НОВОСТИОбщество

"Итоги года с Владимиром Путиным" состоятся в прямом эфире 19 декабря

Вопросы для президента можно задавать уже сейчас через сайт, соцсети и на горячую линию

04 декабря 2025, 13:36, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Пресс-служба Кремля объявила дату и время ежегодной итоговой программы с президентом России Владимиром Путиным. Прямой эфир состоится 19 декабря в 12:00 по московскому времени.

В ходе программы глава государства подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы как журналистов, так и жителей страны.

Как задать свой вопрос?

 Обратиться к президенту можно несколькими способами:

  1. Специальный сайт: moskva-putinu.ru (или москва-путину.рф).

  2. Горячая линия: телефон 8-800-200-40-40, а также SMS или MMS на короткий номер 0-40-40.

  3. Социальные сети: через официальные группы программы:

  4. Мессенджеры: с помощью чат-бота в Max (max.ru/moskvaputinu).

  5. Мобильное приложение: подробности о его использовании доступны на официальном сайте программы.

Вопросы принимаются в текстовом и видеоформате. Прием начнется 4 декабря в 15:00 по Москве и будет продолжаться вплоть до завершения прямой линии.

Подробнее о том, что говорил Владимир Путин в ходе прямой линии в 2024 году, можно прочитать в нашем материале

Владимир Путин Россия Хорошие новости Прямая линия
Читайте также в сюжете: Прямая линия с Владимиром Путиным

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров