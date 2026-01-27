В России предложили исключать из школы хулиганов за неудовлетворительное поведение
В настоящее время активно обсуждается идея возвращения в школы оценок за поведение
27 января 2026, 15:25, ИА Амител
В российских школах могут разрешить отчисление учеников за неудовлетворительное поведение. С такой инициативой выступил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, сообщает ТАСС.
Речь идет о небольшом числе школьников, однако именно они, считает Фадеев, серьезно влияют на атмосферу в учебных заведениях и формируют негативное отношение к педагогам. Он напомнил, что сейчас активно обсуждается идея возвращения в школы оценок за поведение, при этом мнения по поводу их последствий расходятся.
«Некоторые участники обсуждения считают, что она должна влиять, например, на поступление в университеты. Другие считают, что нет. Моя позиция, что в первую очередь неудовлетворительная оценка за поведение должна защитить учителя», – заявил Фадеев.
Глава СПЧ подчеркнул, что отчисление не должно становиться массовой мерой и может применяться только в исключительных ситуациях. Речь, по его словам, идет о случаях нападений на преподавателей, систематических оскорблениях и регулярных срывах учебного процесса.
Ранее лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил установить административную ответственность за оскорбление школьных учителей. Педагоги сейчас не защищены законом от публичных унижений со стороны учеников.
13:44:22 27-01-2026
Так то логичное следствие. Какой смысл в оценках по поведению если они ни к каким последствиям не ведут? А меры принимать надо, это "онижедети" уже зашло слишком далеко.
14:14:48 27-01-2026
А что дальше? Это "дитё" начнет шататься по улицам и скорее всего через пару лет кого-нибудь грабанет или убьет перед своей первой отсидкой. Без каких-либо специальных воспитательных мер и контроля над подобными детьми, мы просто выращиваем собственными руками опасный контингент.
Не говоря уже о том, что сама эта идея в подобном виде противоречит конституции. Хотя это нынче вообще не проблема
14:49:05 27-01-2026
Гость (14:14:48 27-01-2026) А что дальше? Это "дитё" начнет шататься по улицам и скорее ... А вы всерьез думали, что они ограничатся вышвыриванием из школ в никуда только детей мигрантов? Те в банды собьются еще быстрее, и кого это остановило?..
18:19:42 27-01-2026
Гость (14:49:05 27-01-2026) А вы всерьез думали, что они ограничатся вышвыриванием из шк... Себе детей мигрантов забери. И мигрантов тоже.
20:49:18 27-01-2026
Гость (18:19:42 27-01-2026) Себе детей мигрантов забери. И мигрантов тоже. ...
А что у нас за любитель мигрантов такой появился? Прям яростно кидается в их защиту! )))
22:02:28 27-01-2026
Гость (14:49:05 27-01-2026) А вы всерьез думали, что они ограничатся вышвыриванием из шк... Страдальцы пусть домой едут
16:46:12 27-01-2026
Гость (14:14:48 27-01-2026) А что дальше? Это "дитё" начнет шататься по улицам и скорее ... Шататься? Спец. школа, только не с российской спецификой, где становятся бандитами.
17:13:43 27-01-2026
Гость (16:46:12 27-01-2026) Шататься? Спец. школа, только не с российской спецификой, г... И с кем вы сейчас разговариваете? А) откуда вдруг возьмутся спецшколы без российской специфики, из воздуха? и б) их никто в эти спецшколы не отправлял и отправлять не собирается. То есть да, улица. Можете дальше фантазировать, как надо бы было сделать, но никто так ожидаемо делать не будет.
22:04:12 27-01-2026
Гость (17:13:43 27-01-2026) И с кем вы сейчас разговариваете? А) откуда вдруг возьмутся ... Ну улица и улица. Не хочет если дурак учиться насильно его не заставишь,другим еще мешает. Одумается? Пусть учится. Ну,а нет тогда на мороз и бутылку в случае преступлений
09:52:49 28-01-2026
Гость (14:14:48 27-01-2026) А что дальше? Это "дитё" начнет шататься по улицам и скорее ... а дальше, согласно Конституции РФ , родители хулигана будут искать другую школу, т.к. не посещать учебное заведение до 18 лет в России нельзя. а кто согласится такое чудо взять- головная боль тех, кто воспитал
14:18:32 27-01-2026
А как по конституции? Гарантировано среднее образование.
