В ХМАО подросток с топором, ножом и пистолетом пришел в школу, чтобы отомстить обидчикам

Накануне парень писал знакомым сообщения с просьбой не приходить в школу

10 февраля 2026, 08:27, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

В Ханты-Мансийском автономном округе задержан подросток, который пришел в школу с топором и пневматическим пистолетом, намереваясь отомстить обидчикам. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, в результате происшествия никто не пострадал.

По данным следствия, подросток не успел реализовать задуманное: один из преподавателей заметил подозрительное поведение ученика, изъял у него рюкзак и вызвал сотрудников правоохранительных органов. После этого школьника задержали.

Установлено, что накануне подросток писал знакомым сообщения с просьбой не приходить в школу, а одной из одноклассниц рассказал, что собирается совершить "ужасные вещи", уточнив, что речь идет о терроре.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в России предложили исключать из школы хулиганов за неудовлетворительное поведение. В настоящее время активно обсуждается идея возвращения в школы оценок за поведение.