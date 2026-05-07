Риелторы отмечают, что покупатели все чаще отдают предпочтение ликвидным объектам в хороших районах

07 мая 2026, 15:30, ИА Амител

Покупка квартиры / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В апреле количество заявок на ипотеку от россиян выросло на 5,84% по сравнению с мартом, а в годовом выражении этот показатель увеличился на 16,27%. Основным фактором, способствовавшим этому росту, стал сегмент готового жилья. За апрель россияне подали на 74,2% больше заявок на ипотеку для приобретения такой недвижимости, чем за аналогичный период 2025 года, как сообщили аналитики TYMY "Газете.Ru".

«Рост на вторичном рынке наблюдается с начала года: в марте он составил 75,56% в годовом выражении, в феврале — 40,98%, а в январе — 42,92%. Однако в сегменте новостроек ситуация пока менее благоприятная: в апреле 2026 года количество заявок на ипотеку для приобретения строящегося жилья снизилось на 11,38% по сравнению с предыдущим годом, а по сравнению с мартом 2026 года рынок вырос на 10,37%», - отмечают эксперты.

Руководитель Tymy.Realty Александр Перевозников отметил, что аналогичная динамика наблюдается не только в заявках на ипотеку, но и в сделках с новостройками.

По его словам, предварительный анализ продаж в апреле показывает, что спрос на готовое жилье поддерживается снижением ключевой ставки и улучшением условий по ипотеке от банков. В случае с новостройками полноценный рост пока не достигнут, но наблюдается восстановление спроса после значительного падения продаж в начале года.

«Динамика положительная, и рынок активно адаптируется к новым условиям: банки и застройщики разрабатывают новые программы, стимулируют спрос с помощью маркетинговых инструментов, а отделы продаж и риелторы тестируют новые методы привлечения клиентов», - подчеркнул он.

Перевозников также отметил, что работа с покупателями стала сложнее, но рынок продолжает функционировать.