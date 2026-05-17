Из-за плановых работ в пригороде Барнаула 18 мая отключат холодную воду
Работы пройдут на объекте в поселке Лесном
17 мая 2026, 08:37, ИА Амител
Водопровод / Нет воды / Авария / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
В Барнауле 18 мая проведут плановые коммунальные работы в поселке Лесном. Из-за врезки новых задвижек без холодной воды на восемь часов останутся десятки частных домов и административных зданий. Об этом сообщили в "Росводоканале Барнаул".
По данным компании, специалисты выполнят врезку двух задвижек диаметром 200 мм и 100 мм. Работы запланированы на 18 мая с 10:00 до 18:00.
На время ремонта холодное водоснабжение ограничат по следующим адресам:
Частные дома:
- 1-й переулок, 2–104, 1–43;
- 2-й переулок, 2–42, 1–37;
- 3-й переулок, 2–40, 1–39;
- 4-й переулок, 2–40, 1–39;
- 5-й переулок, 2–38, 1–41;
- 6-й переулок, 2–40, 1–33;
- 7-й переулок, 2–16, 1–13;
- 8-й переулок, 2–26, 1–27а;
- 9-й переулок, 2–24, 1–25;
- 10-й переулок, 2–16, 1–37;
- 11-й переулок, 2–34, 1–23;
- 12-й переулок, 2–26, 1–31;
- 13-й переулок, 2–36, 1–35;
- 14-й переулок, 2–34, 1–33;
- 15-й переулок, 2–32, 1–19;
- 16-й переулок, 4–20, 1–13;
- улица Грибная, 4–30, 1–27а;
- улица Тенистая, 8–84;
- улица Магистральная, 11–89, 10–108;
- улица Радужная, 7–119;
- улица Нарядная, 4–14а, 17–21;
- улица Привольная, 20–24а, 27–31а.
Административные здания:
- 1-й переулок, 39;
- улица Радужная, 7а, 19а, 27а, 35, 35а, 37б, 41а, 87а;
- 5-й переулок, 38а, 38м;
- улица Нарядная, 27 (храм);
- улица Магистральная, 98б.
«Приносим извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 500-101, 202-200», — сообщили в учреждении.
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