Детские выплаты и отцовский капитал. Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2022 года?

Май — один из самых приятных месяцев для большинства россиян. Мало того, что наступает долгожданное тепло, так ещё и работать будем не слишком много: на последний месяц весны приходится сразу два больших праздника. Но и законодательные изменения, которые ждут нас с 1 мая, многих порадуют: стартуют выплаты новых детских пособий, а отцам теперь проще будет получить материнский капитал. Кроме того, социальные выплаты россиян теперь нельзя будет списать за долги. Однако и без новых штрафов не обошлось.

О самых важных изменениях, которые произойдут в жизни россиян в мае 2022 года, — в материале amic.ru.

Старт новых выплат на детей

С 1 мая 2022 года официально начинается приём заявлений на новую детскую выплату, которую ещё в марте анонсировал Владимир Путин. С этого же месяца российским семьям начнут переводить деньги.

Пособия предназначены детям из малоимущих семей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. В России уже есть подобная мера поддержки, но направлена она на детей от 3 до 7 лет. Новая выплата практически ничем от неё не отличается.

Так, малоимущими считаются семьи, где среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума по региону. А размер выплаты зависит от доходов семейства.

Изначально всем детям назначат ежемесячные пособия в размере 50% от регионального детского прожиточного минимума. В Алтайском крае несовершеннолетним будут платить 5762 рубля.

Тем, у кого после этой меры поддержки среднедушевой доход семьи всё равно не превысит необходимый порог, пособие увеличат до 75% от прожиточного минимума. На Алтае размер такого пособия равен 8643 рублям.

Если и после этого повышения семья будет считаться малоимущей, ребёнку назначат выплату в полном размере прожиточного минимума. В Алтайском крае это 11 524 рубля.

Важно: выплаты назначаются каждому ребёнку отдельно, а не семье в целом.

Подробнее о том, кому положены выплаты и как их оформить, читайте в нашей рубрике «Вопрос-Ответ».

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Отцовский капитал

С 1 мая 2022 года в России появится «отцовский» капитал. Вернее, это будет всё тот же материнский капитал, но теперь у российских пап будет больше возможностей оформить меру поддержки самостоятельно. Соответствующие изменения в законодательство вступят в силу в последний месяц весны.

Сейчас это, скорее, исключительный случай, чтобы маткапитал оформлял отец. Такое возможно лишь если мать ребёнка умерла или была лишена родительских прав, пишет сайт «Объясняем.РФ». При этом обязательным условием было, чтобы женщина была гражданкой РФ и до этого не использовала право на маткапитал.

Теперь список возможностей для отцов расширят. Например, папа сможет оформить меру поддержки, если умершая мама ребёнка не была гражданкой РФ. Кроме того, отец имеет право на маткапитал, если мать оставила дитя в роддоме и дала согласие на его усыновление.

Последнее условие позволит рассчитывать на маткапитал мужчинам, которым детей родила суррогатная мать. По данным «Объясняем.РФ», в России ежегодно рождается более 20 тысяч таких детей.

При этом сумма маткапитала никак не меняется. Напомним, в 2022 году сумма на первого ребёнка равна 524 527 рублям. При этом материнский (и «отцовский» тоже) капитал на второго ребёнка составляет 693 144 рубля.

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Защита соцвыплат для подростков

В России меняются правила социальных выплат для детей, которым положена пенсия по инвалидности или потере кормильца. Помимо пенсии, государство также назначает таким гражданам доплаты. Но при этом важно, чтобы молодой человек не имел официального трудоустройства. Как только он получал должность по направлению центра занятости, все социальные доплаты отменялись.

Теперь эти меры поддержки будут сохраняться. При этом на доплаты могут рассчитывать не только несовершеннолетние, но и молодые люди до 23 лет. Впрочем, не все, а лишь те, кто учится очно.

Кстати, правила вступили в силу уже с 27 апреля.

Штрафы за отождествление действий СССР и нацистской Германии

В России с 1 мая начнут наказывать тех, кто публично отождествляет действия Советского Союза (и его деятелей) с действиями нацистской Германии. Для таких граждан появится статья 13.48 КоАП, которую своим указом ввёл Владимир Путин. Она гласит следующее:

«Нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы».

На понятный язык это переводится так: сравнил деятельность СССР с фашистской Германией — готовься к наказанию. Штрафы, кстати, тоже уже определены:

для граждан — от 1 до 2 тысяч рублей либо арест сроком до 15 суток;

для должностных лиц — от 2 до 4 тысяч рублей;

для юрлиц — от 10 до 50 тысяч рублей.

Тем, кто нарушит закон повторно, грозит более суровое наказание. Штрафы для граждан увеличатся до 2,5-5 тысяч рублей, а для должностных лиц — до 5-20 тысяч рублей (либо дисквалификация на срок от полугода до года). Самое жёсткое наказание предусмотрено для юрлиц. Им будет грозить штраф от 50 до 100 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В Госдуме уверены, что такие меры помогут защитить правду и память о Победе нашей страны в Великой Отечественной войне.

«Необходимо сделать всё, чтобы сохранить правду о Великой Победе. Попытки переписать историю должны жёстко пресекаться», — прокомментировал нововведение спикер ГД Вячеслав Володин.

Защита долгов от списания

Социальные выплаты россиян больше нельзя будет списывать в качестве долгов по кредитам. Вернее, можно, но для этого обязательно потребуется письменное согласие. Но даже если человек его дал, в течение 14 дней он может передумать.

«Если заёмщик подтвердил своё согласие, а затем передумал, он сможет в течение 14 дней вернуть эти средства», — пояснил Вячеслав Володин.

При этом от ответственности по своим долгам россияне не освобождаются. Просто деньги, которые они получают в качестве пособий и социальных мер поддержки, будут неприкасаемыми. К таким выплатам относятся пенсии, алименты, компенсации за вред здоровью и другие меры поддержки. Полный их перечень указан в ст. 101 закона «Об исполнительном производстве».

Расширенный лимит по СБП

Центробанк с 1 мая 2022 года меняет правила переводов через систему быстрых платежей (СБП). Теперь максимальный размер одной операции этим способом транзакции ограничен лимитом в 1 млн рублей. Раньше за раз можно было перевести почти в два раза меньше — 600 тысяч рублей.

Впрочем, это лишь правила, которые устанавливают ЦБ. Банки могут самостоятельно вводить другие лимиты. Так, сумма переводов за сутки может быть ограничена 150 тысячами рублей. А лимит переводов, которые за месяц можно совершить бесплатно, составляет 100 тысяч рублей.

Длительные майские выходные

Это, конечно, никакое не нововведение. Просто мы решили вам напомнить, что совсем скоро можно будет хорошенько отдохнуть. По случаю Дня труда и Дня Победы россиян ждут аж восемь выходных дней в начале мая.

Так, в связи с Первомаем мы будем отдыхать 30 апреля, а также 1, 2 и 3 мая. Затем, правда, придётся немного поработать: 4, 5 и 6 мая. Зато потом нас ждут ещё одни длительные выходные: в связи с Днём Победы отдыхать будем 7, 8, 9 и 10 мая. И только 11 мая, в среду, нужно будет выходить на работу.

Важно: перед отдыхом обязательно проконсультируйтесь с вашим работодателем. Возможно, он не разделяет планов российского правительства, из-за чего поработать на майских всё же придётся. В таком случае можем лишь посочувствовать.