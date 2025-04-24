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Кадровый голод и маркировка. С какими проблемами столкнулся алтайский бизнес в 2024 году

Предприниматели столкнулись с высокой ключевой ставкой, повышенной финансовой нагрузкой и завышенной стоимостью земли и недвижимости

24 апреля 2025, 12:45, ИА Амител

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов / Фото: пресс-служба АКЗС
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов / Фото: пресс-служба АКЗС

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов обозначил перечень проблем, с которыми столкнулся региональный бизнес в 2024 году. С соответствующим докладом он выступил на сессии краевого Законодательного собрания 24 апреля.

В ходе сессии АКЗС Осипов озвучил затруднения, актуальные для предпринимателей края в настоящее время.

Высокая ключевая ставка Центробанка

Осипов напомнил, что вслед за резким повышением ключевой ставки банки увеличили кредитные ставки для бизнеса. Это лишило малое и среднее предпринимательство источников кредитования и рефинансирования кредитов, а также подорвало инвестиционную составляющую бизнеса. Сейчас предприниматели вынуждены нести дополнительные непредвиденные расходы, которые лишают их бизнес возможности развития. Так, возникли сложности с приобретением необходимой техники и продукции, а также реализации контрактов.

Дефицит квалифицированных и рабочих кадров

"На рынке края сложился серьезный дефицит кадров. Несмотря на рост зарплат, особенно в промышленности, а также принимаемые меры в регионе по обучению и переподготовке специалистов, найти работников становится все сложнее", – отметил бизнес-омбудсмен.

Малый бизнес, в сравнении с крупными предприятиями, находится в неравных условиях по привлечению кадров. Это связано с невозможностью заработных плат сотрудников конкурировать между собой.

Завышенная кадастровая стоимость земли и объектов недвижимого госимущества организаций, превышающая рыночную стоимость

Следствием этой проблемы стал рост налоговых платежей, земельного налога и налога на имущество, а также стоимости аренды и выкупа имущества. Осипов подчеркнул, что оспаривание кадастровой стоимости не позволяет решить проблему. Такая процедура занимает длительное время, и гарантировать, что при переоценке стоимость объекта не вырастет кратно, нельзя.

Внедрение и работа национальной системы маркировки товаров "Честный знак"

В 2019 году в России началось поэтапное внедрение государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке, "Честный знак".

В ходе встреч предприниматели неоднократно обращались к омбудсмену с вопросами, возникающими по этому поводу. При отсутствии должного контроля за маркировкой товаров со стороны производителей и оптовых продавцов, а также доставке товаров через таможенную границу России обязанности по маркировке ложатся на розничных продавцов. Однако в связи с большим количеством такого товара малый бизнес практически не в силах обеспечить процесс маркировки. При этом в сельской местности, где нет стабильного подключения к Сети, исполнение требования действующего законодательства становится невозможным по независящим причинам.

Накладные расходы на замену оргтехники, нестабильное программное обеспечение и трудности работы с электронной системой маркировки не только отражаются на увеличении стоимости товаров. Эти факторы подвергают розничные торговые точки риску дополнительных проверок, штрафов и даже уголовного преследования. При этом ответственность за неисправности и сбои системы ложится на продавца.

Осипов отметил, что все системные проблемы прошли обсуждение с предпринимательским сообществом края. Омбудсмен предложил усовершенствовать региональное законодательство в предпринимательской деятельности следующим образом:

  • продолжить работу по совершенствованию положений закона от 27.11.2003 №58 ЗС "О налоге на имущество организаций", в части исключения из перечня дополнительных критериев условия о нахождении объекта недвижимости на государственном кадастровом учете не менее двух лет, предшествующих налоговому периоду;
  • рассмотреть вопрос о выделении субсидий бюджетам муниципальных образований, принявших нормативные акты, устанавливающие особенности определения налога на имущество физических лиц;
  • рассмотреть возможность внесения изменений в постановление администрации Алтайского края от 22.09.2015 "Об утверждении порядка определения цены земельных участков", находящихся в собственности региона, при заключении договоров купли-продажи без проведения торгов в виде установления цены участка в размере 30–50% от его кадастровой стоимости.
Начальник краевого управления по развитию предпринимательства Антон Слободчиков / Фото: Управление по развитию предпринимательства Алтайского края

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Комментарии 1

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Гость

22:12:45 24-04-2025

Правильно писать в отчёте- не дефицит высококвалифицированных кадров, а дефицит желающих трудиться за миску орешков! Платить не платят зарплаты, зато во всех отчётах у них дефицита!

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