"Итоги года с Владимиром Путиным" состоятся в прямом эфире 19 декабря
Вопросы для президента можно задавать уже сейчас через сайт, соцсети и на горячую линию
04 декабря 2025, 13:36, ИА Амител
Пресс-служба Кремля объявила дату и время ежегодной итоговой программы с президентом России Владимиром Путиным. Прямой эфир состоится 19 декабря в 12:00 по московскому времени.
В ходе программы глава государства подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы как журналистов, так и жителей страны.
Как задать свой вопрос?
Обратиться к президенту можно несколькими способами:
Специальный сайт: moskva-putinu.ru (или москва-путину.рф).
Горячая линия: телефон 8-800-200-40-40, а также SMS или MMS на короткий номер 0-40-40.
Социальные сети: через официальные группы программы:
"ВКонтакте": vk.com/moskvaputinu;
"Одноклассники": ok.ru/moskvaputinu.
Мессенджеры: с помощью чат-бота в Max (max.ru/moskvaputinu).
Мобильное приложение: подробности о его использовании доступны на официальном сайте программы.
Вопросы принимаются в текстовом и видеоформате. Прием начнется 4 декабря в 15:00 по Москве и будет продолжаться вплоть до завершения прямой линии.