15:45:27 27-01-2026
Гость (14:18:32 27-01-2026) А как по конституции? Гарантировано среднее образование.... Не натягивайте сюда конституцию. Она не только про этого асоциального элемента, но и про всех остальных, кому он мешал получать среднее образование. Более того, такую возможность ему давали. Но невозможно дать человеку то, чего он получать не хочет.
16:49:09 27-01-2026
Гость (14:18:32 27-01-2026) А как по конституции? Гарантировано среднее образование.... А что там по конституции про права других,нормальных людей,а не дикарей этих,а?
22:05:09 27-01-2026
Гость (16:49:09 27-01-2026) А что там по конституции про права других,нормальных людей,а... У нас только быдлу зеленый свет и вспоминание законов в ущерб другим
16:50:25 27-01-2026
Гость (14:18:32 27-01-2026) А как по конституции? Гарантировано среднее образование.... Были когда-то спецшколы... Вспомнить Макаренко опять же. Где-то "онижедети" набираются безобразного поведения. Изымать из семьи и принудительно переводить в спецшколы, там же обучать.
21:49:19 27-01-2026
Светлана (16:50:25 27-01-2026) Были когда-то спецшколы... Вспомнить Макаренко опять же. Где... Заодно бы еще туда Макаренко найти.
14:22:30 27-01-2026
А, ну вот и все понятно) То есть теперь либо ты удобен и сопишь в тряпочку, соглашаясь со всем, либо велкам из школы за поведение. И в вуз тебе дорога закрыта. С учетом того, что семейное обучение тоже хотя убрать как класс, отличные перспективы вырисовываются. И да, личной неприязни учителей к учащимся же не существует. А снимать на телефоны теперь тоже запрещено для доказательства.
16:10:32 27-01-2026
Гость (14:22:30 27-01-2026) А, ну вот и все понятно) То есть теперь либо ты удобен и со... Слабые аргументы в защиту онижедеточек предоставлены,ну не может быть у ребенка который учится хорошо не адекватного поведения,так же не может у всего коллектива учителей личной не приязни к одному ученику,а вот поставить камеры по всей школе чтоб велась съемка и потом их представлять в доказательство поведения тех или иных людей это правильно,да и реально
15:53:18 27-01-2026
Стране нужны солдаты!
16:17:54 27-01-2026
Ага, то есть НЕ систематически оскорблять учителей можно, по мнению г Фадеева?
Кому там среднее всеобщее понадобилось? Пусть идёт в ПТу и получает там среднее, если оно этому дегене-у, который не способен осознавать свое поведение в обществе, вообще нужно
Во все времена у большинства учителей были любимчики и нет, ничего , выжили, а если вашего дитачку "гнобят" учителя так, что вам видео фиксация необходима, не хотите ли разобраться, откуда ноги растут?
16:23:52 27-01-2026
Борьба с инакомыслием.
21:45:50 27-01-2026
Гость (16:23:52 27-01-2026) Борьба с инакомыслием.... Что принял? Речь о поведении, мысли насколько мыслей хватит. Мыслители))
17:05:19 27-01-2026
Хулиганам только того и надо
17:57:29 27-01-2026
Плохое может быть разным.
Однозначно отчисление за агрессию, в том числе не физическую против личности.
С учётом, что драться можно обороняясь.
Вспомним коррекционные классы, они реально работали
18:59:18 27-01-2026
Если у родителей не хватит ума приструнить " деточку", придётся раскошелиться на домашнее обучение с репититорами.
19:03:52 27-01-2026
И яжемемкиных сынков которые не могут постоять за себя тожевон.
Кто их дальше по жизни будет защищать, от сослуживцев жены ... когда выростут