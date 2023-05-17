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За что у россиян изымают квадрокоптеры и законно ли это?

В СМИ появились сообщения о том, что у россиян изымают дроны. Разбираемся, законно ли это

17 мая 2023, 14:40, Анастасия Бичакова

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

После атаки беспилотников на Кремль, о которой российские СМИ сообщили 4 мая, дроны запретили запускать сразу в нескольких регионах России – в частности, в Московской области, Москве и Санкт-Петербурге (полный список субъектов, где были введены ограничения, можно посмотреть по ссылке).

Вслед за этим некоторые россияне начали жаловаться, что у них изъяли квадрокоптер. Законно ли это и что говорят эксперты – в материале amic.ru.

1

У кого изымают дроны?

Точных имён и фамилий тех, у кого изъяли дроны, СМИ не приводят.

При этом "Российская газета" ссылается на некий блог, посвящённый квадрокоптерам. В нём рассказывают о случаях изъятия таких устройств у россиян.

"Не самый достоверный источник (блог, – прим. ред.). Однако эксперты подобную ситуацию подтверждают", – отмечает издание.

На изъятие дронов пожаловались жители Москвы. Некоторые утверждают, что дорогостоящую технику у них забирали в метро, а также прямо из багажников автомобилей (по их словам, устройства там просто лежали).

"Деловой Петербург" 9 мая, в свою очередь, написал, что полиция задержала в Северной столице 29-летнего гражданина Белоруссии с дроном в руках.

Мужчина сказал правоохранителям, что несёт аппарат, чтобы спрятать его от кота, который якобы постоянно грызёт лопасти.

Эта история впечатлила полицейских и они, по информации издания, изъяли дрон до выяснения обстоятельств.

2

Но разве полицейские могут изъять дрон? Имеют ли они на это право?

Нет. Полиция не может изымать дроны, тем более если на это нет оснований.

Это противоречит действующему законодательству. А всё потому, что квадрокоптеры – частная собственность.

3

Даже если дрон не зарегистрирован?

Да, даже если дрон не зарегистрирован в Росавиации, у правоохранительных органов нет права изымать аппарат или задерживать его владельца.

"Простой пример: человек купил машину, но не зарегистрировал её на себя в установленные сроки. Но он не лишается из-за этого права владения машиной", – объясняет "РГ".

То, что владелец дрона обязан зарегистрировать его в определённые сроки, не лишает человека права владения устройством.

И всё это даже при том, что правила регистрации квадрокоптеров в России ужесточили.

4

Каким образом?

С 19 марта 2022 года учёту подлежат все летательные аппараты с взлётной массой больше 150 граммов.

До этого порог был 250 граммов. То есть если дрон весил 249 граммов, то регистрировать его было не нужно.

Напомним, зарегистрировать дрон можно на "Госуслугах".

5

Ну хорошо, а кто-то всё-таки может принять решение об изъятии дрона?

Да, но только суд и больше никто. И то это маловероятно, уверен Сергей Радько.

"У нас не введено военное положение, у нас не введён режим чрезвычайной ситуации. Значит, меры, не предусмотренные законом, просто неприменимы", – говорит он.

Но не следует обольщаться. По закону изъять дрон не могут. Но некоторые правила пользования квадрокоптерами всё же есть. И за их несоблюдение можно нарваться на крупные штрафы. Об этом можно прочитать в материале amic.ru.

жалобы и просьбы запреты

Комментарии 2

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Олег

14:46:51 17-05-2023

То есть не летающие дроны (которые ездят, плавают, шагают) вне запрета.

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Гость

19:02:43 17-05-2023

Олег (14:46:51 17-05-2023) То есть не летающие дроны (которые ездят, плавают, шагают) в... То есть сам факт изъятия тебя не смущает?

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