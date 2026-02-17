Из ночных баров Бийска во время рейдов вывели 11 подростков

В отношении родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей были составлены административные протоколы

17 февраля 2026, 12:16, ИА Амител

Люди в баре / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Бийске в минувшие выходные сотрудники полиции совместно с Росгвардией провели профилактические рейды по заведениям, работающим в ночное время. Поводом для проверок стало соблюдение требований регионального законодательства, в том числе так называемого комендантского часа для несовершеннолетних.

Правоохранители посетили популярные среди молодежи кафе, бары и дискотеки. В ходе мероприятий они проверяли соблюдение мер безопасности, наличие лицензий, работу систем видеонаблюдения и противопожарной защиты, а также официальное оформление персонала и необходимые записи в трудовых книжках.

Основное внимание было уделено контролю отсутствия несовершеннолетних в ночных увеселительных заведениях. По итогам рейдов полицейские выявили 11 подростков, которые находились в общественных местах в ночное время с нарушением требований краевого закона.

Несовершеннолетних передали законным представителям. В отношении родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей были составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних Бийска для дальнейшего рассмотрения.

В МУ МВД России "Бийское" подчеркнули, что подобные профилактические рейды будут продолжены.

Ранее в России предложили исключать из школы хулиганов за неудовлетворительное поведение. В настоящее время активно обсуждается идея возвращения в школы оценок за поведение.