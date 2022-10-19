Куда могут обратиться за помощью члены семей мобилизованных в Барнауле. Инфографика
В краевой столице работают несколько пунктов консультаций по вопросам мобилизации
С 30 сентября в Барнауле по поручению главы города Вячеслава Франка организована работа кол-центра по оказанию помощи семьям мобилизованных. Для приёма обращений в комитете социальной поддержки населения города и администрациях районов определены контактные телефоны. О том, куда обращаться за помощью членам семей жителей краевой столицы, попавших под частичную мобилизацию, смотрите в нашей инфографике. Для того чтобы увеличить изображение, нажмите на картинку.
Где работают пункты сбора помощи для мобилизованных барнаульцев?
Сейчас в краевой столице работают несколько пунктов сбора помощи. Большинство из них размещены в общественных приёмных партии «Единая Россия». Они открыты ежедневно с 10:00 до 18:00 по адресам:
— Железнодорожный район: проспект Строителей, 24;
— Индустриальный район: улица Георгиева, 12;
— Ленинский район: улица Юрина, 194а;
— Октябрьский район: улица Союза Республик, 34;
— Центральный район: проспект Социалистический, 63;
— Посёлок Южный: улица Чайковского, 19.
Узнать более подробную информацию о работе пунктов и о том, что лучше всего принести для мобилизованных барнаульцев, можно по телефону: +7 (3852) 62-76-98.
Также в краевой столице действует пункт сбора помощи, организованный Советом женщин при главе города Барнаула по адресу: пр. Ленина, 148. Он работает по будням с 10:00 до 15:00. Контактные телефоны: 8-963-521-6777, 8-903-947-8461, 8-903-072-9805, 8-913-266-6923.
Куда ещё обращаться за помощью?
Семьи людей, призванных по частичной мобилизации для участия в специальной военной операции на Украине, могут получить любую необходимую помощь и консультации. Для этого в Барнауле организовали специальные кол-центры. Звонить специалистам можно в рабочие дни с 08:00 до 17:00. Вот номера телефонов таких кол-центров:
— комитет по социальной поддержке населения г. Барнаула — 37-17-82;
— Железнодорожный район — 62-56-21;
— Индустриальный район — 47-51-35;
— Ленинский район — 54-43-86;
— Октябрьский район — 24-96-22;
— Центральный район — 63-16-96.
Также актуальную информацию о частичной мобилизации можно узнать на горячей линии 122 и на сайте «Объясняем.рф». Кроме того, подробная информация о мерах поддержки мобилизованных и все контактные телефоны опубликованы на сайте Минсоцзащиты Алтайского края.
Какие выплаты для мобилизованных ввели в Алтайском крае и как их получить?
Мобилизованные получили единовременную помощь от властей Алтайского края в размере 100 тысяч рублей. Это дополнительная выплата, которую будут назначать плюсом к федеральным мерам поддержки. Об этом завил губернатор региона Виктор Томенко. Средства на эти цели возьмут из резервного фонда краевого бюджета. Если вас мобилизовали — вам положена выплата. Возраст, уровень доходов, семейное положение и прочие обстоятельства значения не имеют.
Также всем российским мобилизованным положено ежемесячное довольствие из федерального бюджета. Его размер, по данным портала «Объясняем.рф», не меньше 195 тысяч рублей. Кроме того, у призванных в армию есть также налоговые, коммунальные, трудовые и кредитные льготы.
Что известно о частичной мобилизации в России?
Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. Призыву подлежат граждане РФ, которые уже проходили службу в вооружённых силах и состоят в запасе.
«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт», — сообщил президент.
Путин подчеркнул, что все мобилизованные будут обязательно проходить подготовку с учётом уже имеющегося опыта спецоперации.