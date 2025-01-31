В Рубцовске 70-летняя пенсионерка перевела на "безопасный" счет 400 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело
31 января 2025, 14:30, ИА Амител
Мошенники похитили у 70-летней пенсионерки из Рубцовска 400 тысяч рублей, сообщили в МВД Алтайского края.
Женщине в мессенджере написала якобы сотрудница почты и сказала, что рубцовчанке пришла посылка. Пенсионерка по ее просьбе назвала код из SMS для получения, а вечером пришла в почтовое отделение и выяснила, что никакой посылки на ее имя нет.
На следующий день горожанке позвонил уже якобы специалист по защите персональных данных и заявил, что злоумышленники получили доступ к ее кабинету на "Госуслугах" и теперь могут распоряжаться ее деньгами.
"Чтобы защититься от мошенников, он предложил перевести деньги на "безопасный" счет. Женщина выполнила все, что требовалось, и перевела со своей кредитной карты 400 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.
14:35:51 31-01-2025
Уже даже не жалко таких тупых ...
14:52:41 31-01-2025
Гость (14:35:51 31-01-2025) Уже даже не жалко таких тупых ...... У вас неадекватное представление о том, что такое "хорошо", и что такое "плохо".
15:33:54 31-01-2025
Гость (14:52:41 31-01-2025) У вас неадекватное представление о том, что такое "хорошо", ... Более тупого бреда сложно было изрыгнуть ... В дурдоме у вас сегодня двери забыли закрыть, ага ?
15:12:07 31-01-2025
Гость (14:35:51 31-01-2025) Уже даже не жалко таких тупых ...... Пожилые как дети, не боишься что ты тоже будешь тупым в их возрасте?
15:32:49 31-01-2025
Гость (15:12:07 31-01-2025) Пожилые как дети, не боишься что ты тоже будешь тупым в их в... Не боюсь, если я смогу накопить 400 т.р. с пенсии, то я их точно никому не отдам, хоть что пусть говорят. И про зомбирование - это все вранье для недалеких, отмазки для оправдания собственной тупости
15:47:56 31-01-2025
Гость (15:32:49 31-01-2025) Не боюсь, если я смогу накопить 400 т.р. с пенсии, то я их т... Самонадеянность - это как раз первый шаг к неудаче.
18:16:06 31-01-2025
Гость (15:32:49 31-01-2025) Не боюсь, если я смогу накопить 400 т.р. с пенсии, то я их т... Это ты глупый. Написано же, что с кредитной карты перевела
07:54:45 01-02-2025
Гость (18:16:06 31-01-2025) Это ты глупый. Написано же, что с кредитной карты пере...
как же местные тупни защищаяют свою товарку по несчатью. прям горой стоят! а разводилы ликуют. нашли просто золотую жилу в лице жителей реиона.
20:19:27 31-01-2025
Не вступайте в бесполезные перепалки с собеседником, лишь пытающимся казаться сведущим в той или иной области. Результата в таком споре не достигнуть. При этом на каждую хитрую задницу всегда найдется свой болт с резьбой. Удачи вам самонадеянный наш.
16:38:53 31-01-2025
А вот спросите у банка, почему он разрешил бабке перевести 400 тыс незнамо кому?
Я переводил гораздо меньшую сумму, так банк карту сразу заблочил и устроил натуральный допрос. А тут 400 тыс легко!
Депутаты всех мастей, социалисты, ЛДПР, ЕдРо, Новые люди - вы не хотите полезное для народа дело сделать? Отвлекитесь от сатанистов и квардробоберов, тут есть реальная проблема.
22:40:28 31-01-2025
Это Рубцовск, детка...