Индия с 1 января отменила сбор за электронные визы для краткосрочных поездок россиян

Одновременно с этим повысилась стоимость долгосрочных виз

02 января 2026, 09:00, ИА Амител

Российские туристы в Индии / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

С начала 2026 года для граждан России изменились условия получения электронной визы в Индию. Главным нововведением стала отмена консульского сбора за оформление однократной электронной визы сроком до 30 дней.

Теперь этот тип визы для краткосрочного туризма стал бесплатным, однако получать ее по-прежнему необходимо заранее, до планируемой поездки.

Одновременно с этим повысилась стоимость долгосрочных виз. Годовая электронная виза теперь обойдется в 40 долларов США, а пятилетняя – в 120 долларов.

Таким образом, цена на эти категории виз выросла на 50% по сравнению с предыдущими тарифами. Эксперты отмечают, что такая мера направлена на упрощение и стимулирование краткосрочного туризма из России при сохранении возможности получения долгосрочных виз по повышенной стоимости.

Ранее сообщалось, что Россия готова принять любое количество специалистов из Индии, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По оценке Мантурова, стране не хватает около пяти миллионов работников.