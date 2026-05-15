Качество пива в России хотят улучшить с помощью нового ГОСТа
Если производитель не захочет следовать ГОСТу, он сможет выпускать "пивной напиток", но должен будет честно указывать это на этикетке
15 мая 2026, 14:17, ИА Амител
В России пиво станет более качественным благодаря новому ГОСТу. Производители больше не смогут экономить на сырье так, как делают это сейчас, сообщил "Газете.ru" Павел Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей и Центра разработки национальной алкогольной политики.
«Новый стандарт вводит строгий контроль за содержанием солода в пиве. Солод, который используется для приготовления пива, дороже ячменя, риса и пшеницы, хотя его доля в конечной стоимости продукта незначительна. Основную часть цены пива формируют акцизы (33 рубля за литр плюс НДС), торговые наценки и расходы на маркетинг, включая рекламу безалкогольного пива», — добавил он.
Несмотря на это, многие пивовары экономят на сырье, заменяя солод несоложеным зерном и мальтозной патокой для ускорения брожения. Это не только ухудшает качество пива, но и нарушает законодательство, разрешающее использование не более 20% несоложеного сырья в пиве, подчеркнул эксперт.
Шапкин отметил, что существующая норма, действующая более десяти лет, фактически не контролируется. Новый ГОСТ делает контроль обязательным.
Ранее сообщалось, что пиво резко подорожало в России по нескольким причинам.
14:21:18 15-05-2026
- Шо ? Опять !?
14:31:50 15-05-2026
Изменится только цена!
14:37:48 15-05-2026
опять пиво подорожает значит.
раньше в 5 ке пауланер даже по 65 руб был ( иногда) , а сейчас по 250 и то иди найди
16:03:16 15-05-2026
Несмотря на это, многие пивовары экономят на сырье, заменяя солод несоложеным зерном и мальтозной патокой для ускорения брожения. Это не только ухудшает качество пива, но и нарушает законодательство, разрешающее использование не более 20% несоложеного сырья в пиве, подчеркнул эксперт.
И насколько я помню увредняет. Из-за этого пивные животы и вред пива. Если бы оно было по правилам сварено то только польза
17:19:43 15-05-2026
а смысл в госте? пока он не обязателен все и будут делать по ТУ
23:23:32 20-05-2026
Ал (17:19:43 15-05-2026) а смысл в госте? пока он не обязателен все и будут делать по... А они не смогут на этикетке писать слово пиво
10:09:50 16-05-2026
Уже же принимали его?