Исландия потеряла свой статус единственной страны в мире без комаров

22 октября 2025, 16:25, ИА Амител

В Исландии, которую ранее, как и Антарктиду, считали свободной от комаров, выявлено присутствие трех видов особей этих насекомых. Исследователи из Исландского института естественной истории предполагают, что их возникновение может быть связано с влиянием глобального потепления на климат страны, сообщает The Guardian.

Ученые полагают эту находку важной, так как этот холодостойкий вид способен адаптироваться к условиям Исландии, переживая зиму в укрытиях, таких как подвалы и хозяйственные постройки. Отмечается, что научное сообщество давно предполагало возможность появления комаров в Исландии, учитывая наличие на ее территории многочисленных болот и водоемов, благоприятных для их размножения.

