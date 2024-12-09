В Барнауле не будет новогоднего салюта "в рамках открытия снежного городка"
Ранее общественники и депутаты выступили с инициативой не проводить фейерверк на Новый год
09 декабря 2024, 15:15, ИА Амител
В Барнауле на площади Сахарова, которая традиционно становится главной новогодней площадкой в городе, не будет новогоднего салюта на открытии снежного городка, сообщили в мэрии.
"Новогоднего салюта в рамках открытия снежного городка не будет", – отметил замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин.
Напомним, на площади Сахарова уже приступили к возведению снежного новогоднего городка. Сегодня до 19 января перекрыли движение транспорта по проспекту Социалистическому – от улицы Молодежной до улицы Мерзликина.
В ноябре стало известно, что власти Барнаула планируют провести "главный" новогодний салют на площади Сахарова. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. акануне депутат Госдумы призвал отказаться от салютов на Новый год, эту инициативу прокомментировали опрошенные amic.ru эксперты.
Ранее amic.ru подробно рассказал, как в городе идет подготовка к новогодним праздникам, каким будет снежный городок и где в Барнауле перекроют дороги.
16:46:54 09-12-2024
Ну и правильно. Не время для салютов.
07:20:19 10-12-2024
Ого, как проворовались, даже на фейерверк денег нет?!:))
08:33:30 10-12-2024
Правильно. Не хрен деньги на ветер пускать. Да и с городком можно было повременить.
08:46:50 10-12-2024
И только в Москве все можно, она же столица, люди только в столицах живут, на периферии то "быдло не образованное"!!!!!!!!!!!!:(::((((
16:36:40 10-12-2024
С каждым годом все хуже и хуже , может тогда и отменим новый год , зачем и так люди выживают ток и знают как обдирать людей .
12:58:26 11-12-2024
Интересно,а в Москве депутаты тоже призовут администрацию не проводить новоголний феерверк?А, забыл,это же Москва,это другое....им всё можно и у них всё к месту и ко времени..