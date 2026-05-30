Минтранс готовит новые ПДД для электросамокатов
Ведомство проработает предложения депутатов, включая запрет на перевозку пассажиров и критерии опасного поведения для пешеходов
30 мая 2026, 13:30, ИА Амител
Министерство транспорта РФ разрабатывает изменения в правила дорожного движения, касающиеся средств индивидуальной мобильности (СИМ). Ведомство учтет, в частности, предложения об ограничении скорости на тротуарах. Это следует из ответа Минтранса на обращение первого замруководителя фракции "Справедливая Россия" Дмитрия Гусева, сообщает ТАСС.
Гусев предложил ограничить скорость СИМ в пешеходных зонах до 10 км/ч, запретить перевозку пассажиров на электросамокатах и прописать критерии опасного поведения по отношению к пешеходам. В ответе министерства говорится, что эти инициативы будут проработаны в рамках дорожной карты по регулированию рынка СИМ и обеспечению безопасности дорожного движения.
«Тротуары должны быть безопасными для пешеходов. Самокаты могут быть удобным городским транспортом, но только при понятных правилах, ответственности и разделении потоков», — добавил парламентарий.
В Минтрансе заявили, что предложения заслуживают внимания.
«Считаем безусловно важными мероприятия, направленные на благополучие граждан Российской Федерации», — подчеркнули в министерстве.
15:24:59 30-05-2026
Конечно, нужно. Хорош бесплатно ездить. Когда ты едешь на электросамокате без прав и номера, где-то плачет маленький гаишник ...
09:10:49 01-06-2026
Кхм... (15:24:59 30-05-2026) Конечно, нужно. Хорош бесплатно ездить. Когда ты едешь на эл...
скорее страховщИк.
12:53:32 31-05-2026
Существующие правила мало кто соблюдает и контролирует. Что изменится с новыми правилами? Их так же не будут соблюдать и конторолировать.
09:14:09 01-06-2026
Необходимо обязать производителей СИМокатов помимо световой индикацией оснастить данные ТС также и звуковой - электросамокаты ездят бесшумно - пешеходы их просто не слышат при приближении сзади..
09:17:03 01-06-2026
@ (09:14:09 01-06-2026) оснастить данные ТС также и звуковой - электросамокаты ездят бесшумно - пешеходы их просто не слышат при приближении сзади.. Надо делать квадратные колеса. Стук будет слышен издалека.