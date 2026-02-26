Он четко определит, что можно называть настоящим напитком, а что — нет

26 февраля 2026, 11:25, ИА Амител

Кружка пива / Фото: / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

С 1 января 2027 года в России вступят в силу обновленные требования к производству пива — начнет действовать новый национальный стандарт ГОСТ Р 72295‑2025 "Пиво. Общие технические условия", который заменит устаревший стандарт 2012 года.

Об этом сообщила кандидат технических наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова, чьи комментарии передает ТАСС.

По словам эксперта, хотя новый ГОСТ останется добровольным для применения, он существенно меняет правовое поле. В документе детально прописано, какой продукт может именоваться пивом.

Если производитель не соблюдает установленные требования, ему придется выпускать товар под наименованием "пивной напиток".

Ключевыми условиями для маркировки "ГОСТ" станут жесткие ограничения по составу: доля солода должна составлять не менее 80%, а доля несоложеного сырья — не более 20%, из них лишь 2% могут приходиться на сахаросодержащие продукты.

Кроме того, стандарт запрещает добавлять в пиво этиловый спирт — крепость напитка должна достигаться исключительно за счет естественного брожения.

Пищевые добавки разрешены, но лишь те, что перечислены в ГОСТе, и строго в оговоренных количествах. Также новый документ вводит четкое определение понятия "пиво безалкогольное".

«Елена Мясникова подчеркнула, что стандарт устанавливает единые и понятные правила для всех производителей. Это позволит разграничить на рынке классическое пиво, сваренное по строгим требованиям ГОСТа, и пивные напитки, в которых допустимо большее количество добавок и несоложеного сырья. В результате покупатели получат более прозрачную маркировку и смогут проще ориентироваться при выборе продукции», — указано в публикации.

Напомним, в России активно обновляется система национальных стандартов. Так, с 2026 года уже действуют ГОСТы на чак‑чак, глэмпинги, дорожные знаки, бананы, заменители масла какао, а также ряд мясных и ягодных продуктов.

Большинство из этих стандартов носят рекомендательный характер. Как сообщал глава Росстандарта Антон Шалаев, в 2026 году планируется разработать свыше тысячи новых ГОСТов, направленных на унификацию требований к качеству и безопасности продукции.

Ранее врач назвала условия, при которых пиво принесет пользу здоровью. В составе пива присутствует хмель, содержащий ксантохумол — природный антиоксидант.