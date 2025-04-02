Барнаульцы устроили ночную поножовщину в центре города

Полиция проводит проверку по факту случившегося

02 апреля 2025, 12:25, ИА Амител

Поножовщина в центре Барнаула / Фото: "Инцидент Барнаул"

В ночь на 2 апреля в центре Барнаула мужчины устроили поножовщину. Одному из участников порезали руку. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Драка произошла около дома № 47 по пр. Ленина. Судя по кадрам, снятым очевидцами, конфликт случился между пятью мужчинами. Один из них потерял много крови и попытался остановить ее салфетками.

По данному факту полиция проводит проверку. Обстоятельства инцидента устанавливают.

Ранее 15-летний барнаулец напал с ножом на женщину, чтобы украсть у нее деньги. Школьник вышел на улицу и стал наблюдать, как покупатели расплачиваются в магазинах. Он заметил, что одна из женщин рассчиталась наличными, и проследовал за ней во двор дома, где ударил по голове и сбил с ног. Несовершеннолетний потребовал отдать ему деньги, а затем ударил пострадавшую ножом в спину. Завладев кошельком, злоумышленник собирался скрыться, однако его задержал супруг женщины.