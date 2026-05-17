Из контактного зоопарка в ТРЦ "Пионер" в Барнауле забрали лемуров
На данный момент лемуры находятся в удовлетворительном состоянии
17 мая 2026, 11:34, ИА Амител
В Барнауле после прокурорской проверки из контактной выставки "Лемурия Парк" в ТРЦ "Пионер" изъяли пятерых лемуров. Животных передали в зоопарки Алтайского края и Республики Алтай после выявления нарушений правил содержания и использования.
Как сообщили в региональной прокуратуре, проверку организовали после информации от Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай о возможных нарушениях на выставке.
Выяснилось, что площадка фактически работала как контактный зоопарк, несмотря на то, что содержащиеся там животные не должны допускаться к прямому взаимодействию с посетителями.
Во время проверки сотрудники ведомств выявили сразу несколько нарушений. В частности, на выставке не обеспечили безопасность посетителей при контакте с животными, лемурам не предоставлялось полноценное ветеринарное обслуживание, а у предпринимателя отсутствовала лицензия на ведение зоопарковой деятельности.
После этого прокуратура направила в суд иск о запрете деятельности выставки. Также ведомство добилось наложения ареста на животных.
8 мая пятерых лемуров изъяли и передали на ответственное хранение в "Лохматую ферму" и "Зоопарк Алтайский".
В Россельхознадзоре сообщили, что сейчас специалисты контролируют карантинирование животных и условия их содержания. По данным ведомства, на данный момент лемуры находятся в удовлетворительном состоянии.
11:55:29 17-05-2026
Да они везде нарушения. Если работать чётко и правильно, то это ещё сам от себя доплатить сверху. Если ты не федерал со льготными кредитами, связями и прочим.
17:29:14 17-05-2026
Гость (11:55:29 17-05-2026) Да они везде нарушения. Если работать чётко и правильно, то ...
Так в нормативно-правовой базе так накуролесили, что сам чёрт ногу сломит! что ни закон, так бред бредовый
17:24:33 17-05-2026
этим нарушителям закона и истязателям тысячи людей деньги отдали!!! будет кто-то требовать возврат средств и штраф за такое зверство и мошенничество??!!
09:24:46 18-05-2026
"8 мая пятерых лемуров изъяли и передали на ответственное хранение в "Лохматую ферму" и "Зоопарк Алтайский"." - это бесчеловечно, разлучать семью лемуров по разным зоопаркам. У зверушек стресс. Кто понесёт наказание за это жестокое решение?
В чём вообще обвиняют зоопарщика?
1). "содержащиеся там животные не должны допускаться к прямому взаимодействию с посетителями." - это с какой стати? Хотят посетители зверушку потискать - пусть тискают. Или кошек можно взаимодействать, а лемуров нет? Ну бред же.
2). "на выставке не обеспечили безопасность посетителей при контакте с животными" - зубы чтоли лемурам выбить и когти вырвать? Головой то думайте для начала.
3)., "лемурам не предоставлялось полноценное ветеринарное обслуживание" - если лемур заболеет его будут лечить, а массажиста и терапевта постоянно у лемура держать это бред. Или так ветеринары на откате должны быть?
4) " у предпринимателя отсутствовала лицензия на ведение зоопарковой деятельности." - без бумажки ты букашка. Просто уберите лицензии и нарушений не будет. На каждый чих требуют лицензии, а это деньги, деньги, деньги.
11:01:29 18-05-2026
запретить контактные зоопарки вообще, это издевательство над животными. а также запретить фото с животными.
11:12:16 18-05-2026
там где лемур обитает его никто не тискает. Более того эти участки леса люди обходят за семь верст
человек не должен приближаться к лемуру, видеть лемура и уж тем более брать лемура в руки
это животное по народным представлениям обитает в двух мирах одновременно -тут и на том свете. Туда оно провожает души покойников на суд. При желании оно может забрать душу у любого и отправить на суд если посчитает нужным
это если кто не знал