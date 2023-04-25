Кабмин отозвал законопроект о повышении налогов для работающих из-за границы

В документ необходимо внести ряд "технических уточнений"

25 апреля 2023, 19:13, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Правительство России отозвало из Госдумы для уточнений внесённый накануне проект налоговых поправок, в том числе по НДФЛ для работающих из-за границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"В законопроект необходимо внести ряд технических уточнений до направления в Государственную Думу", – добавили в правительстве.

Напомним, что ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении ставки НДФЛ до 30% для работающих из-за границы россиян. Он бы коснулся только сотрудников, работающих по договору гражданско-правового характера (ГПХ) и фрилансеров.

В случае принятия поправки вступили бы в силу в 2024 году. Они касались всех, кто уехал из страны и трудится в российском сегменте интернета либо с помощью размещённых в стране программно-аппаратных и технических средств.