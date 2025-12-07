Мантуров: Россия готова принять "неограниченное количество" трудовых мигрантов из Индии

Стране не хватает около пяти миллионов работников

07 декабря 2025, 10:30, ИА Амител

Мигранты на стройке / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Россия готова принять любое количество специалистов из Индии, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Его слова приводит ТАСС. По оценке Мантурова, стране не хватает около пяти миллионов работников.

Он уточнил, что только обрабатывающей промышленности требуется свыше 800 тысяч сотрудников, торговле – приблизительно полтора миллиона, а серьезный кадровый дефицит сохраняется также в строительстве и сфере услуг.

Мантуров напомнил, что соглашение с Индией о мобильности рабочей силы уже подписано. Привлечение индийских мигрантов будет происходить постепенно. По его словам, договоренности были оформлены на российско-индийском саммите в Нью-Дели, и теперь предстоит определить, куда именно будут распределены специалисты, а также обеспечить их адаптацию.

«Рабочие места в России точно есть», – подчеркнул вице-премьер.

Ранее сообщалось, что Афганистан ведет переговоры с российскими властями о возможном привлечении трудовых мигрантов к работам в сфере сельского хозяйства.