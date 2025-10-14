"А у нас не спросили". Жители Алтая недовольны идеей создания игорной зоны в регионе

Официальной информации о планах по реализации этого проекта пока нет

14 октября 2025, 16:30, ИА Амител

Игорный стол / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Игорную зону планируют создать в Республике Алтай для увеличения турпотока и организации новых рабочих мест. Соответствующий законопроект опубликовал федеральный Минфин. Население республики идею не оценило. Они недоумевают, зачем региону своя игорная зона при наличии "Сибирской монеты" – игорной зоны в соседнем Алтайском крае. А еще жители РА полагают, что такая зона нужна владельцу курорта "Манжерок" Герману Грефу и китайским туристам, которые вскоре могут нагрянуть в регион.

Новость о возможном появлении игорной зоны в Республике Алтай взбудоражила местное население, всегда крайне настороженно относящееся к новшествам и подобным проектам. Пока среди эмоций преобладают недоумение и осуждение.

Сейчас в России действуют пять административных зон, где разрешено организовывать и проводить азартные игры. Это Крым, Калининградская область, Алтайский, Приморский и Краснодарский края.

Зачем Алтаю игорная зона?

«Минфин РФ хочет превратить Алтай в Лас-Вегас и создать там игорную зону. Вот же блин, а я думал, что из РА хотят сделать вторую Кремниевую долину, а тут про Лас-Вегас задвигают. Нет, спасибо, нам такое здесь не надо. Не хватало, чтобы так же как в Лас-Вегасе начали бродить зомби наркоманы», «Первое будет казино Манжерок, а потом и остальные зоны застроят», – обсуждают жители.

«Есть же», – прокомментировал один из жителей в местном телеграм-чате, прикладывая описание игорной зоны "Сибирская монета" в Алтайском крае. В республиканских чатах тему также развивают: «Есть совсем рядом с нами казино в Алтайском крае, туда с Манжерока постоянно ездят, вот и ездили бы дальше… вполне хватит».

Справка: Игорная зона "Сибирская монета" – одна из четырех официальных игровых площадок, утвержденных правительством Российской Федерации в 2009 году. Базируется в Алтайском крае, в 280 километрах от Барнаула. Общая занимаемая площадь составляет 2304 гектара. На востоке она граничит с туристско-рекреационным комплексом "Бирюзовая Катунь". В начале ноября 2014 года было запущено одно казино – Altai Palace. Оно стало первым легальным игорным заведением Сибири. От Горно-Алтайска до казино – около 40 км, время в пути занимает чуть более 40 минут.

Игорные зоны и казино – не выход для пополнения бюджета, уверена часть населения, да и рабочие места, полагают они, можно создавать, возводя совсем другие объекты: «Санатории предлагаем строить – природа, чистый воздух. <...> И рабочие места, и налогооблагаемая база».

Другие считают, что строить такую зону будут в ожидании наплыва китайских туристов: «Для китайцев 100%, сейчас еще международные рейсы запустят, и будет полный комплект». Такие выводы жители, видимо, делают после недавнего заявления Владимира Путина о скорой зеркальной отмене виз в РФ для жителей Поднебесной. Кроме того, местный Минэк активно продвигает Горный Алтай туроператорам КНР.

Игорная ли?

Создание игорной зоны автоматически приведет к обострению криминогенной обстановки, считает часть опрошенных amic.ru жителей:

«Не просто так когда-то запретили свободное размещение казино и других подобных заведений, не бывает от них добра. Рабочие места – да. Другое дело, какую публику будет все это привлекать?»

«Тут же все понятно и прозрачно. Где азартные игры – там криминал, наркотики, проститутки. И в целом выборка приезжающих станет очень мутная, вместо элегантных эстетов, которые приезжают насладиться магическими красотами Алтая, отдохнуть и преисполниться в своем сознании, потянутся сомнительные личности и "мамкины лудоманы"» – так считает один из жителей Горно-Алтайска.

Кто-то высказывается максимально кратко: «Нд-а, а самих жителей опять не спросили. Действительно, зачем?», «Беда, одним словом…», «А мне как-то наплевать, ну будет и будет, не какая-нибудь круглосуточная наливайка с соответствующей публикой, и ладно».

Где это будет?

Одна из обсуждаемых тем – место расположения будущей игорной зоны, в случае если ее действительно будут создавать. Впрочем, в последнем никто не сомневается, поскольку законопроект опубликован федеральными СМИ и информагентствами, "значит, это не пустые слова и идеи".

«А где будут строить? В Курае? (Курай – село в Кош-Агачском районе Республики Алтай, расположено в Курайской степи, раскинувшейся между Курайским и Северо-Чуйским хребтами. – Прим. ред.)» – интересуется в комментариях к теме в соцсетях один из местных жителей.

Официальной информации о планах по реализации этого проекта пока нет. У жителей, конечно же, есть несколько версий и теорий и на этот счет.

«Построят в Манжероке (на курорте. – Прим. ред.) конечно. Это же Греф, наверное, придумал, ему это надо. К тому же он говорил раньше, что хочет все шалаши снести на Алтае, это он так про турбазы и гостевые дома», – поделился с редакцией мнением один из жителей.

Другой собеседник вспомнил о планах создания рекреационной зоны в районе Каракольских озер, куда ранее уже построили дорогу за федеральные средства. Дорога эта, по оценке населения, "ведет в никуда".

«Конечно, людям преподносят, что дорога нужна для безопасности, многие пострадали, есть жертвы при подъеме на озера, теперь с новой дорогой озера будут доступнее. Еще по одной из версий, эта дорога в дальнейшем будет продлена и спустится в Элекмонар, соединит Чемальский район с Горно-Алтайском, что разгрузит Чемальский и Чуйский тракты. Но если мы посмотрим на новости, сообщалось, что дорога на 96% готова, следовательно, проект на этом завершается. Выводы делайте сами», – пояснил он. И добавил, что таких достопримечательностей в регионе много, неизвестно, почему решили строить дорогу именно к этой.

Конкретика и планы властей по созданию игорной зоны, наверное, появится в ближайшее время. Возможно, после этого и мнения жителей склонятся в иную сторону. Или нет…