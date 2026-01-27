В России предложили исключать из школы хулиганов за неудовлетворительное поведение

В настоящее время активно обсуждается идея возвращения в школы оценок за поведение

27 января 2026, 15:25, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

В российских школах могут разрешить отчисление учеников за неудовлетворительное поведение. С такой инициативой выступил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, сообщает ТАСС.

Речь идет о небольшом числе школьников, однако именно они, считает Фадеев, серьезно влияют на атмосферу в учебных заведениях и формируют негативное отношение к педагогам. Он напомнил, что сейчас активно обсуждается идея возвращения в школы оценок за поведение, при этом мнения по поводу их последствий расходятся.

«Некоторые участники обсуждения считают, что она должна влиять, например, на поступление в университеты. Другие считают, что нет. Моя позиция, что в первую очередь неудовлетворительная оценка за поведение должна защитить учителя», – заявил Фадеев.

Глава СПЧ подчеркнул, что отчисление не должно становиться массовой мерой и может применяться только в исключительных ситуациях. Речь, по его словам, идет о случаях нападений на преподавателей, систематических оскорблениях и регулярных срывах учебного процесса.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил установить административную ответственность за оскорбление школьных учителей. Педагоги сейчас не защищены законом от публичных унижений со стороны учеников.