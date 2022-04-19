Выплаты детям от 8 до 17 лет. Сколько денег будут платить и когда подавать заявление?

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о порядке новых выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет. В начале марта о введении нового пособия объявил президент России Владимир Путин. Глава государства уже подписал соответствующий указ, и вскоре семьям начнут перечислять деньги.

Рассказываем, как и в каком размере будут выплачивать пособия, сколько алтайских семей могут рассчитывать на матподдержку и когда подать заявление, чтобы получить выплату в двойном размере.

Что это вообще за выплаты? Новые выплаты очень похожи на те, что уже получают семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Механизм выплат тот же самый: их назначают малоимущим семьям, где среднедушевой доход не превышает размер регионального прожиточного минимума. Только на этот раз матподдержку начнут оказывать детям не с 3 до 7 лет, а с 8 до 17. По сути, прежнюю меру просто продлили до 17-летия ребёнка.

Я так и не понял, до какого возраста будут платить пособия? До 16 или до 17 лет? До 16 лет включительно. По достижении ребёнком 17 лет пособия выплачивать перестанут.

Сколько денег будут платить? Всё зависит от доходов семьи. Новые выплаты, как и пособия для детей от 3 до 7 лет, ранжированные. В зависимости от обстоятельств, размер матподдержки может составить 50%, 75% и 100% от регионального детского прожиточного минимума. Так, изначально всем детям из малоимущих семей назначат ежемесячные выплаты в 50% от прожиточного минимума. Он, кстати, в 2021 году в Алтайском крае равен 11 524 рублям. Соответственно, выплата будет составлять 5762 рубля. Но если этого окажется недостаточно, чтобы среднедушевой доход семьи превысил прожиточный минимум, пособие увеличат до 75%. Таким детям в Алтайском крае будут каждый месяц платить по 8643 рубля. Если и этого не хватит, чтобы семья перестала считаться малоимущей, ребёнку назначат пособие в размере 100% прожиточного минимума — это 11 524 рубля.

Когда нужно подавать заявление? Заявление нужно подавать с 1 мая 2022 года. Хотя официально выплаты появились и начисляются с 1 апреля, уточнили в алтайском Минсоцзащиты. Но принимать заявления и переводить деньги начнут только с мая.

Правда ли, что первая выплата придёт в двойном размере? Да, но при условии, что ещё в апреле ребёнку было или исполнилось 8 лет. Поскольку официально выплаты появились с 1 апреля, то в мае семьи получат деньги сразу за два месяца.

Как подать заявление? Проще всего сделать это через портал госуслуг. С 1 мая там появится специальная форма для подачи заявления. Кроме того, можно обратиться в одно из отделений МФЦ или в офис клиентской службы Пенсионного фонда.

Когда нужно будет заново подавать заявление на выплату? Через 12 месяцев. Согласно порядку, утверждённому губернатором Виктором Томенко, выплаты по заявлению назначаются ровно на год. Затем заявление нужно подавать заново.

Когда будут перерасчитывать размер выплаты? Размер выплат будут пересматривать каждый год, 1 января. Поскольку в это время в стране традиционно индексируют прожиточный минимум, размер пособия тоже будет меняться. Кстати, совсем скоро МРОТ и прожиточный минимум в России внепланово проиндексируют. Поэтому, скорее всего, в этом году размер выплат на детей от 8 до 17 лет тоже дополнительно увеличится.