Барнаульцы устроили ночную поножовщину в центре города
Полиция проводит проверку по факту случившегося
02 апреля 2025, 12:25, ИА Амител
В ночь на 2 апреля в центре Барнаула мужчины устроили поножовщину. Одному из участников порезали руку. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Драка произошла около дома № 47 по пр. Ленина. Судя по кадрам, снятым очевидцами, конфликт случился между пятью мужчинами. Один из них потерял много крови и попытался остановить ее салфетками.
По данному факту полиция проводит проверку. Обстоятельства инцидента устанавливают.
Ранее 15-летний барнаулец напал с ножом на женщину, чтобы украсть у нее деньги. Школьник вышел на улицу и стал наблюдать, как покупатели расплачиваются в магазинах. Он заметил, что одна из женщин рассчиталась наличными, и проследовал за ней во двор дома, где ударил по голове и сбил с ног. Несовершеннолетний потребовал отдать ему деньги, а затем ударил пострадавшую ножом в спину. Завладев кошельком, злоумышленник собирался скрыться, однако его задержал супруг женщины.
12:30:26 02-04-2025
Прям барнаульцы?
14:24:11 02-04-2025
Гость (12:30:26 02-04-2025) Прям барнаульцы? ... ага, с ножом...!?
12:45:13 02-04-2025
совсем уже долбанулись. Гавкаться хоть сколько можно, но без рукоприкладства.
13:02:49 02-04-2025
Гость (12:45:13 02-04-2025) совсем уже долбанулись. Гавкаться хоть сколько можно, но без... "гавкаться" нельзя !!! все конфликты после "гавкания"
12:57:43 02-04-2025
таких нужно находить и крестить по максимуму, без оглядки на возраст, гражданство и на все остальное.
это вопрос социального спокойствия.
13:10:06 02-04-2025
Ставка на чёрное