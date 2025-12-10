В Алтайском крае "Почта России" открыла прямой канал доставки товаров из Индии

Национальные операторы договорились усилить логистику для e-commerce

10 декабря 2025, 18:15, ИА Амител

Посылка. Почта / Фото: ru.freepik.com

Во время официального визита президента России Владимира Путина в Дели почтовые службы России и Индии заключили новое соглашение о сотрудничестве в сфере электронной коммерции. Документ подписали генеральный директор "Почты России" Михаил Волков и глава почтовой службы Индии India Post* Джитендра Гупта.

Главная цель – развитие логистики для онлайн-торговли между странами. Компании намерены улучшить качество и скорость доставки, в том числе курьерских отправлений, а также сделать ассортимент российских и индийских маркетплейсов более доступным для покупателей.

Кроме того, почтовые операторы планируют совместно создавать новые финансовые и логистические решения для бизнеса. Среди перспективных направлений – доставка крупногабаритных грузов весом от 30 до 200 кг.

Импорт товаров народного потребления из Индии в Россию сегодня оценивается примерно в 5 млрд долларов ежегодно. Наибольшую долю занимают фармацевтические товары, медицинские приборы, инструменты, продукты питания и биодобавки. Развитие партнерства между почтовыми операторами уже способствовало росту количества экспресс-доставок. По прогнозам, в 2025 году "Почта России" увеличит объем посылок из Индии примерно на 20% по сравнению с предыдущим годом.

«Потенциал российско-индийского почтового сотрудничества многократно превышает нынешние масштабы, наша общая задача – реализовать его максимально полно. Двустороннее соглашение, которое мы подписали, создаст надежную основу для развития инфраструктуры электронной торговли между нашими странами: разработку специальных условий для маркетплейсов, улучшение сроков и качества доставки, а также внедрение новых почтовых и логистических продуктов», – отметил Михаил Волков.

Подписание соглашения отражает стремление сторон к созданию современных, безопасных и удобных почтовых сервисов, подчеркнул Джитендра Гупта. По его словам, в мире активно растет объем трансграничной онлайн-торговли, и пользователи ждут прозрачного отслеживания посылок, адекватных тарифов и гарантированной надежности доставки.

Также глава India Post отметил, что новый сервис даст дополнительный импульс малому бизнесу, производителям, стартапам и интернет-продавцам в обеих странах. Расширение возможностей отслеживания, обмен данными и гибкое ценообразование помогут укрепить доверие покупателей и повысить объем взаимной торговли.

Для реализации поставленных целей делегации договорились подготовить совместную дорожную карту, где пропишут конкретные шаги по каждому направлению сотрудничества.

*India Pos ("Индиа Пост")

