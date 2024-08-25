Илон Маск высмеял Европу после ареста Павла Дурова во Франции

Бизнесмен рассказал, какое будущее ожидает жителей "цивилизованных" государств

25 августа 2024, 07:08, ИА Амител

Илон Маск / Кадр из видео: YouTube-канал Real Time with Bill Maher

Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции говорит о том, что скоро в Европе начнут казнить за лайки, заявил американский бизнесмен Илон Маск.

"На дворе 2030-й год. В Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем", – написал Маск на своей странице в соцсети Х, говоря о свободе слова и цензуре в ближайшем будущем в Европе.

Павла Дурова задержали во Франции вечером в субботу, 24 августа, при этом ордер на его розыск активировали лишь во время посадки частного самолета. Дурову грозит до 20 лет тюрьмы, ему могут предъявить обвинения в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег.

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что задержание Дурова – это наглядное предупреждение для всех владельцев мессенджеров, которые отказываются подвергать цензуре правду.

Ранее Дуров рассказал в интервью Карлсону о давлении со стороны правительств разных стран, шпионаже, цензуре и свободе слова.