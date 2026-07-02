За последние годы количество аварий с СИМ заметно выросло

02 июля 2026, 14:32, ИА Амител

Электросамокат / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России предложили ввести специальные водительские права для управления электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). С такой инициативой выступил первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" Дмитрий Гусев, пишет Life.ru.

Политик предложил создать новую категорию "М", которая будет включать управление электросамокатами, электровелосипедами, электроскутерами, электромопедами и моноколесами. Для этого предлагается внести изменения в статью 25 Федерального закона "О безопасности дорожного движения".

Современные электросамокаты и моноколеса часто могут развивать высокую скорость и использоваться как на дорогах, так и в пешеходных зонах, что создает риски для пешеходов и водителей. Гусев считает, что управление такими устройствами должно осуществляться в соответствии с правилами дорожного движения и с пониманием ответственности.

Сейчас регулирование этих устройств зависит от их технических характеристик, мощности и правового статуса, что приводит к путанице и усложняет контроль. Некоторые средства индивидуальной мобильности относятся к СИМ, другие — к мопедам или мотоциклам.

«Два внешне одинаковых устройства могут попадать в разные категории по закону. Например, один электросамокат может быть классифицирован как СИМ, а другой, по своим характеристикам, — как мопед. Это создает неопределенность как для граждан, так и для контролирующих органов. Правила должны быть ясными: если устройство моторизовано и потенциально опасно, его управление должно требовать специальной подготовки», — отметил Гусев.

Законопроект предполагает, что наличие водительского удостоверения категории "М" будет подтверждать прохождение обучения, сдачу экзамена и знание основ дорожного движения. Основная цель инициативы — устранить правовые пробелы и повысить безопасность на дорогах и в общественных местах.