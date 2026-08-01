Из развлечения — в транспорт. Как барнаульцы стали использовать электросамокаты
Почти половина поездок начинается или заканчивается у остановок, а среднее время аренды составляет менее десяти минут
01 августа 2026, 07:50, ИА Амител
Жители Барнаула стали чаще арендовать электросамокаты, но продолжительность поездок заметно сократилась. Теперь пользователи в основном берут их не для прогулок, а чтобы быстро добраться до остановки, магазина, работы или другого пункта назначения. По данным сервисов кикшеринга, средняя аренда длится меньше десяти минут. Такая тенденция характерна не только для краевой столицы, но и для других городов присутствия операторов, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Самокат стал частью маршрута
Почти половина поездок на электросамокатах в Барнауле начинается или завершается рядом с остановками общественного транспорта. Пользователи проезжают на них последний участок пути — например, от дома до автобуса или от остановки до места работы.
Пресс-секретарь сервиса Whoosh Денис Балакирев считает, что это говорит о закреплении транспортного сценария.
«В первые годы самокаты часто арендовали для приятных прогулок. Постепенно пользователи поняли, что это в первую очередь удобный транспорт. Все больше барнаульцев используют его не для досуга, а чтобы добраться куда-то по делам. Почти 90% поездок носят именно транспортный характер», — рассказал он.
Самокаты востребованы не только в центре, где сосредоточены офисы, магазины и другие точки притяжения. Одним из самых активных стал Индустриальный район. Особенно много поездок совершают в кварталах массовой жилой застройки — в районе улиц Взлетной и Попова, квартала 2035 и Павловского тракта.
В кикшеринговом сервисе также заметили, что ночью самокатами чаще пользуются девушки. Представители компании предполагают, что короткая поездка может казаться безопаснее продолжительной прогулки по пустой улице.
«Проехать на самокате две-три минуты по ночной улице кажется спокойнее, чем идти по ней около 15 минут», — отметил Балакирев.
Барнаул обгоняет похожие города
По активности пользователей Барнаул опережает некоторые города с сопоставимой численностью населения. Электросамокаты здесь арендуют почти вдвое чаще, чем, например, в Ярославле или Владивостоке.
Участники рынка связывают это с устройством краевой столицы. Крупные жилые кварталы находятся в нескольких километрах от деловых и торговых центров. При этом во многих районах есть широкие тротуары и удобные подъезды к остановкам общественного транспорта. В таких условиях самокат помогает сократить время в пути, особенно на маршрутах, где неудобно добираться только на автобусе.
Частные самокаты остаются в серой зоне
Одной из главных проблем рынка остается безопасность. Сейчас для средств индивидуальной мобильности действует ограничение скорости до 25 км/ч. Максимальная масса устройства не должна превышать 35 кг.
При этом операторы кикшеринга используют собственные системы контроля скорости, ограничивают движение в отдельных зонах и сотрудничают с муниципалитетами. С частными электросамокатами ситуация сложнее.
Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман отмечает, что этот сегмент по-прежнему почти не регулируется.
«Операторы самостоятельно и вместе с муниципалитетами делают многое для безопасности. Но рынок частных СИМ как находился в серой зоне, так там и остается. Говорить о достаточном регулировании ни на бумаге, ни на практике пока нельзя», — заявила она.
По ее словам, Минтранс и другие ведомства готовят второй пакет изменений в правила дорожного движения. МВД также разработало стратегию безопасности, которая включает инициативы, связанные со средствами индивидуальной мобильности. Эрдман считает, что новые поправки могут представить после выборов в Госдуму.
Где в Барнауле нельзя ездить
Несмотря на то, что обсуждение полного запрета электросамокатов в городе стихло, в Барнауле продолжают действовать локальные ограничения.
Движение на самокатах запрещено в парке "Изумрудный" и на пешеходной части улицы Мало-Тобольской. Еще одно ограничение действует днем на центральной аллее парка "Юбилейный".
11:57:17 01-08-2026
Задолбали эти ваши самокаты кучами стоящие где попало и самокатчики, бесшумно вылетающие сзади на тротуаре. Надеюсь, что все же их либо запретят, либо заставят ездить по дорогам и с водительским удостоверением, как на мопед. Всем транспортным средствам с любым мотором, кроме инвалидных колясок, не место на тротуаре.
12:57:54 01-08-2026
Пропаганда замены любого естественного движения и мышления имитацией и суррогатом. Жирейте барнаульцы
20:27:13 01-08-2026
Барнаульцы бы еще транспортом общественным пользоваться научились. И уяснили элементарное. Сначала выпускают выходящих, а затем входят сами! А кондукторы не стоят у дверей, создавая пробку и не тычут в лицо терминалом! Но это из области фантастики.