владимир Путин дал делегации конкретные инструкции по предстоящим переговорам.

Ранее Трамп заявил, что переговоры с Зеленским в Давосе "прошли хорошо". Встреча длилась менее часа, ее единственной темой, по данным СМИ, могло стать возможное отступление украинских войск из Донбасса.

Владимир Путин США Россия Политика

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

09:21:04 23-01-2026

Мне очень понравилась четкая и решительная позиция В.В относительно Гренландии. Сказал "это не наше дело" как отрезал

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:32:26 23-01-2026

Гость (09:21:04 23-01-2026) Мне очень понравилась четкая и решительная позиция В.В относ... а мне не нравится такая позиция, потому что она аукнется в будущем РФ сильно.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:27:20 23-01-2026

какая интересная политика у Америки в настоящее время. Политика одновременного применения кнута и пряника, когда не сразу разберешь, где кнут, а где пряник. Американцы давят на интересы РФ, нагло причём, и тут же одновременно гарантируют дружеское отношение. К сожалению, в РФ пока не распознали эту политику хитрую.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:13:56 23-01-2026

гость (09:27:20 23-01-2026) какая интересная политика у Америки в настоящее время. Полит...
А вы молодец - единственный, кто разгадали их хитрую геостратегию. Теперь ЦРУ пришлет Джеймса Борна, чтобы вы не успели никому открыть глаза на истину

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:43:07 23-01-2026

Гость (10:13:56 23-01-2026) А вы молодец - единственный, кто разгадали их хитрую гео... а вы не иронизируйте. Если раньше Штаты сначала пакостили - били кнутом, а потом предлагали мириться - пряник, то сейчас они предлагают пряник, и когда, упаси, Господь, откусишь этот пряник, тут же получаешь удар кнутом. И соображаешь, что это было - вроде сладко во рту, а заднице больно

Вообще лучше с бандитом Трампом дел не иметь, тогда и пряника, и кнута будет меньше. Трамп повязал РФ обязательством закончить войну с Украиной, поэтому она помалкивает сейчас.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:34:13 23-01-2026

Ну какие переговоры? Если враг не сдаётся - его уничтожают.
Уже ВОВ по срокам обогнали - конца-края не видно.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

10:59:19 23-01-2026

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - На встрече президента РФ Владимира Путина с американскими представителями в Москве при обсуждении инициативы США по созданию Совета мира была акцентирована готовность России направить в бюджет этой организации 1 млрд долларов из замороженных российских активов, сообщили в Кремле.

"На встрече в Кремле были также обсуждены инициатива Дональда Трампа о создании Совета мира, а также целый ряд региональных вопросов и ситуация вокруг Гренландии. При обмене мнениями по Совету мира была акцентирована наша готовность направить в бюджет этой структуры 1 млрд долларов из замороженных еще прежней администрацией США российских активов", - рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров в Москве.

Он продолжил: "Остальные же средства из наших замороженных в США резервов можно было бы направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной".

"Разговор по этой теме будет продолжен в двусторонней экономической группе", - сказал Ушаков.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:36:16 23-01-2026

а еще очень опасная для будущей РФ соглашение о создании на территории Украины зоны беспошлинной торговли. Как показывает практика, земли в радиусе 1 тыс км. от этой зоны приходят в запустение. Но нынешние стратеги не умеют заглядывать в будущее

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:55:25 23-01-2026

что бы ни делала сейчас Америка, нужно помнить всегда - она была врагом РФ и будем им еще очень долго. Так и Запад. Так что не нужно строить иллюзий насчет Трампа и Америки.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:52:43 23-01-2026

гость (12:55:25 23-01-2026) что бы ни делала сейчас Америка, нужно помнить всегда - она ...
врагом России всегда была и будет англия, но только где она сейчас? а с Америкой у нас есть общие интересы, и они в нас врага не видят, их враг - Китай. с американцами мы договариваемся о взаимовыгодном! сотрудничестве

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:50:05 23-01-2026

гость (12:43:07 23-01-2026) а вы не иронизируйте. Если раньше Штаты сначала пакостили - ...
нихрена-то вы, батенька, в геополитике не смыслите, молчали бы уж)))

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

06:58:15 24-01-2026

Гость (13:50:05 23-01-2026) нихрена-то вы, батенька, в геополитике не смыслите, молч... такая вот иллюзия российских геополитиков: сами придумают невесть что и верят в это свято. Но Америку легко просчитать, потому что она действует логически, исходя из "сейчас и здесь". А сейчас и здесь американцы гадят больше англичан. Без Америки давно бы уже война закончилась.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров