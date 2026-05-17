НОВОСТИОбщество

Из контактного зоопарка в ТРЦ "Пионер" в Барнауле забрали лемуров

На данный момент лемуры находятся в удовлетворительном состоянии

17 мая 2026, 11:34, ИА Амител

Лемуры в зоопарке / Фото: алтайский Россельхознадзор
Лемуры в зоопарке / Фото: алтайский Россельхознадзор

В Барнауле после прокурорской проверки из контактной выставки "Лемурия Парк" в ТРЦ "Пионер" изъяли пятерых лемуров. Животных передали в зоопарки Алтайского края и Республики Алтай после выявления нарушений правил содержания и использования.

Как сообщили в региональной прокуратуре, проверку организовали после информации от Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай о возможных нарушениях на выставке.

Выяснилось, что площадка фактически работала как контактный зоопарк, несмотря на то, что содержащиеся там животные не должны допускаться к прямому взаимодействию с посетителями.

Во время проверки сотрудники ведомств выявили сразу несколько нарушений. В частности, на выставке не обеспечили безопасность посетителей при контакте с животными, лемурам не предоставлялось полноценное ветеринарное обслуживание, а у предпринимателя отсутствовала лицензия на ведение зоопарковой деятельности.

После этого прокуратура направила в суд иск о запрете деятельности выставки. Также ведомство добилось наложения ареста на животных.

8 мая пятерых лемуров изъяли и передали на ответственное хранение в "Лохматую ферму" и "Зоопарк Алтайский".

В Россельхознадзоре сообщили, что сейчас специалисты контролируют карантинирование животных и условия их содержания. По данным ведомства, на данный момент лемуры находятся в удовлетворительном состоянии.

Черная кошка на улице / Фото: amic.ru

Врач дала советы по снижению риска бешенства у домашних животных

Эксперт также обратила внимание на недопустимость самолечения при подозрении на бешенство
НОВОСТИЗдоровье

Барнаул дикие животные Жестокость к животным
       

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

11:55:29 17-05-2026

Да они везде нарушения. Если работать чётко и правильно, то это ещё сам от себя доплатить сверху. Если ты не федерал со льготными кредитами, связями и прочим.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:29:14 17-05-2026

Гость (11:55:29 17-05-2026) Да они везде нарушения. Если работать чётко и правильно, то ...
Так в нормативно-правовой базе так накуролесили, что сам чёрт ногу сломит! что ни закон, так бред бредовый

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:24:33 17-05-2026

этим нарушителям закона и истязателям тысячи людей деньги отдали!!! будет кто-то требовать возврат средств и штраф за такое зверство и мошенничество??!!

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:24:46 18-05-2026

"8 мая пятерых лемуров изъяли и передали на ответственное хранение в "Лохматую ферму" и "Зоопарк Алтайский"." - это бесчеловечно, разлучать семью лемуров по разным зоопаркам. У зверушек стресс. Кто понесёт наказание за это жестокое решение?
В чём вообще обвиняют зоопарщика?
1). "содержащиеся там животные не должны допускаться к прямому взаимодействию с посетителями." - это с какой стати? Хотят посетители зверушку потискать - пусть тискают. Или кошек можно взаимодействать, а лемуров нет? Ну бред же.
2). "на выставке не обеспечили безопасность посетителей при контакте с животными" - зубы чтоли лемурам выбить и когти вырвать? Головой то думайте для начала.
3)., "лемурам не предоставлялось полноценное ветеринарное обслуживание" - если лемур заболеет его будут лечить, а массажиста и терапевта постоянно у лемура держать это бред. Или так ветеринары на откате должны быть?
4) " у предпринимателя отсутствовала лицензия на ведение зоопарковой деятельности." - без бумажки ты букашка. Просто уберите лицензии и нарушений не будет. На каждый чих требуют лицензии, а это деньги, деньги, деньги.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:01:29 18-05-2026

запретить контактные зоопарки вообще, это издевательство над животными. а также запретить фото с животными.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Холмс

11:12:16 18-05-2026

там где лемур обитает его никто не тискает. Более того эти участки леса люди обходят за семь верст
человек не должен приближаться к лемуру, видеть лемура и уж тем более брать лемура в руки
это животное по народным представлениям обитает в двух мирах одновременно -тут и на том свете. Туда оно провожает души покойников на суд. При желании оно может забрать душу у любого и отправить на суд если посчитает нужным
это если кто не знал

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров