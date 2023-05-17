За что у россиян изымают квадрокоптеры и законно ли это?
В СМИ появились сообщения о том, что у россиян изымают дроны. Разбираемся, законно ли это
17 мая 2023, 14:40, Анастасия Бичакова
После атаки беспилотников на Кремль, о которой российские СМИ сообщили 4 мая, дроны запретили запускать сразу в нескольких регионах России – в частности, в Московской области, Москве и Санкт-Петербурге (полный список субъектов, где были введены ограничения, можно посмотреть по ссылке).
Вслед за этим некоторые россияне начали жаловаться, что у них изъяли квадрокоптер. Законно ли это и что говорят эксперты – в материале amic.ru.
У кого изымают дроны?
Точных имён и фамилий тех, у кого изъяли дроны, СМИ не приводят.
При этом "Российская газета" ссылается на некий блог, посвящённый квадрокоптерам. В нём рассказывают о случаях изъятия таких устройств у россиян.
"Не самый достоверный источник (блог, – прим. ред.). Однако эксперты подобную ситуацию подтверждают", – отмечает издание.
На изъятие дронов пожаловались жители Москвы. Некоторые утверждают, что дорогостоящую технику у них забирали в метро, а также прямо из багажников автомобилей (по их словам, устройства там просто лежали).
"Деловой Петербург" 9 мая, в свою очередь, написал, что полиция задержала в Северной столице 29-летнего гражданина Белоруссии с дроном в руках.
Мужчина сказал правоохранителям, что несёт аппарат, чтобы спрятать его от кота, который якобы постоянно грызёт лопасти.
Эта история впечатлила полицейских и они, по информации издания, изъяли дрон до выяснения обстоятельств.
Но разве полицейские могут изъять дрон? Имеют ли они на это право?
Нет. Полиция не может изымать дроны, тем более если на это нет оснований.
Это противоречит действующему законодательству. А всё потому, что квадрокоптеры – частная собственность.
Даже если дрон не зарегистрирован?
Да, даже если дрон не зарегистрирован в Росавиации, у правоохранительных органов нет права изымать аппарат или задерживать его владельца.
"Простой пример: человек купил машину, но не зарегистрировал её на себя в установленные сроки. Но он не лишается из-за этого права владения машиной", – объясняет "РГ".
То, что владелец дрона обязан зарегистрировать его в определённые сроки, не лишает человека права владения устройством.
И всё это даже при том, что правила регистрации квадрокоптеров в России ужесточили.
Каким образом?
С 19 марта 2022 года учёту подлежат все летательные аппараты с взлётной массой больше 150 граммов.
До этого порог был 250 граммов. То есть если дрон весил 249 граммов, то регистрировать его было не нужно.
Напомним, зарегистрировать дрон можно на "Госуслугах".
Ну хорошо, а кто-то всё-таки может принять решение об изъятии дрона?
Да, но только суд и больше никто. И то это маловероятно, уверен Сергей Радько.
"У нас не введено военное положение, у нас не введён режим чрезвычайной ситуации. Значит, меры, не предусмотренные законом, просто неприменимы", – говорит он.
Но не следует обольщаться. По закону изъять дрон не могут. Но некоторые правила пользования квадрокоптерами всё же есть. И за их несоблюдение можно нарваться на крупные штрафы. Об этом можно прочитать в материале amic.ru.
14:46:51 17-05-2023
То есть не летающие дроны (которые ездят, плавают, шагают) вне запрета.
19:02:43 17-05-2023
Олег (14:46:51 17-05-2023) То есть не летающие дроны (которые ездят, плавают, шагают) в... То есть сам факт изъятия тебя не смущает?