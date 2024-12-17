Игрушек, возможно, не будет. В Барнауле заканчивают установку новогодней елки
Для завершенного праздничного вида осталось только повесить на елке гирлянды и елочные игрушки
17 декабря 2024, 17:40, ИА Амител
В Барнауле заканчивают работы по установке главной новогодней елки на площади Сахарова. На данный момент металлический каркас уже облагородили с помощью искусственных еловых веток, сверху водрузили звезду. Для завершенного вида осталось только повесить гирлянды и елочные игрушки. Впрочем, как сообщили корреспонденту amic.ru рабочие, привычных огромных игрушек на елке, скорее всего, в этом году не будет.
"Украшения утратили свою праздничную форму. Но светиться елка будет", – передал наш корреспондент смысл сказанного.
Напомним, все работы по созданию снежного городка на площади Сахарова планируют завершить до 25 декабря, открытие состоится 28 декабря.
Ранее власти Барнаула сообщили, что в этом году не будет новогоднего салюта "в рамках открытия снежного городка". Также из-за теплой погоды на Новый год ледяные фигуры заменят светодиодными.
20:51:15 17-12-2024
олды помнят, наверное, как мы в школе делали игрушки для городской и районных елок и это было прекрасно. а потом бегали всем классом искать где чья висит. почему сейчас не возродить традицию? если мы делали из гэ и палок, то сейчас море всяких материалов для творчества и можно сделать просто шедевры.
21:20:00 17-12-2024
Вы чего не видите? Криво она стоит!
06:13:46 18-12-2024
Траурная ёлка. Как на похоронах.
09:51:38 18-12-2024
Гость (06:13:46 18-12-2024) Траурная ёлка. Как на похоронах. ... у меня от вашей писанины руки опустились...
09:53:14 18-12-2024
Гость (06:13:46 18-12-2024) Траурная ёлка. Как на похоронах. ... Где на похоронах ты видел елку?
09:56:12 18-12-2024
Гость (09:53:14 18-12-2024) Где на похоронах ты видел елку?... когда на кладбище везут вслед покойному кидают еловые ветки.
09:37:44 18-12-2024
А купить новые игрушки нет денег? Салют отменили направьте эти деньги на игрушки
09:45:23 18-12-2024
Гость (09:37:44 18-12-2024) А купить новые игрушки нет денег? Салют отменили направьте э... Эти деньги уже освоены. А некоторые думают, что они пошли на СВО. Наивные.
10:07:22 18-12-2024
надо городу обьявить прием игрушек от горожан для городской елки. Знаете сколько народа свои игрушки принесет? На три елки хватит
10:46:33 18-12-2024
Гость (10:07:22 18-12-2024) надо городу обьявить прием игрушек от горожан для городской ... Зачем этот нафталин?
12:54:19 18-12-2024
а зачем. простите этот колхоз с сосновыми ветвями среди ершиков? и еще неудобный вопрос: как хранились украшения елки, что потеряли свою форму?