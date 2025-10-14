Игорную зону с казино планируют построить в Республике Алтай
Соответствующий законопроект подготовлен Министерством финансов
14 октября 2025, 14:25, ИА Амител
Министерство финансов Российской Федерации подготовило проект закона, допускающий организацию игорной зоны в Республике Алтай. Документ размещен на федеральном сайте проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке, прилагающейся к законопроекту, указано:
«Действующим федеральным законодательством определен перечень субъектов РФ, на территориях которых разрешено создание игорных зон, а именно: Республика Крым, Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край и Калининградская область. Предлагаемый проект федерального закона вносит дополнение, разрешая создание игорной зоны также и на территории Республики Алтай».
Подчеркивается, что утверждение и внедрение законопроекта будет содействовать ускоренному развитию Республики Алтай, привлечет больше туристов в регион и предоставит жителям республики новые возможности трудоустройства.
14:35:51 14-10-2025
Зачем? Там же уже есть игорная зона в Алтайском крае... результат будет тот же.
15:30:52 14-10-2025
Москалям все мало? Постройте хоть чтото полезное для МЕСТНЫХ!
16:22:06 14-10-2025
Ну у них полетит, не то, что в Алтайском крае