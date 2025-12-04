"Итоги года с Владимиром Путиным" состоятся в прямом эфире 19 декабря

Вопросы для президента можно задавать уже сейчас через сайт, соцсети и на горячую линию

04 декабря 2025, 13:36, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Пресс-служба Кремля объявила дату и время ежегодной итоговой программы с президентом России Владимиром Путиным. Прямой эфир состоится 19 декабря в 12:00 по московскому времени.

В ходе программы глава государства подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы как журналистов, так и жителей страны.

Как задать свой вопрос?

Обратиться к президенту можно несколькими способами:

Специальный сайт: moskva-putinu.ru (или москва-путину.рф). Горячая линия: телефон 8-800-200-40-40, а также SMS или MMS на короткий номер 0-40-40. Социальные сети: через официальные группы программы: "ВКонтакте": vk.com/moskvaputinu;

"Одноклассники": ok.ru/moskvaputinu. Мессенджеры: с помощью чат-бота в Max (max.ru/moskvaputinu). Мобильное приложение: подробности о его использовании доступны на официальном сайте программы.

Вопросы принимаются в текстовом и видеоформате. Прием начнется 4 декабря в 15:00 по Москве и будет продолжаться вплоть до завершения прямой линии.

