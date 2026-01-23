Стало известно, о чем говорили Путин и посланники Трампа во время ночной встречи в Кремле

В ходе переговоров обсуждались перспективы развития российско-американских отношений

23 января 2026, 09:17, ИА Амител

Встреча в Кремле / Фото: kremlin.ru

В Кремле прошла ночная встреча президента России Владимира Путина с представителями США, в ходе которой стороны откровенно обсудили ситуацию вокруг Украины, перспективы двусторонних отношений и вопросы международной безопасности. Переговоры длились более трех с половиной часов и, по словам помощника президента Юрия Ушакова, носили "предельно откровенный и доверительный характер", пишет Mash.

Как сообщил Ушаков, Россия дала понять американской стороне, что будет продолжать добиваться заявленных целей специальной военной операции до тех пор, пока не будет выработано комплексное и окончательное решение по украинскому вопросу. Встреча, по его словам, была во многом посвящена прояснению позиций США и получению информации о контактах американцев с украинскими партнерами.

Со стороны США в Кремле находились спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф, предприниматель Джаред Кушнер и комиссар по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум. Российскую делегацию, помимо Владимира Путина, представляли помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В ходе переговоров обсуждались перспективы развития российско-американских отношений с учетом "огромного потенциала" двух стран в различных сферах. Отдельно затрагивались международные темы, включая возможное участие России в формате так называемого "Совета мира", а также ситуация вокруг Гренландии – эти вопросы стороны договорились продолжить обсуждать в дальнейшем.

Кроме того, было объявлено, что в ближайшую пятницу в Абу-Даби состоится первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины. Российскую переговорную группу возглавит начальник Главного разведывательного управления Игорь Костюков. По словам Ушакова, Владимир Путин дал делегации конкретные инструкции по предстоящим переговорам.

Ранее Трамп заявил, что переговоры с Зеленским в Давосе "прошли хорошо". Встреча длилась менее часа, ее единственной темой, по данным СМИ, могло стать возможное отступление украинских войск из Донбасса.