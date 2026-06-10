Алтайский край подал четыре проекта по благоустройству на федеральный конкурс

Регион рассчитывает привлечь средства на обновление парков, скверов и общественных пространств в четырех муниципалитетах

10 июня 2026, 10:25, ИА Амител

Проект из Алтайского края / Фото: altairegion22.ru

Алтайский край направил четыре заявки на ежегодный Всероссийский конкурс лучших проектов формирования комфортной городской среды. Победа позволит привлечь федеральное финансирование на благоустройство общественных пространств в Алейске, Бийске, Заринске и Залесовском муниципальном округе. Об этом губернатор Виктор Томенко сообщил в "Максе". Конкурс проводится по инициативе президента Владимира Путина в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", который входит в национальный проект "Инфраструктура для жизни".

Какие проекты представит Алтайский край?

В этом году регион рассчитывает получить поддержку сразу для четырех территорий:

в Алейске на конкурс заявлен проект благоустройства парка "Вектор роста" стоимостью 115 млн рублей;

в Бийске планируют обновить сквер "Центральный" и прилегающие общественные пространства. Стоимость проекта оценивается в 145 млн;

в Заринске предлагается продолжить развитие спортивного пространства "Драйв". На реализацию проекта потребуется 111 млн;

впервые в конкурсе участвует сельская территория. Заявка предусматривает благоустройство площади Ленина и парка "Радуга" в селе Залесово. Стоимость проекта составляет около 95 млн рублей.

Итоги конкурса традиционно подведут на Всероссийском форуме "Развитие малых городов и исторических поселений".

Проекты из Алтайского края / Фото: altairegion22.ru

Какие проекты из региона уже побеждали?

По словам Виктора Томенко, ранее победителями конкурса стали шесть проектов Алтайского края. Благодаря этому федеральную поддержку получили парк на правом берегу реки Алей в Рубцовске, парк "Прометей" и спортивное пространство "Драйв" в Заринске, исторический центр Змеиногорска, сквер имени Фомченко и бульвар 50 лет ВЛКСМ в Бийске.

Всего региону удалось привлечь на эти цели более 560 млн рублей из федерального бюджета.

«Еще большую поддержку мы ежегодно получаем в рамках всероссийского голосования жителей, организованного в рамках ФКГС. Благодаря активности людей и федеральной финансовой помощи каждый сезон приводим в порядок больше 80 общественных пространств, от скверов и парков до спортивных и игровых детских площадок», — отметил глава региона.

Он также напомнил, что в этом году за объекты благоустройства уже проголосовали более 133 тысяч жителей края, и призвал земляков принять участие в голосовании до 12 июня включительно.

Принять участие во всероссийском голосовании по выбору объектов благоустройства могут жители России старше 14 лет. Кампания проводится ежегодно в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и позволяет гражданам напрямую влиять на развитие своих городов и сел. Отдать голос можно несколькими способами: через "Госуслуги" или "Госуслуги. Решаем вместе" с телефона или компьютера или при содействии добровольцев, которые работают в общественных местах и помогают пройти процедуру голосования. Участнику необходимо выбрать свой муниципалитет, ознакомиться с представленными проектами и поддержать один из них. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, получают приоритет при распределении финансирования и включаются в планы благоустройства на следующий год. Практика такого голосования действует уже несколько лет и считается одним из основных механизмов участия жителей в принятии решений по развитию городской среды.