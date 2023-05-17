Точных имён и фамилий тех, у кого изъяли дроны, СМИ не приводят.

При этом "Российская газета" ссылается на некий блог, посвящённый квадрокоптерам. В нём рассказывают о случаях изъятия таких устройств у россиян.

"Не самый достоверный источник (блог, – прим. ред.). Однако эксперты подобную ситуацию подтверждают", – отмечает издание.

На изъятие дронов пожаловались жители Москвы. Некоторые утверждают, что дорогостоящую технику у них забирали в метро, а также прямо из багажников автомобилей (по их словам, устройства там просто лежали).

"Деловой Петербург" 9 мая, в свою очередь, написал, что полиция задержала в Северной столице 29-летнего гражданина Белоруссии с дроном в руках.

Мужчина сказал правоохранителям, что несёт аппарат, чтобы спрятать его от кота, который якобы постоянно грызёт лопасти.

Эта история впечатлила полицейских и они, по информации издания, изъяли дрон до выяснения обстоятельств.