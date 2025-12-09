Исследование. Какие услуги чаще всего заказывают компании для корпоративов в России

Большинство компаний планируют провести новогодний корпоратив

09 декабря 2025, 19:30, ИА Амител

Новогодний корпоратив / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Большинство российских компаний намерены провести новогодний корпоратив в этом году – такие данные представлены в исследовании "Авито Услуг", посвященном организации праздничных мероприятий. Аналитика показывает, какие форматы становятся наиболее популярными, кому доверяют подготовку и что влияет на выбор подрядчиков, пишет "Город55".

Согласно исследованию, 72% компаний планируют корпоратив. При этом 20% организаций предпочитают обращаться к ивент-агентствам "под ключ", 17% арендуют площадки, 13% приглашают ведущих, 11% заказывают фото- и видеосъемку. Столько же компаний нанимают танцевальные коллективы. 8% выбирают кавер-группы и кейтеринг, а 6% – артистов и развлекательные шоу.

Популярность интерактивов тоже растет: 28% компаний готовят танцевальные программы с диджеем или флешмобы, 21% проведут квизы или викторины, 19% создадут фотозоны с реквизитом или моментальной печатью. 17% разыграют призы, а 15% проведут командные игры для сплочения сотрудников.

При выборе подрядчиков на первое место выходят живые отзывы и рейтинг – их учитывают 57% компаний. 30% ориентируются на рекомендации, 25% обращают внимание на портфолио и реальные кейсы. Для 21% важна структурированность коммерческого предложения и точность договоров, а 16% ценят гибкость исполнителей. Еще 12% отслеживают наличие пройденной проверки по реквизитам.