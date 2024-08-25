Илон Маск высмеял Европу после ареста Павла Дурова во Франции
Бизнесмен рассказал, какое будущее ожидает жителей "цивилизованных" государств
25 августа 2024, 07:08, ИА Амител
Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции говорит о том, что скоро в Европе начнут казнить за лайки, заявил американский бизнесмен Илон Маск.
"На дворе 2030-й год. В Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем", – написал Маск на своей странице в соцсети Х, говоря о свободе слова и цензуре в ближайшем будущем в Европе.
Павла Дурова задержали во Франции вечером в субботу, 24 августа, при этом ордер на его розыск активировали лишь во время посадки частного самолета. Дурову грозит до 20 лет тюрьмы, ему могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег.
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что задержание Дурова – это наглядное предупреждение для всех владельцев мессенджеров, которые отказываются подвергать цензуре правду.
Ранее Дуров рассказал в интервью Карлсону о давлении со стороны правительств разных стран, шпионаже, цензуре и свободе слова.
07:20:22 25-08-2024
"На дворе 2030-й год. В Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем"...
Про кого он так ?
09:48:44 25-08-2024
Гость (07:20:22 25-08-2024) "На дворе 2030-й год. В Европе вас казнят за то, что вы лайк...
Перечитай раз десять,тогда может дойдёт фраза.Нормальным людям она с первого раза понятна.
11:24:38 25-08-2024
Гость (09:48:44 25-08-2024) Перечитай раз десять,тогда может дойдёт фраза.Нормальным... Ну да, если не знать, что Макрон - пудель Америки. Может, все-таки, про Штаты?
11:44:24 25-08-2024
Гость (09:48:44 25-08-2024) Перечитай раз десять,тогда может дойдёт фраза.Нормальным...
Не дойдет и с 10. Это Барнаул.