Мантуров: Россия готова принять "неограниченное количество" трудовых мигрантов из Индии
Стране не хватает около пяти миллионов работников
07 декабря 2025, 10:30, ИА Амител
Россия готова принять любое количество специалистов из Индии, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Его слова приводит ТАСС. По оценке Мантурова, стране не хватает около пяти миллионов работников.
Он уточнил, что только обрабатывающей промышленности требуется свыше 800 тысяч сотрудников, торговле – приблизительно полтора миллиона, а серьезный кадровый дефицит сохраняется также в строительстве и сфере услуг.
Мантуров напомнил, что соглашение с Индией о мобильности рабочей силы уже подписано. Привлечение индийских мигрантов будет происходить постепенно. По его словам, договоренности были оформлены на российско-индийском саммите в Нью-Дели, и теперь предстоит определить, куда именно будут распределены специалисты, а также обеспечить их адаптацию.
«Рабочие места в России точно есть», – подчеркнул вице-премьер.
Ранее сообщалось, что Афганистан ведет переговоры с российскими властями о возможном привлечении трудовых мигрантов к работам в сфере сельского хозяйства.
Вот и все что нужно знать про борьбу государства с миграцией:))), в том числе незаконной. Незаконные им еще и выгоднее: под страхом ответственности незаконный мигрант будет работать только за еду. Не понятно только почему государство препятствует массовой миграции именно славянского населения.
11:40:14 07-12-2025
че ему за еду то тут делать тогда, за еду он и у себя дома поработает, иммигранты из Индии нормальная тема, обычные трудяги.
19:56:17 07-12-2025
Ты совсем ку-ку? Или судишь по индийским фильмам? Ну и там эта нищета, которую к нам собираются завезти, хорошо показана. Тупость, свинство, дикость. Мало нам таджиков... Или у тебя все же сугубо личные интересы к экзотике?
11:59:08 07-12-2025
Образованные спецы в своих странах заработают. Сюда прется всякое отребье.
12:25:31 07-12-2025
И где вы нашли миллионы славянских мигрантов? В Польше или Болгарии?
13:01:07 07-12-2025
Цыгане это бывшие индийцы. Новых завезем?
14:50:25 07-12-2025
По оценке Мантурова, стране не хватает около пяти миллионов работников. --- Берите индийцев на контракт для СВО, а граждане РФ пусть работают на гражданке.
15:17:15 07-12-2025
гость-гостю (12:25:31 07-12-2025) И где вы нашли миллионы славянских мигрантов? В Польше ил... В наших бывших "братских" ещё тысячи желающих переехать в Россию. С образованием, с русским языком. Но они годами не могут получить вид на жительство. В отличии от коренных жителей этих братских. Мой зять из Семипалатинска 7 лет не мог получить российский паспорт.
15:19:42 07-12-2025
не хватает около пяти миллионов работников! Да больше.. надо каждому по слуге..
20:06:07 07-12-2025
Зачем, в самом деле, решать острейшую демографическую проблему, печась о сохранении и тем паче о преумножении собственного народа, когда индусов и китайцев навалом, которым всего-то лишь стоит распахнуть ворота в РФ?!
07:12:47 08-12-2025
Гость (20:06:07 07-12-2025) Зачем, в самом деле, решать острейшую демографическую пробле... Это всё из той же политики крайних либералов типа Соломянского Егорки и чубайса, мол,зачем нам в России своё развивать, продадим нефть ,газ, лес, за рубежом все, что угодно, купим. Правда, либералы забыли про русскую поговорку о буераках и оврагах." Сладко было на бумаге, да забыли про овраги".
07:53:42 08-12-2025
Дед, ты либерализм и дебилизм не путай. Можно подумать, что сейчас что-то изменилось. Свобод нет, а как гнали все из России, так и гонят эшелонами.
08:05:00 08-12-2025
крайне негативное отношение к этому решению
в Индии чудовищно много преступлений против половой неприкосновенности, насилуют детей, женщин. Всю эту грязь к нам привезут. О чём наши чиновники думают, непонятно. Внешняя политика неправильная
14:50:02 08-12-2025
Индия сплошная интисанитария и миллион болезней. Зачем жто нам в России!