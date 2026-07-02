Из пустыря — в точку притяжения. В Барнауле создание парка на Шумакова вышло на новый этап

Глава города Вячеслав Франк лично проверил ход благоустройства общественной территории

02 июля 2026, 15:10, ИА Амител

Вячеслав Франк проверил ход благоустройства общественной территории / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле не утихает большая работа по превращению обычных городских уголков в уютные и удобные места для отдыха. Прямо сейчас в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" приводят в порядок территорию на улице Шумакова, 9. Глава города Вячеслав Франк лично посмотрел, как идут дела. Как рассказали в мэрии Барнаула, 2 июля там прошло выездное совещание.

Вместе с ним ход работ оценивали депутат Госдумы Даниил Бессарабов, председатель комитета АКЗС Александр Локтев, глава Барнаульской городской Думы Галина Буевич, представители районной администрации, подрядчики из компании "Рустрой", местные предприниматели и, что особенно важно, сами жители — те самые люди, чье мнение напрямую влияет на то, каким станет город.

Даниил Бессарабов во время встречи напомнил, что такие перемены стали возможны благодаря федеральным программам. Город получает серьезную поддержку, и это заметно меняет облик краевой столицы.

«За годы реализации Барнаул получил поддержку в размере почти 0,5 млрд рублей в сфере благоустройства общественных территорий. Объединение усилий федерального центра, бюджетов региона и города, а самое главное — умение воплотить это в жизнь приносит свои плоды», — подчеркнул депутат.

Вячеслав Франк рассказал, что благоустройство в Барнауле идет системно и каждый год. Зеленые зоны, парки, скверы, аллеи и даже дворы — обо всем этом не забывают и стараются делать лучше. За семь лет в городе привели в порядок 18 разных территорий, потратив на это полтора миллиарда рублей. В 2026 году в работе сразу три локации, на которые выделили 230 миллионов рублей. Одна из них — как раз парк на Шумакова, находящийся сейчас на втором этапе обновления.

«Важно, что благодаря активности горожан мы впервые за долгие годы создаем общественное пространство с нуля», — отметил глава города.

Работы на участке начались еще в 2025 году. На первом этапе успели сделать немало: уложили почти три тысячи квадратных метров плитки и более тысячи квадратных метров резинового покрытия. Поставили 51 светильник и шесть опор для видеонаблюдения, чтобы территория была не только красивой, но и безопасной.

Для активного отдыха закупили спортивные и игровые элементы, скамейки, урны, качели и даже туалетный модуль. Озеленение тоже вышло масштабным: высадили почти 2800 зеленых насаждений и разбили 48 тысяч квадратных метров газона. Все это обошлось в 67,9 миллиона рублей.

Сейчас идет второй этап — он стартовал в 2026 году. Подрядчик, компания "Рустрой", должна завершить работы к 15 октября. Согласно контракту, на эти работы выделено 71,3 миллиона рублей. В планах — расширить пешеходную сеть: уложить еще почти тысячу квадратных метров плитки, сделать большую велобеговую дорожку на 5985 квадратных метров и обустроить площадку для выгула собак.

Комфорт и безопасность продолжат улучшать. Так, установят еще 49 светильников и 15 камер видеонаблюдения. Пространство наполнят малыми архитектурными формами — расставят игровые и спортивные элементы, туалетный модуль и бытовое помещение.

В рамках озеленения планируют высадить 550 деревьев и засеять больше трех тысяч квадратных метров газона. Кроме того, расчистят овраг от лишней поросли и старых деревьев, чтобы территория выглядела аккуратно.

Еще один важный момент, о котором упомянул Вячеслав Франк, — это название парка. Его точно не будут придумывать в одиночку: решение примут вместе с жителями.

«Планируем запустить электронное голосование. Возможно, приурочим выбор названия ко Дню города», — рассказал глава города.

Александр Локтев добавил, что современные парки — это уже не просто места, где можно посидеть на лавочке. Они становятся настоящими центрами притяжения, где люди занимаются спортом, гуляют, проводят время с семьей.

«Конкретно про эту территорию могу сказать: она, по сути, — сердце района. Жители активно участвовали в выборе этой территории для благоустройства: весь район буквально поднялся, люди голосовали и хотели, чтобы именно здесь появилось современное общественное пространство. Проект непростой, комплексный, с множеством нюансов, но через какое‑то время здесь будет востребованный парк — не только для местных жителей, но и для всех горожан», — уверен депутат.

Прямо сейчас подрядная организация занимается подготовкой участка: разбивает территорию, укладывает подстилающие слои для дорожек, монтирует освещение и асфальтовое покрытие.

Стоит отметить, что всего за два года на благоустройство этой территории направили 139,2 миллиона рублей. Из них 71,4 миллиона пришли из федерального бюджета, 56,5 миллиона — из краевого и 11,3 миллиона — из городского.