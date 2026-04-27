В барнаульском зоопарке спаривание хорьков приняли за "жестокое убийство"

27 апреля 2026, 13:14, ИА Амител

Хорек / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

В барнаульском зоопарке опровергли появившуюся в соцсетях информацию об убийстве детеныша хорька в вольере. Как оказалось, посетители наблюдали за процессом спаривания двух взрослых особей.

Как ранее сообщили подписчики "Инцидента Барнаул", в зоопарке вечером произошел "неприятный инцидент": в вольере с хорьками крупный зверек напал на маленького, который кричал и пытался вырваться, а потом уже не подавал признаков жизни.

«Действительно, посетители могли наблюдать поведение, напоминающее агрессию, однако в случае с нашими питомцами (взрослый самец и самка, детенышей нет) это абсолютно нормальное поведение, обусловленное брачным периодом (гоном)», — отметили в администрации зоопарка.

При этом процесс спаривания часто выглядит как борьба: самец хватает самку за загривок и пытается подмять под себя, держа ее зубами, а самка при этом сопротивляется, может брыкаться, визжать и "кудахтать".

«Из-за этого со стороны спаривание может напоминать драку. Акт спаривания может длиться более двух часов. После него самки часто остаются с поврежденной холкой, на которой заметны следы зубов самца», — уточнили в зоопарке.

Что касается конкретных хорьков, вызвавших беспокойство у посетителей, то они здоровы и активны: "Все показатели в норме, поведение соответствует естественному циклу".