Эксперт предположил, где может разместиться игорная зона в Республике Алтай

Необходимая площадка для комплекса казино имеется в Майминском районе

14 октября 2025, 15:45, ИА Амител

Покер / Фото: unsplash.com/photos/person-holding-black-ace-and-king-spades-playing-cards-on-poker-table-GikVY_KS9vQ

Не исключено, что игорная зона в Республике Алтай разместится на территории Майминского района, предположил в разговоре с amic.ru общественный деятель, житель Шебалинского района Евгений Соколов.

«Там подготовлена необходимая инфраструктура. В этот район вкладываются большие средства, в том числе по линии Сбербанка. Созданы условия. Возможно, ее создадут в промежутке от Маймы до Манжерока. Нельзя, конечно, сказать, что это радует местных жителей», – заключил Соколов.

Ранее сообщалось, что шестую в стране игорную зону Минфин предложил создать в Республике Алтай, соответствующий проект закона опубликован на портале федеральных нормативных правовых актов.

Документ предполагает внесение изменений в статью 9 Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".

«Федеральным законом предусмотрено создание игорных зон на территориях следующих субъектов Российской Федерации: Республика Крым, Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край, Калининградская область. Проектом федерального закона предлагается установить возможность создания игорной зоны на территории Республики Алтай», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В Минфине считают, что принятие и реализация федерального закона позволит "обеспечить дополнительный стимул для развития Республики Алтай, увеличить туристические потоки на территорию региона и создать новые рабочие места".

Согласно информации на правовом портале, общественное обсуждение проекта создания игорной зоны должно начаться 15 октября, а завершиться – 29 октября 2025 года. Независимая антикоррупционная экспертиза должна пройти за неделю – 14-21 октября.

Amic.ru также направил запрос в Ассоциацию операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС).

Обновлено: В АИРИС обсуждать игорную зону в Республике Алтай отказались, заявив: "Мы пока что эту тему не комментируем".