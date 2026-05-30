Минтранс готовит новые ПДД для электросамокатов

Ведомство проработает предложения депутатов, включая запрет на перевозку пассажиров и критерии опасного поведения для пешеходов

30 мая 2026, 13:30, ИА Амител

Самокаты в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Министерство транспорта РФ разрабатывает изменения в правила дорожного движения, касающиеся средств индивидуальной мобильности (СИМ). Ведомство учтет, в частности, предложения об ограничении скорости на тротуарах. Это следует из ответа Минтранса на обращение первого замруководителя фракции "Справедливая Россия" Дмитрия Гусева, сообщает ТАСС.

Гусев предложил ограничить скорость СИМ в пешеходных зонах до 10 км/ч, запретить перевозку пассажиров на электросамокатах и прописать критерии опасного поведения по отношению к пешеходам. В ответе министерства говорится, что эти инициативы будут проработаны в рамках дорожной карты по регулированию рынка СИМ и обеспечению безопасности дорожного движения.

«Тротуары должны быть безопасными для пешеходов. Самокаты могут быть удобным городским транспортом, но только при понятных правилах, ответственности и разделении потоков», — добавил парламентарий.

В Минтрансе заявили, что предложения заслуживают внимания.