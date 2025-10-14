Игорную зону с казино планируют построить в Республике Алтай

Соответствующий законопроект подготовлен Министерством финансов

14 октября 2025, 14:25, ИА Амител

Казино / Изображение сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Министерство финансов Российской Федерации подготовило проект закона, допускающий организацию игорной зоны в Республике Алтай. Документ размещен на федеральном сайте проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке, прилагающейся к законопроекту, указано:

«Действующим федеральным законодательством определен перечень субъектов РФ, на территориях которых разрешено создание игорных зон, а именно: Республика Крым, Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край и Калининградская область. Предлагаемый проект федерального закона вносит дополнение, разрешая создание игорной зоны также и на территории Республики Алтай».

Подчеркивается, что утверждение и внедрение законопроекта будет содействовать ускоренному развитию Республики Алтай, привлечет больше туристов в регион и предоставит жителям республики новые возможности трудоустройства.