В Рубцовске 70-летняя пенсионерка перевела на "безопасный" счет 400 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело

31 января 2025, 14:30, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мошенники похитили у 70-летней пенсионерки из Рубцовска 400 тысяч рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

Женщине в мессенджере написала якобы сотрудница почты и сказала, что рубцовчанке пришла посылка. Пенсионерка по ее просьбе назвала код из SMS для получения, а вечером пришла в почтовое отделение и выяснила, что никакой посылки на ее имя нет.

На следующий день горожанке позвонил уже якобы специалист по защите персональных данных и заявил, что злоумышленники получили доступ к ее кабинету на "Госуслугах" и теперь могут распоряжаться ее деньгами.

"Чтобы защититься от мошенников, он предложил перевести деньги на "безопасный" счет. Женщина выполнила все, что требовалось, и перевела со своей кредитной карты 400 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.