Игорную зону "Сибирская монета" на Алтае в 2025 году посетили уже почти 160 тысяч человек

В целом российские казино в 2025 году стали посещать чаще, но не в Алтайском крае

24 ноября 2025, 23:00, ИА Амител

Казино / Изображение сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

В расположенной в Алтайском крае игорной зоне "Сибирская монета" с начала 2025 года побывали почти 157 тыс. человек. Поток посетителей туда в этом году упал почти на 2%, хотя в целом другие российские казино демонстрируют положительную динамику, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, лучше всего обстоят дела в игорной зоне "Приморье" под Владивостоком. Она с начала года приняла уже 336 тыс. гостей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил почти 10%. Примерно настолько же выросла посещаемость "Янтарной" игорной зоны под Калининградом – ее удостоили своим вниманием 452 тыс. человек.

Посещаемость самой популярной в России игорной зоны "Красная Поляна" в горах Сочи за год не изменилась – порядка 790 тыс. гостей.

В целом все четыре действующие в стране игорные зоны с начала текущего года приняли 1,7 млн человек. Это на 2% больше, чем годом ранее.

Что касается алтайской игорной зоны, то здесь ожидают роста количества гостей в 2026 году. Это должно произойти благодаря расширению туркластера.

«Мы очень рассчитываем на рост турпотока в будущем году, для этого мы строим новый отель и развиваем инфраструктуру. Это позволит нам увеличить посещаемость на 20%», – приводит АТОР слова гендиректора "Сибирской монеты" Дмитрия Белянина.

На продолжение позитивной динамики рассчитывают и другие игорные зоны. Так, "Приморье" и "Красная Поляна" делают ставку на иностранных туристов – из Китая и арабских стран соответственно. А калининградская "Янтарная" ждет большое количество российских гостей.

Ранее стало известно, что в Республике Алтай могут создать пятую в России игорную зону. В Минфине считают, что это приведет к росту турпотока. Однако многие местные жители выступают против этого, так как предполагают, что она нужна владельцу курорта "Манжерок" Герману Грефу и китайским туристам, которые могут заполонить регион.