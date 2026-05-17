Из контактного зоопарка в ТРЦ "Пионер" в Барнауле забрали лемуров

На данный момент лемуры находятся в удовлетворительном состоянии

17 мая 2026, 11:34, ИА Амител

Лемуры в зоопарке / Фото: алтайский Россельхознадзор

В Барнауле после прокурорской проверки из контактной выставки "Лемурия Парк" в ТРЦ "Пионер" изъяли пятерых лемуров. Животных передали в зоопарки Алтайского края и Республики Алтай после выявления нарушений правил содержания и использования.

Как сообщили в региональной прокуратуре, проверку организовали после информации от Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай о возможных нарушениях на выставке.

Выяснилось, что площадка фактически работала как контактный зоопарк, несмотря на то, что содержащиеся там животные не должны допускаться к прямому взаимодействию с посетителями.

Во время проверки сотрудники ведомств выявили сразу несколько нарушений. В частности, на выставке не обеспечили безопасность посетителей при контакте с животными, лемурам не предоставлялось полноценное ветеринарное обслуживание, а у предпринимателя отсутствовала лицензия на ведение зоопарковой деятельности.

После этого прокуратура направила в суд иск о запрете деятельности выставки. Также ведомство добилось наложения ареста на животных.

8 мая пятерых лемуров изъяли и передали на ответственное хранение в "Лохматую ферму" и "Зоопарк Алтайский".

В Россельхознадзоре сообщили, что сейчас специалисты контролируют карантинирование животных и условия их содержания. По данным ведомства, на данный момент лемуры находятся в удовлетворительном состоянии.