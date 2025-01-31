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В Рубцовске 70-летняя пенсионерка перевела на "безопасный" счет 400 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело

31 января 2025, 14:30, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мошенники похитили у 70-летней пенсионерки из Рубцовска 400 тысяч рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

Женщине в мессенджере написала якобы сотрудница почты и сказала, что рубцовчанке пришла посылка. Пенсионерка по ее просьбе назвала код из SMS для получения, а вечером пришла в почтовое отделение и выяснила, что никакой посылки на ее имя нет.

На следующий день горожанке позвонил уже якобы специалист по защите персональных данных и заявил, что злоумышленники получили доступ к ее кабинету на "Госуслугах" и теперь могут распоряжаться ее деньгами.

"Чтобы защититься от мошенников, он предложил перевести деньги на "безопасный" счет. Женщина выполнила все, что требовалось, и перевела со своей кредитной карты 400 тысяч рублей", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Рубцовск Мошенники

Комментарии 11

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Гость

14:35:51 31-01-2025

Уже даже не жалко таких тупых ...

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Гость

14:52:41 31-01-2025

Гость (14:35:51 31-01-2025) Уже даже не жалко таких тупых ...... У вас неадекватное представление о том, что такое "хорошо", и что такое "плохо".

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Гость

15:33:54 31-01-2025

Гость (14:52:41 31-01-2025) У вас неадекватное представление о том, что такое "хорошо", ... Более тупого бреда сложно было изрыгнуть ... В дурдоме у вас сегодня двери забыли закрыть, ага ?

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Гость

15:12:07 31-01-2025

Гость (14:35:51 31-01-2025) Уже даже не жалко таких тупых ...... Пожилые как дети, не боишься что ты тоже будешь тупым в их возрасте?

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Гость

15:32:49 31-01-2025

Гость (15:12:07 31-01-2025) Пожилые как дети, не боишься что ты тоже будешь тупым в их в... Не боюсь, если я смогу накопить 400 т.р. с пенсии, то я их точно никому не отдам, хоть что пусть говорят. И про зомбирование - это все вранье для недалеких, отмазки для оправдания собственной тупости

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Гость

15:47:56 31-01-2025

Гость (15:32:49 31-01-2025) Не боюсь, если я смогу накопить 400 т.р. с пенсии, то я их т... Самонадеянность - это как раз первый шаг к неудаче.

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Гость

18:16:06 31-01-2025

Гость (15:32:49 31-01-2025) Не боюсь, если я смогу накопить 400 т.р. с пенсии, то я их т... Это ты глупый. Написано же, что с кредитной карты перевела

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Гость

07:54:45 01-02-2025

Гость (18:16:06 31-01-2025) Это ты глупый. Написано же, что с кредитной карты пере...
как же местные тупни защищаяют свою товарку по несчатью. прям горой стоят! а разводилы ликуют. нашли просто золотую жилу в лице жителей реиона.

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Гость

20:19:27 31-01-2025

Не вступайте в бесполезные перепалки с собеседником, лишь пытающимся казаться сведущим в той или иной области. Результата в таком споре не достигнуть. При этом на каждую хитрую задницу всегда найдется свой болт с резьбой. Удачи вам самонадеянный наш.

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Гость

16:38:53 31-01-2025

А вот спросите у банка, почему он разрешил бабке перевести 400 тыс незнамо кому?
Я переводил гораздо меньшую сумму, так банк карту сразу заблочил и устроил натуральный допрос. А тут 400 тыс легко!
Депутаты всех мастей, социалисты, ЛДПР, ЕдРо, Новые люди - вы не хотите полезное для народа дело сделать? Отвлекитесь от сатанистов и квардробоберов, тут есть реальная проблема.

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Musik

22:40:28 31-01-2025

Это Рубцовск, детка...

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