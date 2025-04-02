НОВОСТИПроисшествия

Барнаульцы устроили ночную поножовщину в центре города

Полиция проводит проверку по факту случившегося

02 апреля 2025, 12:25, ИА Амител

Поножовщина в центре Барнаула / Фото: "Инцидент Барнаул"
Поножовщина в центре Барнаула / Фото: "Инцидент Барнаул"

В ночь на 2 апреля в центре Барнаула мужчины устроили поножовщину. Одному из участников порезали руку. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Драка произошла около дома № 47 по пр. Ленина. Судя по кадрам, снятым очевидцами, конфликт случился между пятью мужчинами. Один из них потерял много крови и попытался остановить ее салфетками.

По данному факту полиция проводит проверку. Обстоятельства инцидента устанавливают.

Ранее 15-летний барнаулец напал с ножом на женщину, чтобы украсть у нее деньги. Школьник вышел на улицу и стал наблюдать, как покупатели расплачиваются в магазинах. Он заметил, что одна из женщин рассчиталась наличными, и проследовал за ней во двор дома, где ударил по голове и сбил с ног. Несовершеннолетний потребовал отдать ему деньги, а затем ударил пострадавшую ножом в спину. Завладев кошельком, злоумышленник собирался скрыться, однако его задержал супруг женщины.

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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Барнаул Происшествия

Комментарии 6

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Гость

12:30:26 02-04-2025

Прям барнаульцы?

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Гость

14:24:11 02-04-2025

Гость (12:30:26 02-04-2025) Прям барнаульцы? ... ага, с ножом...!?

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Гость

12:45:13 02-04-2025

совсем уже долбанулись. Гавкаться хоть сколько можно, но без рукоприкладства.

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Гость

13:02:49 02-04-2025

Гость (12:45:13 02-04-2025) совсем уже долбанулись. Гавкаться хоть сколько можно, но без... "гавкаться" нельзя !!! все конфликты после "гавкания"

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Гость

12:57:43 02-04-2025

таких нужно находить и крестить по максимуму, без оглядки на возраст, гражданство и на все остальное.
это вопрос социального спокойствия.

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Гость

13:10:06 02-04-2025

Ставка на чёрное

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