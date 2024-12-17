Игрушек, возможно, не будет. В Барнауле заканчивают установку новогодней елки

Для завершенного праздничного вида осталось только повесить на елке гирлянды и елочные игрушки

17 декабря 2024, 17:40, ИА Амител

Установка новогодней елки на площади Сахарова / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле заканчивают работы по установке главной новогодней елки на площади Сахарова. На данный момент металлический каркас уже облагородили с помощью искусственных еловых веток, сверху водрузили звезду. Для завершенного вида осталось только повесить гирлянды и елочные игрушки. Впрочем, как сообщили корреспонденту amic.ru рабочие, привычных огромных игрушек на елке, скорее всего, в этом году не будет.

"Украшения утратили свою праздничную форму. Но светиться елка будет", – передал наш корреспондент смысл сказанного.

Напомним, все работы по созданию снежного городка на площади Сахарова планируют завершить до 25 декабря, открытие состоится 28 декабря.

Ранее власти Барнаула сообщили, что в этом году не будет новогоднего салюта "в рамках открытия снежного городка". Также из-за теплой погоды на Новый год ледяные фигуры заменят светодиодными.