Спрос на ипотеку для покупки вторичного жилья резко вырос
Риелторы отмечают, что покупатели все чаще отдают предпочтение ликвидным объектам в хороших районах
07 мая 2026, 15:30, ИА Амител
В апреле количество заявок на ипотеку от россиян выросло на 5,84% по сравнению с мартом, а в годовом выражении этот показатель увеличился на 16,27%. Основным фактором, способствовавшим этому росту, стал сегмент готового жилья. За апрель россияне подали на 74,2% больше заявок на ипотеку для приобретения такой недвижимости, чем за аналогичный период 2025 года, как сообщили аналитики TYMY "Газете.Ru".
«Рост на вторичном рынке наблюдается с начала года: в марте он составил 75,56% в годовом выражении, в феврале — 40,98%, а в январе — 42,92%. Однако в сегменте новостроек ситуация пока менее благоприятная: в апреле 2026 года количество заявок на ипотеку для приобретения строящегося жилья снизилось на 11,38% по сравнению с предыдущим годом, а по сравнению с мартом 2026 года рынок вырос на 10,37%», - отмечают эксперты.
Руководитель Tymy.Realty Александр Перевозников отметил, что аналогичная динамика наблюдается не только в заявках на ипотеку, но и в сделках с новостройками.
По его словам, предварительный анализ продаж в апреле показывает, что спрос на готовое жилье поддерживается снижением ключевой ставки и улучшением условий по ипотеке от банков. В случае с новостройками полноценный рост пока не достигнут, но наблюдается восстановление спроса после значительного падения продаж в начале года.
«Динамика положительная, и рынок активно адаптируется к новым условиям: банки и застройщики разрабатывают новые программы, стимулируют спрос с помощью маркетинговых инструментов, а отделы продаж и риелторы тестируют новые методы привлечения клиентов», - подчеркнул он.
Перевозников также отметил, что работа с покупателями стала сложнее, но рынок продолжает функционировать.
15:39:22 07-05-2026
Лучше брать вторичку. Однозначно!
15:50:23 07-05-2026
У нас в доме реально раскупили все квартиры, которые не могли продать годами . За месяц раскупили. Даже 1 этаж. Хрущевка. Не очень дёшево.
21:27:10 08-05-2026
Гость (15:50:23 07-05-2026) У нас в доме реально раскупили все квартиры, которые не могл... Это там где в подъезде кошачьим лотком всегда воняет?
16:08:38 07-05-2026
В каких именно регионах страны?
16:09:44 07-05-2026
Сколько реальных квартир купили? Или перекредитуются в связи со снижением ставки?
18:01:42 07-05-2026
Новостройки - ценник «конь», вот и следствие.
21:31:12 07-05-2026
дада, берите, а то сейчас вторичка очухается и задерут цену!
22:02:51 07-05-2026
Ну-ну! Ставки не снижают. Долги растут. Идёт спад на рынке.
22:09:44 07-05-2026
Сказка риэлторов, чтобы быстрей брали. Новостройки задраны по ценникам для семейной ипотеки под 6 процев
06:39:07 08-05-2026
Гость (22:09:44 07-05-2026) Сказка риэлторов, чтобы быстрей брали. Новостройки задраны п... Да-да. Надо подождать - скоро застройщики обанкротятся, а банки умным (кто не лох и пожождал) будут квартиры бесплатно раздавать. Сарказм.