НОВОСТИОбщество

Качество пива в России хотят улучшить с помощью нового ГОСТа

Если производитель не захочет следовать ГОСТу, он сможет выпускать "пивной напиток", но должен будет честно указывать это на этикетке

15 мая 2026, 14:17, ИА Амител

Пиво / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Пиво / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В России пиво станет более качественным благодаря новому ГОСТу. Производители больше не смогут экономить на сырье так, как делают это сейчас, сообщил "Газете.ru" Павел Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей и Центра разработки национальной алкогольной политики.

«Новый стандарт вводит строгий контроль за содержанием солода в пиве. Солод, который используется для приготовления пива, дороже ячменя, риса и пшеницы, хотя его доля в конечной стоимости продукта незначительна. Основную часть цены пива формируют акцизы (33 рубля за литр плюс НДС), торговые наценки и расходы на маркетинг, включая рекламу безалкогольного пива», — добавил он.

Несмотря на это, многие пивовары экономят на сырье, заменяя солод несоложеным зерном и мальтозной патокой для ускорения брожения. Это не только ухудшает качество пива, но и нарушает законодательство, разрешающее использование не более 20% несоложеного сырья в пиве, подчеркнул эксперт.

Шапкин отметил, что существующая норма, действующая более десяти лет, фактически не контролируется. Новый ГОСТ делает контроль обязательным.

Ранее сообщалось, что пиво резко подорожало в России по нескольким причинам.

Кружка пива / Фото: / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Новый ГОСТ на пиво появится в России в 2027 году

Он четко определит, что можно называть настоящим напитком, а что — нет
НОВОСТИОбщество

Россия алкоголь
       

Комментарии 7

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Шинник

14:21:18 15-05-2026

- Шо ? Опять !?

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Гость

14:31:50 15-05-2026

Изменится только цена!

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Гость

14:37:48 15-05-2026

опять пиво подорожает значит.
раньше в 5 ке пауланер даже по 65 руб был ( иногда) , а сейчас по 250 и то иди найди

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Гость

16:03:16 15-05-2026

Несмотря на это, многие пивовары экономят на сырье, заменяя солод несоложеным зерном и мальтозной патокой для ускорения брожения. Это не только ухудшает качество пива, но и нарушает законодательство, разрешающее использование не более 20% несоложеного сырья в пиве, подчеркнул эксперт.


И насколько я помню увредняет. Из-за этого пивные животы и вред пива. Если бы оно было по правилам сварено то только польза

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Ал

17:19:43 15-05-2026

а смысл в госте? пока он не обязателен все и будут делать по ТУ

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Гость

23:23:32 20-05-2026

Ал (17:19:43 15-05-2026) а смысл в госте? пока он не обязателен все и будут делать по... А они не смогут на этикетке писать слово пиво

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Гость

10:09:50 16-05-2026

Уже же принимали его?

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