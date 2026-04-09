Из-за незнания ПДД РФ пешеход может попасть под машину, травмироваться или получить штраф

09 апреля 2026, 07:14, ИА Амител erid: 2W5zFHktRzH

Пешеходный переход / Фото: amic.ru

Безопасность на дороге зависит как от водителей, так и от пешеходов, и риски попадания в ДТП присутствуют у обеих сторон. За первые три месяца 2026 года в Алтайском крае произошло 124 наезда на пешеходов, в которых восемь человек погибли и 119 получили ранения. Нередко виновниками таких происшествий являются сами пешеходы, которые пренебрегают правилами дорожного движения и собственной безопасностью. Какие правила необходимо соблюдать пешим участникам дорожного движения, чтобы не попасть в ДТП — рассказывает amiс.ru.

Основные правила для пешехода

Пешеход — лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие средство индивидуальной мобильности (СИМ), велосипед, мопед, мотоцикл; везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства.

Обязанности пешехода прописаны в статье 4 ПДД РФ. Согласно ей, пешеходы должны двигаться:

• по тротуарам, пешеходным или велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам;

• по краю проезжей части — если тротуара, обочины, пешеходных или велопешеходных дорожек рядом нет (или по ним невозможно пройти). Однако по краю проезжей части разрешается идти лишь навстречу движению транспорта в один ряд;

• по велосипедной дорожке — если нет других вариантов. При этом нужно уступать дорогу велосипедистам и пользователям средств индивидуальной мобильности (электросамокатов, гироскутеров, моноколес и так далее).

Пешеходный переход / Фото: amic.ru

Где пешеходу можно перейти дорогу?

Перейти дорогу можно только по пешеходным переходам (регулируемым, нерегулируемым, подземным, надземным), а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

При этом на регулируемом пешеходном переходе (то есть переходе, оборудованном светофором, или на котором стоит регулировщик) нужно руководствоваться сигналами регулировщика или светофора.

Если сигналы светофора общеизвестны, то сигналы регулировщика знает не каждый взрослый. В Госавтоинспекции Алтайского края напоминают:

если регулировщик обращен к пешеходу лицом или спиной, то разрешено переходить проезжую часть за его спиной или перед грудью инспектора;

если правая рука регулировщика вытянута вперед — переходить дорогу разрешено только за спиной инспектора;

если рука регулировщика поднята вверх, то движение пешеходов запрещено.

Если в зоне видимости нет перехода или перекрестка, пешеход может воспользоваться участком без разделительной полосы и ограждений. При этом идти разрешается строго под прямым углом к краю дороги, и только там, где проезжая часть хорошо просматривается в обе стороны.

Важно: переходить перекресток по диагонали можно только при наличии специальной разметки (1.14.3), обозначающей диагональный пешеходный переход.

Как правильно переходить дорогу?

Региональная Госавтоинспекция напоминает: прежде чем ступить на проезжую часть, нужно убедиться в отсутствии приближающегося транспорта, а также оценить расстояние до него и скорость автомобиля.

«Кроме того, уберите телефон, наушники и другие гаджеты, а также снимите капюшон, так как данный аксессуар значительно ограничивает видимость. Переходите дорогу только в установленных местах, на пешеходных переходах, убедившись, что водители вас видят и пропускают. Не перебегайте, идите спокойным и уверенным шагом», — советуют в Госавтоинспекции.

Пешеходный переход / Фото: amic.ru

Также пешеход должен помнить о том, что:

• при переходе дороги вне пешеходного перехода запрещено создавать помехи движению транспорта;

• запрещено выходить на дорогу из-за стоящего транспорта, кустов или другого препятствия, ограничивающего обзор;

• выйдя на проезжую часть, нельзя задерживаться или останавливаться без необходимости;

• пешеходы, не успевшие закончить переход дороги до смены сигнала светофора, должны остановиться на "островке безопасности" или линии, разделяющей транспортные потоки. Продолжать переход можно, только убедившись в безопасности движения и с учетом сигнала светофора;

• в темное время суток или в условиях плохой видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе световозвращающие элементы, чтобы водители могли их видеть, а вне населенных пунктов это требование имеет обязательный характер;

• при приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего (или синего и красного) цвета со спецсигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода, а если пешеход уже оказался на проезжей части, то он обязан немедленно ее освободить;

• ожидать автобус или такси пешеход может только на приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а если их нет — на тротуаре или обочине. При этом выходить на проезжую часть для посадки можно только после полной остановки транспортного средства.

• организованные пешие колонны должны двигаться по направлению движения транспортных средств, по правой стороне проезжей части, не более четырех человек в ряд, вместе с сопровождающими с флажками, а в темноте — с фонарями. Группы детей можно водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам (при их отсутствии — по обочинам), в светлое время суток и только в сопровождении взрослых.

Пешеходный переход / Фото: amic.ru

Какое наказание грозит пешеходам за нарушение ПДД?

Согласно статье 12.29 КоАП РФ ("Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения"), за нарушение ПДД РФ пешеход может получить предупреждение или штраф. В 2026 году за переход в неположенном месте или игнорирование сигналов светофора пешеход заплатит 500 рублей.

Кроме того, согласно ч. 1 статьи 12.30 КоАП РФ ("Нарушение ПДД РФ, повлекшее создание помех в движении транспортных средств либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью"), за создание помех движению транспорта пешехода могут оштрафовать на 1000 рублей. А если это нарушение повлекло по неосторожности причинение легкого или среднего вреда здоровью человека, то размер штрафа будет от 1000 до 1500 рублей.

Проверить и оплатить штрафы пешеходы могут через портал "Госуслуги" или через официальный сайт Госавтоинспекции.

ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531

Социальная реклама