Алтайский край подал четыре проекта по благоустройству на федеральный конкурс
Регион рассчитывает привлечь средства на обновление парков, скверов и общественных пространств в четырех муниципалитетах
10 июня 2026, 10:25, ИА Амител
Алтайский край направил четыре заявки на ежегодный Всероссийский конкурс лучших проектов формирования комфортной городской среды. Победа позволит привлечь федеральное финансирование на благоустройство общественных пространств в Алейске, Бийске, Заринске и Залесовском муниципальном округе. Об этом губернатор Виктор Томенко сообщил в "Максе". Конкурс проводится по инициативе президента Владимира Путина в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", который входит в национальный проект "Инфраструктура для жизни".
Какие проекты представит Алтайский край?
В этом году регион рассчитывает получить поддержку сразу для четырех территорий:
- в Алейске на конкурс заявлен проект благоустройства парка "Вектор роста" стоимостью 115 млн рублей;
- в Бийске планируют обновить сквер "Центральный" и прилегающие общественные пространства. Стоимость проекта оценивается в 145 млн;
- в Заринске предлагается продолжить развитие спортивного пространства "Драйв". На реализацию проекта потребуется 111 млн;
- впервые в конкурсе участвует сельская территория. Заявка предусматривает благоустройство площади Ленина и парка "Радуга" в селе Залесово. Стоимость проекта составляет около 95 млн рублей.
Итоги конкурса традиционно подведут на Всероссийском форуме "Развитие малых городов и исторических поселений".
Какие проекты из региона уже побеждали?
По словам Виктора Томенко, ранее победителями конкурса стали шесть проектов Алтайского края. Благодаря этому федеральную поддержку получили парк на правом берегу реки Алей в Рубцовске, парк "Прометей" и спортивное пространство "Драйв" в Заринске, исторический центр Змеиногорска, сквер имени Фомченко и бульвар 50 лет ВЛКСМ в Бийске.
Всего региону удалось привлечь на эти цели более 560 млн рублей из федерального бюджета.
«Еще большую поддержку мы ежегодно получаем в рамках всероссийского голосования жителей, организованного в рамках ФКГС. Благодаря активности людей и федеральной финансовой помощи каждый сезон приводим в порядок больше 80 общественных пространств, от скверов и парков до спортивных и игровых детских площадок», — отметил глава региона.
Он также напомнил, что в этом году за объекты благоустройства уже проголосовали более 133 тысяч жителей края, и призвал земляков принять участие в голосовании до 12 июня включительно.
Принять участие во всероссийском голосовании по выбору объектов благоустройства могут жители России старше 14 лет. Кампания проводится ежегодно в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и позволяет гражданам напрямую влиять на развитие своих городов и сел. Отдать голос можно несколькими способами: через "Госуслуги" или "Госуслуги. Решаем вместе" с телефона или компьютера или при содействии добровольцев, которые работают в общественных местах и помогают пройти процедуру голосования. Участнику необходимо выбрать свой муниципалитет, ознакомиться с представленными проектами и поддержать один из них. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, получают приоритет при распределении финансирования и включаются в планы благоустройства на следующий год. Практика такого голосования действует уже несколько лет и считается одним из основных механизмов участия жителей в принятии решений по развитию городской среды.
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