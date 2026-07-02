В Госдуме хотят обязать получать права на электросамокаты
За последние годы количество аварий с СИМ заметно выросло
02 июля 2026, 14:32, ИА Амител
В России предложили ввести специальные водительские права для управления электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). С такой инициативой выступил первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" Дмитрий Гусев, пишет Life.ru.
Политик предложил создать новую категорию "М", которая будет включать управление электросамокатами, электровелосипедами, электроскутерами, электромопедами и моноколесами. Для этого предлагается внести изменения в статью 25 Федерального закона "О безопасности дорожного движения".
Современные электросамокаты и моноколеса часто могут развивать высокую скорость и использоваться как на дорогах, так и в пешеходных зонах, что создает риски для пешеходов и водителей. Гусев считает, что управление такими устройствами должно осуществляться в соответствии с правилами дорожного движения и с пониманием ответственности.
Сейчас регулирование этих устройств зависит от их технических характеристик, мощности и правового статуса, что приводит к путанице и усложняет контроль. Некоторые средства индивидуальной мобильности относятся к СИМ, другие — к мопедам или мотоциклам.
«Два внешне одинаковых устройства могут попадать в разные категории по закону. Например, один электросамокат может быть классифицирован как СИМ, а другой, по своим характеристикам, — как мопед. Это создает неопределенность как для граждан, так и для контролирующих органов. Правила должны быть ясными: если устройство моторизовано и потенциально опасно, его управление должно требовать специальной подготовки», — отметил Гусев.
Законопроект предполагает, что наличие водительского удостоверения категории "М" будет подтверждать прохождение обучения, сдачу экзамена и знание основ дорожного движения. Основная цель инициативы — устранить правовые пробелы и повысить безопасность на дорогах и в общественных местах.
«Мы не стремимся запретить использование электротранспорта — он стал неотъемлемой частью городской жизни. Однако важно учитывать безопасность людей. Пешеходы должны чувствовать себя защищенными на тротуарах, а пользователи СИМ — понимать, где и как они могут передвигаться», — заключил Гусев.
14:43:38 02-07-2026
Осталось понять - как законодатели планируют массово обучать ПДД СИМоводов и принимать у них экзамены по ПДД... Контроль за СИМоводами на дорогах поручат гаишникам или положатся целиком на камеры и биометрию?
Перспективы реализации инициативы не радуют.
15:27:25 02-07-2026
@ (14:43:38 02-07-2026) Осталось понять - как законодатели планируют массово обучать... в легкую - аренда самоката через госуслуги, частных не так много - но и на них можно что-то придумать
14:52:52 02-07-2026
Маразм крепчал...
17:32:38 02-07-2026
Утильсбор на самокаты введите хоть какая то польза от политики мелких пакостей будет.
20:45:08 02-07-2026
самое разумное их просто запретить. да и дешевле.
11:50:04 03-07-2026
Нужны деньги. Деньги нужны. Давайте еще обяжем граждан получать особую категорию М, если они, несознательные, пешком развивают скорость больше 5 км, в час. А чо?