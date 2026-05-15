Ипотека стала дешевле. Ряд банков снова понизил ставки по жилищным кредитам

После решения Центробанка банки начали менять условия по рыночным и льготным программам

15 мая 2026, 18:30, ИА Амител

Квартира, ипотека / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Несколько российских банков снова понизили ставки по ипотеке. Изменения коснулись покупки квартир в новостройках и на вторичном рынке, строительства частных домов, готового ИЖС и рефинансирования. Банки начали смягчать условия после того, как Банк России 24 апреля 2026 года понизил ключевую ставку с 15% до 14,5% годовых.

Какие ставки предлагают банки

ВТБ с 15 мая уменьшает ставки по рыночной ипотеке и программам рефинансирования на 0,5 процентного пункта. Теперь минимальная ставка с учетом дисконтов на покупку квартир на первичном и вторичном рынках будет на уровне 17,5% годовых. По рефинансированию ипотечных кредитов — 18,1%. Скорректированную ставку можно получить при сумме кредита от 10 млн рублей в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В остальных регионах минимальная сумма составляет 6 млн рублей.

Совкомбанк с 12 мая понизил базовую процентную ставку по кредитам свыше 8 млн рублей на покупку недвижимости в новостройках и на вторичном рынке. При соблюдении регулярного оборота по карте "Халва" минимальная ставка на покупку квартиры или апартаментов в новостройке составляет от 18,49% годовых. На вторичном рынке минимальная ставка с картой также начинается от 18,49% годовых при первоначальном взносе свыше 50%.

Банк ДОМ.РФ еще с 28 апреля понизил ставки по ипотеке на 0,7–3,6 процентного пункта в зависимости от программы. На покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке ставка теперь составляет 17,3%. Полная стоимость кредита — от 18,563% до 21,349%. На строительство индивидуального дома ставка составит 18%, на покупку готового частного дома — 18,2%. Самое заметное снижение банк сделал по рефинансированию ипотеки: ставка уменьшилась на 3,6 процентного пункта и теперь составляет 18,5%.

Газпромбанк также в конце апреля понизил ставки по базовым программам на 0,5 процентного пункта. По ипотеке на вторичное жилье, новостройку и готовый дом ставка опустилась с 19,9% до 19,4%. По программе строительства дома — с 22,5% до 22%.

А ПСБ изменил нижнюю границу диапазона полной стоимости кредита по льготным программам. По семейной ипотеке, программе для новых субъектов и дальневосточной и арктической ипотеке показатель снизился с 26,599% до 25,584% годовых.

Снижение продолжается

Банки в очередной раз начали менять ипотечные условия после решения Центробанка по ключевой ставке. В апреле регулятор понизил ее на 0,5 процентного пункта — до 14,5% годовых.

При этом ЦБ немного изменил прогноз средней ключевой ставки на 2026 год. В феврале он ожидал диапазон 13,5–14,5% годовых, а в апрельском прогнозе указал 14–14,5%.

«Очередное снижение ставок — еще один шаг к повышению доступности вторичного жилья. За счет улучшения условий дисконтов воспользоваться ими теперь могут не только покупатели дорогих объектов, но и значительно больший круг заемщиков — даже при оформлении стандартных квартир», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

По данным на май 2026 года, рыночные ставки на вторичное жилье составляют 16,4–19,99% годовых. По прогнозам Банка России, к концу 2026 года ключевая ставка может опуститься до 12–13%. Это может привести к дальнейшему снижению ставок по ипотеке — до 14–15%.