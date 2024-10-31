В Барнауле из-за теплой погоды на Новый год ледяные фигуры заменят на светодиодные

На площади Сахарова станет еще больше элементов светового оформления

31 октября 2024, 15:28, ИА Амител

Ледяные фигуры на площади Сахарова / Фото: amic.ru

В Барнауле метеорологи прогнозируют позднее установление снежного покрова и поздний ледостав, в связи с этим изменена концепция строительства новогоднего городка, сообщает мэрия.

Председатель комитета по благоустройству города Петр Воронков отметил, что предварительный проект наполнения новогодней площадки с учетом замены ледяных фигур на светодиодные.

"Проведена работа по подготовке мест размещения и ревизия элементов светового оформления, включающего: 73 программируемые гирлянды на новогодней ели, восемь перетяжек иллюминации через проспект Социалистический, 660 метров программируемых гирлянд по периметру площади Сахарова, а также перетяжка световая с гербом города Барнаула", – рассказал Воронков.

Также прорабатывается вопрос установки 15 ярмарочных домиков с двумя зонами фуд-корта на тротуаре по нечетной стороне проспекта Социалистического.

Для строительства новогоднего городка с 9 декабря 2024 по 19 января 2025 года перекроют проспект Социалистический – от улицы Молодежной до улицы Мерзликина.

Напомним, аномально теплую погоду ожидают в Алтайском крае в канун Нового года. Кстати, в январе 2024 года снежные фигуры на площади Сахарова начали таять из-за перепада температур.