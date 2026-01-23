Стало известно, о чем говорили Путин и посланники Трампа во время ночной встречи в Кремле
В ходе переговоров обсуждались перспективы развития российско-американских отношений
23 января 2026, 09:17, ИА Амител
В Кремле прошла ночная встреча президента России Владимира Путина с представителями США, в ходе которой стороны откровенно обсудили ситуацию вокруг Украины, перспективы двусторонних отношений и вопросы международной безопасности. Переговоры длились более трех с половиной часов и, по словам помощника президента Юрия Ушакова, носили "предельно откровенный и доверительный характер", пишет Mash.
Как сообщил Ушаков, Россия дала понять американской стороне, что будет продолжать добиваться заявленных целей специальной военной операции до тех пор, пока не будет выработано комплексное и окончательное решение по украинскому вопросу. Встреча, по его словам, была во многом посвящена прояснению позиций США и получению информации о контактах американцев с украинскими партнерами.
Со стороны США в Кремле находились спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф, предприниматель Джаред Кушнер и комиссар по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум. Российскую делегацию, помимо Владимира Путина, представляли помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
В ходе переговоров обсуждались перспективы развития российско-американских отношений с учетом "огромного потенциала" двух стран в различных сферах. Отдельно затрагивались международные темы, включая возможное участие России в формате так называемого "Совета мира", а также ситуация вокруг Гренландии – эти вопросы стороны договорились продолжить обсуждать в дальнейшем.
Кроме того, было объявлено, что в ближайшую пятницу в Абу-Даби состоится первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины. Российскую переговорную группу возглавит начальник Главного разведывательного управления Игорь Костюков. По словам Ушакова, Владимир Путин дал делегации конкретные инструкции по предстоящим переговорам.
Ранее Трамп заявил, что переговоры с Зеленским в Давосе "прошли хорошо". Встреча длилась менее часа, ее единственной темой, по данным СМИ, могло стать возможное отступление украинских войск из Донбасса.
09:21:04 23-01-2026
Мне очень понравилась четкая и решительная позиция В.В относительно Гренландии. Сказал "это не наше дело" как отрезал
12:32:26 23-01-2026
Гость (09:21:04 23-01-2026) Мне очень понравилась четкая и решительная позиция В.В относ... а мне не нравится такая позиция, потому что она аукнется в будущем РФ сильно.
09:27:20 23-01-2026
какая интересная политика у Америки в настоящее время. Политика одновременного применения кнута и пряника, когда не сразу разберешь, где кнут, а где пряник. Американцы давят на интересы РФ, нагло причём, и тут же одновременно гарантируют дружеское отношение. К сожалению, в РФ пока не распознали эту политику хитрую.
10:13:56 23-01-2026
гость (09:27:20 23-01-2026) какая интересная политика у Америки в настоящее время. Полит...
А вы молодец - единственный, кто разгадали их хитрую геостратегию. Теперь ЦРУ пришлет Джеймса Борна, чтобы вы не успели никому открыть глаза на истину
12:43:07 23-01-2026
Гость (10:13:56 23-01-2026) А вы молодец - единственный, кто разгадали их хитрую гео... а вы не иронизируйте. Если раньше Штаты сначала пакостили - били кнутом, а потом предлагали мириться - пряник, то сейчас они предлагают пряник, и когда, упаси, Господь, откусишь этот пряник, тут же получаешь удар кнутом. И соображаешь, что это было - вроде сладко во рту, а заднице больно
Вообще лучше с бандитом Трампом дел не иметь, тогда и пряника, и кнута будет меньше. Трамп повязал РФ обязательством закончить войну с Украиной, поэтому она помалкивает сейчас.
09:34:13 23-01-2026
Ну какие переговоры? Если враг не сдаётся - его уничтожают.
Уже ВОВ по срокам обогнали - конца-края не видно.
10:59:19 23-01-2026
Москва. 23 января. INTERFAX.RU - На встрече президента РФ Владимира Путина с американскими представителями в Москве при обсуждении инициативы США по созданию Совета мира была акцентирована готовность России направить в бюджет этой организации 1 млрд долларов из замороженных российских активов, сообщили в Кремле.
"На встрече в Кремле были также обсуждены инициатива Дональда Трампа о создании Совета мира, а также целый ряд региональных вопросов и ситуация вокруг Гренландии. При обмене мнениями по Совету мира была акцентирована наша готовность направить в бюджет этой структуры 1 млрд долларов из замороженных еще прежней администрацией США российских активов", - рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров в Москве.
Он продолжил: "Остальные же средства из наших замороженных в США резервов можно было бы направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий уже после заключения мирного договора между Россией и Украиной".
"Разговор по этой теме будет продолжен в двусторонней экономической группе", - сказал Ушаков.
12:36:16 23-01-2026
а еще очень опасная для будущей РФ соглашение о создании на территории Украины зоны беспошлинной торговли. Как показывает практика, земли в радиусе 1 тыс км. от этой зоны приходят в запустение. Но нынешние стратеги не умеют заглядывать в будущее
12:55:25 23-01-2026
что бы ни делала сейчас Америка, нужно помнить всегда - она была врагом РФ и будем им еще очень долго. Так и Запад. Так что не нужно строить иллюзий насчет Трампа и Америки.
13:52:43 23-01-2026
гость (12:55:25 23-01-2026) что бы ни делала сейчас Америка, нужно помнить всегда - она ...
врагом России всегда была и будет англия, но только где она сейчас? а с Америкой у нас есть общие интересы, и они в нас врага не видят, их враг - Китай. с американцами мы договариваемся о взаимовыгодном! сотрудничестве
13:50:05 23-01-2026
гость (12:43:07 23-01-2026) а вы не иронизируйте. Если раньше Штаты сначала пакостили - ...
нихрена-то вы, батенька, в геополитике не смыслите, молчали бы уж)))
06:58:15 24-01-2026
Гость (13:50:05 23-01-2026) нихрена-то вы, батенька, в геополитике не смыслите, молч... такая вот иллюзия российских геополитиков: сами придумают невесть что и верят в это свято. Но Америку легко просчитать, потому что она действует логически, исходя из "сейчас и здесь". А сейчас и здесь американцы гадят больше англичан. Без Америки давно бы уже война закончилась.