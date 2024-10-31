В Барнауле из-за теплой погоды на Новый год ледяные фигуры заменят на светодиодные
На площади Сахарова станет еще больше элементов светового оформления
31 октября 2024, 15:28, ИА Амител
В Барнауле метеорологи прогнозируют позднее установление снежного покрова и поздний ледостав, в связи с этим изменена концепция строительства новогоднего городка, сообщает мэрия.
Председатель комитета по благоустройству города Петр Воронков отметил, что предварительный проект наполнения новогодней площадки с учетом замены ледяных фигур на светодиодные.
"Проведена работа по подготовке мест размещения и ревизия элементов светового оформления, включающего: 73 программируемые гирлянды на новогодней ели, восемь перетяжек иллюминации через проспект Социалистический, 660 метров программируемых гирлянд по периметру площади Сахарова, а также перетяжка световая с гербом города Барнаула", – рассказал Воронков.
Также прорабатывается вопрос установки 15 ярмарочных домиков с двумя зонами фуд-корта на тротуаре по нечетной стороне проспекта Социалистического.
Для строительства новогоднего городка с 9 декабря 2024 по 19 января 2025 года перекроют проспект Социалистический – от улицы Молодежной до улицы Мерзликина.
Напомним, аномально теплую погоду ожидают в Алтайском крае в канун Нового года. Кстати, в январе 2024 года снежные фигуры на площади Сахарова начали таять из-за перепада температур.
15:50:23 31-10-2024
то, есть, если даже будет лед-снег, концепцию не изменят.
15:54:16 31-10-2024
прям 100% теплая погода?... да они на неделю с трудом угадывают.
16:49:56 31-10-2024
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17:34:02 31-10-2024
Сохраняйте разные прогнозы. А потом, спустя время, проверяйте и делайте выводы, кто более-менее угадывает, а кто хайпует и собирает чушь (типа "доллар по 200" весной 2022). Вот не удивлюсь, если и -40 будет на Новый год. Качели погодные могут быть любые.
00:24:30 01-11-2024
Несколько лет подряд обещали какую-то лютую зиму, что-то не заметил. Да, прошлая зима была не из приятных, дождь/мороз менялись чуть ли не через день, но какой-то лютости не было.
07:14:00 01-11-2024
Это вам в борщ за перекрытие Соца опять. Есть же место, где вы никому не мешая организуете праздничную площадку. Но нет, все равно лезут на Сахарова. Тогда держите искусственную елку и снеговиков из капрона.