Семеро детей пострадали от укусов клещей на Алтае за неделю

Эти членистоногие в регионе все еще активны

11 сентября 2025, 08:45, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Республике Алтай за минувшую неделю от укусов клещей пострадали 16 человек, среди них семеро детей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С начала сезона зарегистрировано 3672 обращения по поводу присасывания клещей, что выше уровня прошлого года (3375 случаев за аналогичный период).

По данным ведомства, у 119 человек выявлены клещевые инфекции. Среди них 85 случаев клещевого сибирского тифа, 22 – боррелиоза и 12 – энцефалита. Для сравнения: в прошлом году подобных заболеваний зафиксировали 97.

Специалисты напоминают жителям региона о мерах профилактики: при прогулках в лесу и сборе грибов, трав или орехов необходимо использовать защитные средства, надевать закрытую одежду и обувь, а также регулярно осматривать тело.

При обнаружении присосавшегося клеща рекомендуется как можно скорее обратиться в медицинское учреждение для введения иммуноглобулина против энцефалита и назначения профилактического лечения.

