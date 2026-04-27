В барнаульском зоопарке спаривание хорьков приняли за "жестокое убийство"
Все хорьки здоровы и активны, все показатели в норме
27 апреля 2026, 13:14, ИА Амител
В барнаульском зоопарке опровергли появившуюся в соцсетях информацию об убийстве детеныша хорька в вольере. Как оказалось, посетители наблюдали за процессом спаривания двух взрослых особей.
Как ранее сообщили подписчики "Инцидента Барнаул", в зоопарке вечером произошел "неприятный инцидент": в вольере с хорьками крупный зверек напал на маленького, который кричал и пытался вырваться, а потом уже не подавал признаков жизни.
«Действительно, посетители могли наблюдать поведение, напоминающее агрессию, однако в случае с нашими питомцами (взрослый самец и самка, детенышей нет) это абсолютно нормальное поведение, обусловленное брачным периодом (гоном)», — отметили в администрации зоопарка.
При этом процесс спаривания часто выглядит как борьба: самец хватает самку за загривок и пытается подмять под себя, держа ее зубами, а самка при этом сопротивляется, может брыкаться, визжать и "кудахтать".
«Из-за этого со стороны спаривание может напоминать драку. Акт спаривания может длиться более двух часов. После него самки часто остаются с поврежденной холкой, на которой заметны следы зубов самца», — уточнили в зоопарке.
Что касается конкретных хорьков, вызвавших беспокойство у посетителей, то они здоровы и активны: "Все показатели в норме, поведение соответствует естественному циклу".
15:20:16 27-04-2026
люди тупеют.
Не так давно, в группе поселка рассылали видео, пошли в лес гулять, а там на опушку выбежал заяц, и афигел от вида людей, столбняка словил, зато оператор снимает и коментирует "неужели бешенством болеет, не убегает" ....а у косого просто сердце в пятки ушло, он пошевелиться не мог )))
то лесу увидели, и сразу давай в органы писать, что возможна эпидемия, прибегала лиса, вомзможно бешеная...
А теперь хорьков размножающихся увидели... фантазеры.
16:02:19 27-04-2026
Так вот он какой - хорьковый секас. Жестокий и беспощадный)))