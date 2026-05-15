Если производитель не захочет следовать ГОСТу, он сможет выпускать "пивной напиток", но должен будет честно указывать это на этикетке

15 мая 2026, 14:17, ИА Амител

Пиво / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В России пиво станет более качественным благодаря новому ГОСТу. Производители больше не смогут экономить на сырье так, как делают это сейчас, сообщил "Газете.ru" Павел Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей и Центра разработки национальной алкогольной политики.

«Новый стандарт вводит строгий контроль за содержанием солода в пиве. Солод, который используется для приготовления пива, дороже ячменя, риса и пшеницы, хотя его доля в конечной стоимости продукта незначительна. Основную часть цены пива формируют акцизы (33 рубля за литр плюс НДС), торговые наценки и расходы на маркетинг, включая рекламу безалкогольного пива», — добавил он.

Несмотря на это, многие пивовары экономят на сырье, заменяя солод несоложеным зерном и мальтозной патокой для ускорения брожения. Это не только ухудшает качество пива, но и нарушает законодательство, разрешающее использование не более 20% несоложеного сырья в пиве, подчеркнул эксперт.

Шапкин отметил, что существующая норма, действующая более десяти лет, фактически не контролируется. Новый ГОСТ делает контроль обязательным.

Ранее сообщалось, что пиво резко подорожало в России по нескольким причинам.