Информация о сим-картах россиян может появиться на "Госуслугах"

За такое нововведение выступают в Минцифры

17 ноября 2023, 15:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На "Госуслугах" может появиться информация о зарегистрированных на граждан сим-картах, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на участников телеком-рынка.

Создать соответствующий раздел на портале предлагает Минцифры. По задумке ведомства, информация о сим-картах будет доступна в личных кабинетах. Сейчас эти сведения есть только у мобильных операторов.

Инициатива должна помочь в борьбе с мошенничеством. Если абонент увидит номер, который не используется или был нелегально оформлен, то сможет его заблокировать.

Накануне стало известно, что в Госдуме готовят поправки в законопроект, который привяжет краткосрочный наем квартир к "Госуслугам".