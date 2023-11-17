Информация о сим-картах россиян может появиться на "Госуслугах"
За такое нововведение выступают в Минцифры
17 ноября 2023, 15:44, ИА Амител
Фото: unsplash.com
На "Госуслугах" может появиться информация о зарегистрированных на граждан сим-картах, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на участников телеком-рынка.
Создать соответствующий раздел на портале предлагает Минцифры. По задумке ведомства, информация о сим-картах будет доступна в личных кабинетах. Сейчас эти сведения есть только у мобильных операторов.
Инициатива должна помочь в борьбе с мошенничеством. Если абонент увидит номер, который не используется или был нелегально оформлен, то сможет его заблокировать.
Накануне стало известно, что в Госдуме готовят поправки в законопроект, который привяжет краткосрочный наем квартир к "Госуслугам".
15:52:51 17-11-2023
Под благовидным предлогом, киберошейник распухает на глазах.
16:21:10 17-11-2023
Гость (15:52:51 17-11-2023) Под благовидным предлогом, киберошейник распухает на глазах.... Надо понимать, государство о твоих симках, купленных по паспорту, ничего не знает, ага.
18:35:14 17-11-2023
Гость (16:21:10 17-11-2023) Надо понимать, государство о твоих симках, купленных по пас... ну зачем вы так, неприкрыто, называете человека не очень умным? :))
16:20:23 17-11-2023
Конкретно это - хорошее предложение
16:24:14 17-11-2023
А разве сейчас не у всех эта информация? Только у учредителей компаний?
16:57:29 17-11-2023
Ну так то здравая мысль, мне интересно было бы посмотреть, а то мож где-то есть симка, оформленная кем-то левым на меня, с нее нагадят, а потом огребусь я. Дельное предложение, я за !