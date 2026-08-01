Из развлечения — в транспорт. Как барнаульцы стали использовать электросамокаты

Почти половина поездок начинается или заканчивается у остановок, а среднее время аренды составляет менее десяти минут

01 августа 2026, 07:50, ИА Амител

Человек на самокате / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Жители Барнаула стали чаще арендовать электросамокаты, но продолжительность поездок заметно сократилась. Теперь пользователи в основном берут их не для прогулок, а чтобы быстро добраться до остановки, магазина, работы или другого пункта назначения. По данным сервисов кикшеринга, средняя аренда длится меньше десяти минут. Такая тенденция характерна не только для краевой столицы, но и для других городов присутствия операторов, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Самокат стал частью маршрута

Почти половина поездок на электросамокатах в Барнауле начинается или завершается рядом с остановками общественного транспорта. Пользователи проезжают на них последний участок пути — например, от дома до автобуса или от остановки до места работы.

Пресс-секретарь сервиса Whoosh Денис Балакирев считает, что это говорит о закреплении транспортного сценария.

«В первые годы самокаты часто арендовали для приятных прогулок. Постепенно пользователи поняли, что это в первую очередь удобный транспорт. Все больше барнаульцев используют его не для досуга, а чтобы добраться куда-то по делам. Почти 90% поездок носят именно транспортный характер», — рассказал он.

Самокаты востребованы не только в центре, где сосредоточены офисы, магазины и другие точки притяжения. Одним из самых активных стал Индустриальный район. Особенно много поездок совершают в кварталах массовой жилой застройки — в районе улиц Взлетной и Попова, квартала 2035 и Павловского тракта.

В кикшеринговом сервисе также заметили, что ночью самокатами чаще пользуются девушки. Представители компании предполагают, что короткая поездка может казаться безопаснее продолжительной прогулки по пустой улице.

«Проехать на самокате две-три минуты по ночной улице кажется спокойнее, чем идти по ней около 15 минут», — отметил Балакирев.

Барнаул обгоняет похожие города

По активности пользователей Барнаул опережает некоторые города с сопоставимой численностью населения. Электросамокаты здесь арендуют почти вдвое чаще, чем, например, в Ярославле или Владивостоке.

Участники рынка связывают это с устройством краевой столицы. Крупные жилые кварталы находятся в нескольких километрах от деловых и торговых центров. При этом во многих районах есть широкие тротуары и удобные подъезды к остановкам общественного транспорта. В таких условиях самокат помогает сократить время в пути, особенно на маршрутах, где неудобно добираться только на автобусе.

Частные самокаты остаются в серой зоне

Одной из главных проблем рынка остается безопасность. Сейчас для средств индивидуальной мобильности действует ограничение скорости до 25 км/ч. Максимальная масса устройства не должна превышать 35 кг.

При этом операторы кикшеринга используют собственные системы контроля скорости, ограничивают движение в отдельных зонах и сотрудничают с муниципалитетами. С частными электросамокатами ситуация сложнее.

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман отмечает, что этот сегмент по-прежнему почти не регулируется.

«Операторы самостоятельно и вместе с муниципалитетами делают многое для безопасности. Но рынок частных СИМ как находился в серой зоне, так там и остается. Говорить о достаточном регулировании ни на бумаге, ни на практике пока нельзя», — заявила она.

По ее словам, Минтранс и другие ведомства готовят второй пакет изменений в правила дорожного движения. МВД также разработало стратегию безопасности, которая включает инициативы, связанные со средствами индивидуальной мобильности. Эрдман считает, что новые поправки могут представить после выборов в Госдуму.

Где в Барнауле нельзя ездить

Несмотря на то, что обсуждение полного запрета электросамокатов в городе стихло, в Барнауле продолжают действовать локальные ограничения.

Движение на самокатах запрещено в парке "Изумрудный" и на пешеходной части улицы Мало-Тобольской. Еще одно ограничение действует днем на центральной аллее парка "Юбилейный".