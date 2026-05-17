Из-за плановых работ в пригороде Барнаула 18 мая отключат холодную воду

Работы пройдут на объекте в поселке Лесном

17 мая 2026, 08:37, ИА Амител

Водопровод / Нет воды / Авария / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Барнауле 18 мая проведут плановые коммунальные работы в поселке Лесном. Из-за врезки новых задвижек без холодной воды на восемь часов останутся десятки частных домов и административных зданий. Об этом сообщили в "Росводоканале Барнаул".

По данным компании, специалисты выполнят врезку двух задвижек диаметром 200 мм и 100 мм. Работы запланированы на 18 мая с 10:00 до 18:00.

На время ремонта холодное водоснабжение ограничат по следующим адресам:

Частные дома:

1-й переулок, 2–104, 1–43;

2-й переулок, 2–42, 1–37;

3-й переулок, 2–40, 1–39;

4-й переулок, 2–40, 1–39;

5-й переулок, 2–38, 1–41;

6-й переулок, 2–40, 1–33;

7-й переулок, 2–16, 1–13;

8-й переулок, 2–26, 1–27а;

9-й переулок, 2–24, 1–25;

10-й переулок, 2–16, 1–37;

11-й переулок, 2–34, 1–23;

12-й переулок, 2–26, 1–31;

13-й переулок, 2–36, 1–35;

14-й переулок, 2–34, 1–33;

15-й переулок, 2–32, 1–19;

16-й переулок, 4–20, 1–13;

улица Грибная, 4–30, 1–27а;

улица Тенистая, 8–84;

улица Магистральная, 11–89, 10–108;

улица Радужная, 7–119;

улица Нарядная, 4–14а, 17–21;

улица Привольная, 20–24а, 27–31а.

Административные здания:

1-й переулок, 39;

улица Радужная, 7а, 19а, 27а, 35, 35а, 37б, 41а, 87а;

5-й переулок, 38а, 38м;

улица Нарядная, 27 (храм);

улица Магистральная, 98б.