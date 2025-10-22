Исландия потеряла свой статус единственной страны в мире без комаров
Специалисты уже обнаружили три вида особей
22 октября 2025, 16:25, ИА Амител
В Исландии, которую ранее, как и Антарктиду, считали свободной от комаров, выявлено присутствие трех видов особей этих насекомых. Исследователи из Исландского института естественной истории предполагают, что их возникновение может быть связано с влиянием глобального потепления на климат страны, сообщает The Guardian.
Ученые полагают эту находку важной, так как этот холодостойкий вид способен адаптироваться к условиям Исландии, переживая зиму в укрытиях, таких как подвалы и хозяйственные постройки. Отмечается, что научное сообщество давно предполагало возможность появления комаров в Исландии, учитывая наличие на ее территории многочисленных болот и водоемов, благоприятных для их размножения.
16:31:57 22-10-2025
А Молдова может взвинтить цены на укроп. Мощная информация.
20:09:51 22-10-2025
в Республике Алтай нет не было и не будет комаров так то. кто там раздает эти звания?
20:40:17 22-10-2025
Гость (20:09:51 22-10-2025) в Республике Алтай нет не было и не будет комаров так то. кт... Видно, ни разу не был человек в этих местах...