В ХМАО подросток с топором, ножом и пистолетом пришел в школу, чтобы отомстить обидчикам
Накануне парень писал знакомым сообщения с просьбой не приходить в школу
10 февраля 2026, 08:27, ИА Амител
В Ханты-Мансийском автономном округе задержан подросток, который пришел в школу с топором и пневматическим пистолетом, намереваясь отомстить обидчикам. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, в результате происшествия никто не пострадал.
По данным следствия, подросток не успел реализовать задуманное: один из преподавателей заметил подозрительное поведение ученика, изъял у него рюкзак и вызвал сотрудников правоохранительных органов. После этого школьника задержали.
Установлено, что накануне подросток писал знакомым сообщения с просьбой не приходить в школу, а одной из одноклассниц рассказал, что собирается совершить "ужасные вещи", уточнив, что речь идет о терроре.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее в России предложили исключать из школы хулиганов за неудовлетворительное поведение. В настоящее время активно обсуждается идея возвращения в школы оценок за поведение.
Регулярно стали происходить эти события, но ни кого особо это не интересует судя по реакциям. Максимум рамки проверят в регионе где ЧП было.
Осталось выяснить кто виноват американцы или украинцы
08:59:13 10-02-2026
Гость (08:39:04 10-02-2026) Регулярно стали происходить эти события, но ни кого особо эт... Горбачёв - с него пошёл весь развал ...
09:09:00 10-02-2026
Гость (08:39:04 10-02-2026) Регулярно стали происходить эти события, но ни кого особо эт... Так уже сказали - школы, которые не выполняют предписания, вам целый министр уже сказал, а вы все как маленькие - "на федеральном уровне уже приняты все необходимые документы и регламенты для предотвращения подобных ситуаций, но они не всегда выполняются".
09:11:44 10-02-2026
И что же эта одноклассница не стуканула куда-либо?
09:19:10 10-02-2026
Гость (09:11:44 10-02-2026) И что же эта одноклассница не стуканула куда-либо?... Может, того учителя предупредила, который "заметил"?..
09:34:14 10-02-2026
Рэмбо из ХМАО, юные годы.
09:38:31 10-02-2026
Гость (09:34:14 10-02-2026) Рэмбо из ХМАО, юные годы.... разобраться бы с ситуацией надо.
09:40:55 10-02-2026
Просто нужно штраф 500 тр за травлю вводить с исключением из школы. Тогда и мстить не нужно будет.
09:55:33 10-02-2026
Гость (09:40:55 10-02-2026) Просто нужно штраф 500 тр за травлю вводить с исключением из... Да хоть просто разрешили бы учителям отчислять из школы дегенератов, которые сами не учатся и другим не дают...
10:27:04 10-02-2026
Гость (09:55:33 10-02-2026) Да хоть просто разрешили бы учителям отчислять из школы деге...
А смысл? Эти же, по-вашему дегенераты, будут встречать вас возле школы, в лифте, в тёмном переулке... а потом станут депутатами и чиновниками.
10:38:30 10-02-2026
Гость (10:27:04 10-02-2026) А смысл? Эти же, по-вашему дегенераты, будут встречать в... Раньше были спецучреждения. Зря закрыли.
10:33:32 10-02-2026
Гость (09:55:33 10-02-2026) Да хоть просто разрешили бы учителям отчислять из школы деге... Месть удел слабаков, а дети во все времена были жестоки, но это не оправдывает террор.
10:00:18 10-02-2026
Гость (09:40:55 10-02-2026) Просто нужно штраф 500 тр за травлю вводить с исключением из... А как вы будете границы проводить? Пример - мальчик отвратительно ведёт себя с одноклассниками. Беседы, разговоры - не помогают. В итоге одноклассники начинают его сторониться, тк он - неприятный для общения субьект. Его это задевает. И мы имеем разборки : травля! Я уже молчу о том, что причины, реальные причины нынешней ситуации никто никогда не назовет и бороться с ними не будет.
10:21:29 10-02-2026
Гость (10:00:18 10-02-2026) А как вы будете границы проводить? Пример - мальчик отвратит... Садиста или вымогателя за версту видно. Ещё их не сторонятся, а наоборот, всегда свита подсвинков при них.
10:26:41 10-02-2026
Гость (10:21:29 10-02-2026) Садиста или вымогателя за версту видно. Ещё их не сторонятся... Отличный отличительный признак - "за версту видно". Надеюсь, вас будут штрафовать на полляма именно по этому признаку. Если, например, вашим соседям будет что-то там видно за версту. Или начальнику на работе.
11:27:40 10-02-2026
Гость (10:26:41 10-02-2026) Отличный отличительный признак - "за версту видно". Надеюсь,... Овчарку немца от похожего габаритами и цветом, но беспородного пса отличите?
12:04:01 10-02-2026
Гость (11:27:40 10-02-2026) Овчарку немца от похожего габаритами и цветом, но беспородно... Бггг. То, что пес может иметь фенотип немца, еще ни о чем не говорит) Без документов его никто ни на одну выставку и к разведению не допустит. Так что мимо)
10:00:02 10-02-2026
Это результат того что школа самоустранилась от конфликтов между учениками. Учебный процесс и больше ничего, даже школьных психологов убрали из штата. Результат всеобщей оптимизации.
10:11:42 10-02-2026
Гость (10:00:02 10-02-2026) Это результат того что школа самоустранилась от конфликтов м... Это просто веянье времени, ничего с этим поделать невозможно и Школа тут не при чем.
Первоочередная проблема - это СемьЯ.
10:21:40 10-02-2026
Гость (10:00:02 10-02-2026) Это результат того что школа самоустранилась от конфликтов м... Школьные психологи - это сильно! Самая бестолковая и ненужная единица в школе, с которой мне пришлось столкнуться. Они ничего не умеют, кроме как периодически мучить детей тестами, а реальной работы с детьми боятся как огня. Толку от них - ноль. А учителю некогда заниматься конфликтами - он работает за себя и за того парня, ему бы самому день простоять да ночь продержаться. Да и сами учителя сегодня абсолютно беззащитны и точно так же подвергаются травле со стороны "дитачек" и их родителей. Так что учителю вмешиваться - себе дороже, запросто может загреметь на больничку, на увольнение, а то и в места не столь отдаленные, примеров таких - тьма.
10:18:13 10-02-2026
Какие времена, такие и школьники
10:32:07 10-02-2026
Чем больше статей о таких событиях, тем чаще они происходят. Как же - прославился на всю страну, а может и на весь мир. Вот некоторые и начинают подражать в поисках славы.