Можно уложиться в 10-30 тысяч рублей на одного человека

02 декабря 2025, 14:42, ИА Амител

Сколько стоит провести новогоднюю ночь на базах отдыха Алтайского края и Республики Алтай? Amic.ru собрал несколько вариантов побюджетнее. А если хотите "дорого и богато", то смотрите первую часть нашего обзора.

Новогодний корпоратив в усадьбе "Сокол" будет стоить от 15 тысяч рублей за сутки на человека.

Приехать можно и на новогодние праздники (заезды с 30.12 по 02.01 и с 31.12 по 03.01 ) – от 27 тысяч рублей на человека за три дня и две ночи. В программе – банкет, уличные гулянья и детские мастер-классы.

Горный отель "Этника" в новогодние праздники просит за сутки от 12 тысяч рублей, а новогодний ужин 31 декабря обойдется в 10,5 тыс. рублей с человека.

В купольном отеле "Вдох" на каникулах номер обойдется от 20 тысяч рублей в сутки. А новогодний ужин и развлечения 1 января будут стоить 15 тысяч рублей с человека. Для детей до 14 лет программа бесплатная.

